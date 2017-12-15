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ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Владивостокский филиал Первой грузовой компании (ПГК) с декабря 2017 года по март 2018 года перевезет 20 тыс. тонн бензина комбината «Аргунь» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу (Росрезерв).
Перевозки будут осуществляться в цистернах ПГК в рамках транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО) со станции Шилка-Товарная Забайкальской железной дороги в адрес грузополучателей Сибири.
«Развитие комплекса услуг по экспедированию грузов является частью клиентоориентированной политики ПГК. Обладая нужным опытом в сфере оказания комплексных логистических услуг, в том числе по принципу «одного окна», филиал активно развивает данное направление и предлагает партнерам максимально удобные условия сотрудничества, специалисты филиала находятся в постоянном контакте с грузоотправителем по любым вопросам», – прокомментировал директор филиала Виктор Осипов.
Согласно условиям контракта, специалисты филиала осуществляют подвод вагонов, оформление перевозочных документов, в том числе согласование с перевозчиком заявки ГУ-12, оплату станционных сборов, а также диспетчеризацию груза на всем пути следования до станций назначения.
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