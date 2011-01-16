Новое жилье от "НОВОГО ДОМА"

Преимущества покупки нового жилья неоспоримы: возможность написать историю своего семейного гнезда с чистого листа, свобода действий и особенная энергетика только что построенной квартиры перевешивают все плюсы готового жилья с вторичного рынка. Тем более что, пережив тяжелые кризисные времена, строительная отрасль края потихоньку оттаивает.

Набирает прежние темпы роста и компания «НОВЫЙ ДОМ». На ее строящихся объектах вновь кипит работа (более того, один из жилых домов в августе уже сдается в эксплуатацию), а дольщики обретают уверенность в том, что сделали правильный выбор.

Досье ООО «НОВЫЙ ДОМ» образовано в августе 2003 года, имеет лицензию на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Среди реализованных и введенных в эксплуатацию объектов жилые дома на Океанском проспекте - № 92, 131 и 133, а также 5-этажный монолитно-каркасный общественно-бытовой центр площадью более 3000 кв.м по проспекту 100 лет Владивостоку.

К слову, появление компании на приморском рынке сразу было заметным. Взяв за основу монолитно-каркасную технологию, позволяющую возводить многоквартирные дома повышенной прочности с массой преимуществ для будущих новоселов (это и свобода планировки квартир, и оптимальные теплопроводность и звукоизоляция, и ровные стены, упрощающие отделку), она сделала жилье такого уровня весьма доступным (при том, что ранее по этой технологии строили жилье исключительно бизнес-класса). Горожане оценили это по достоинству. «НОВЫЙ ДОМ» успешно сдал два жилых дома в районе Первой Речки, приступил к реализации очень масштабного жилого комплекса в районе Жигура, возвел несколько этажей дома в районе Кирова, но тут свои суровые коррективы в планы компании внес кризис, заставив приостановить на время стройку.

«ЗР» решил узнать, что же происходит на объектах компании сегодня.

«Семерочка»

- этот жилой комплекс по ул. Жигура, 54, вновь растет на глазах. С марта работа на объекте закипела удвоенными темпами, и менее чем за четыре месяца здание с 9-этажного превратилось в 17-этажное. Не обошлось без некоторой корректировки проекта, но это тот самый случай, когда перемены - к лучшему. Так, за счет улучшения планировки выросла площадь квартир: например, самая маленькая из однокомнатных увеличилась с 37 до 41 кв.м. Всего же семь 17-этажных секций рассчитаны на семьсот 1-2-комнатных квартир, которые при желании можно объединять в 3-4-комнатные: отсутствие несущих стен дает простор фантазии.

Квартиры будут сдаваться с пластиковыми окнами, металлическими дверьми "дера", стяжкой пола и горизонтальной разводкой коммуникаций. В каждой - лоджия (кстати, начиная с 5-го этажа, открывается чудесный вид на Амурский залив). Поскольку дом 17-этажный, застройщик позаботился о качественном лифтовом оборудовании, выбрав бесшумные высокоскоростные южнокорейские лифты грузоподъемностью 400 и 600 кг. с установкой для каждого источника бесперебойного питания.

Помимо того, что к жилому дому будет пристроен 3-этажный торгово-административный центр с супермаркетом и предприятиями бытового обслуживания, рядом построен 7-этажный административно-технический корпус, запланированы двухуровневая полуподземная парковка и детские площадки. Впрочем, район, в котором возводится комплекс, уже имеет развитую инфраструктуру: магазины, школы, поликлиники, стадионы, детские сады, а близость транспортных развязок позволяет быстро добраться и в центр города, и на Вторую Речку, и на Чуркин.

Немаловажно и то, что стоимость квадратного метра в строящемся комплексе всего лишь 50 000-60 000 руб./кв.м. Все вопросы, в т.ч. и по поводу рассрочки, решаются индивидуально с каждым клиентом. Срок окончания строительства первых трех секций - IV квартал 2011 года.

Более подробная информация - в компании «НОВЫЙ ДОМ»: Владивосток, ул. Снеговая, 1, тел./факс: (4232) 499-953, 460-000, www.newhouse.vl.ru. Кирова, 116 - по такому адресу расположен второй жилой объект компании, также построенный по монолитно-каркасной технологии. В отличие от «Семерочки», этот дом строился без привлечения средств дольщиков - на собственные средства компании. Два года назад, когда были возведены первые 3-4 этажа, объект, также в связи с кризисом, пришлось заморозить, но с начала этого года стройка не просто возобновилась, а удивила ударными темпами. В кратчайшие сроки дом был достроен и уже в августе вводится в эксплуатацию. Сегодня этот 15-этажный красавец, утопающий в зелени, является безусловным украшением микрорайона. Но эстетическими свойствами его достоинства не ограничиваются. Прежде всего, это очень надежное строение. Проектировщики «перестарались», и в доме очень много несущих конструкций-колонн, поэтому хотя по проекту его сейсмоустойчивость рассчитана на шесть-семь баллов, фактически он выдержит все десять. Межквартирные перегородки - либо кирпичные, либо из пеноблоков (никаких шлакоблоков!). В доме есть чердак, поэтому любителям верхних этажей не стоит опасаться проблем с протечкой крыши (зато какие потрясающие виды открываются с высоты!). На каждом этаже расположено по шесть квартир: две 1-комнатных, две 2-комнатных и столько же 3-комнатных. Офисных помещений не предусмотрено, и в этом тоже безусловное достоинство объекта: дом будет оставаться домом. Сами квартиры довольно просторные: площадь однокомнатных - 50 кв.м, двухкомнатных - 71 кв.м, трехкомнатных - 91 кв.м, и довольно высокие потолки. Квартиры сдаются с черновой отделкой: стяжкой пола, штукатуркой внешних стен, межкомнатными перегородками из ГВЛ, пластиковыми окнами, металлической дверью и разводкой электричества по квартире, а прочих коммуникаций - до порога, высота потолков примерно 2,8 м. Район, в котором находится дом, заслуживает особого внимания: тихий, зеленый (по соседству с домом до сих пор белки живут), рядом школа, поликлиника ДВНЦ, детские сады и магазины. С транспортом тоже никаких проблем (электричка, автобусы), и очень удобный выезд за город. Остается добавить, что начало продаж квартир планируется на середину сентября 2010 года. Причем безусловное преимущество для покупателей заключается в том, что они сразу получат на руки свидетельства о праве собственности на квартиру, т.е., говоря на языке риелторов, это будет чистая продажа.