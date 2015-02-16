Фермеры Дальнего Востока заявили об угрозе массового разорения хозяйств

В Москве прошел XXVI съезд АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России), сообщает деловая газета «Золотой Рог». Одной из проблем, которую озвучили представители сельхозпроизводители Дальнего Востока, является цены на электричество, которые, по мнению крестьян, в регионе просто неподъемны.

К примеру, для сельхозпроизводителей Амурской области она составляет 7 руб. за кВт, что в два с лишним раза больше, чем цена для промышленных предприятий и сельского населения. "Например, наш Дальний Восток является донором электричества, - рассказал глава КФХ "Сев" Евгений Соколовский из Амурской области. - Большая часть электроэнергии уходит в Китай за копейки. Для нашего же производителя электричество стоит недешево. Ввиду нашей удаленности нам намного дороже, чем центральной России, обходятся удобрения - почему бы не сделать ниже тарифы РЖД? Зато мы слышим везде о приоритетной поддержке Дальнего Востока".

Кроме того, деловой газете «Золотой Рог» стало известно, что Приморье получит субсидии из федерального бюджета на возмещение процентных ставок по кредитам в различных областях сельского хозяйства.

Минсельхоз России до 20 февраля текущего года направит в регионы средства федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам в области растениеводства и животноводства. А также по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Соответствующие проекты распоряжений Правительства Российской Федерации о распределении субсидий между регионами на 2015 год были рассмотрены 12 февраля на заседании Правительства Российской Федерации.

Объем поддержки сельского хозяйства Приморья из федерального бюджета в этом году составит: по краткосрочным кредитам в растениеводстве – более 82 миллионов рублей, по краткосрочным кредитам в животноводстве – около 18 миллионов рублей, по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – более 15 миллионов рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.