Несостоявшийся акционер Ванинского порта судится с Росимуществом

ООО "Сэлтехстрой" подало встречный иск к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество), касающийся срыва аукциона по приватизации контрольного пакета ОАО "Ванинский морской торговый порт" (Хабаровский край). Ранее Росимущество обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании с ООО более 300 млн рублей за срыв аукциона.

ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. Государству принадлежит 55% капитала АО (73,33% обыкновенных акций), En+ Олега ДЕРИПАСКИ через Soleggiato Investments владеет 28,1% (21,6%).

В мае 2011 года состоялся аукцион, победителем которого стало малоизвестное ООО "Сэлтехстрой" (принадлежит внуку советского государственного деятеля Анастаса МИКОЯНА - Ивану МИКОЯНУ), которое предложило 10,8 млрд рублей, в 10,6 раза больше начальной цены. "Сэлтехстрой" внес залог в размере 93,4 млн рублей, однако в установленный срок - до 24 июня - не оплатил акции, вследствие чего аукцион был признан несостоявшимся, а "Сэлтехстрой" потерял внесенный залог. Затягивая приватизацию, "Сэлтехстрой" действовал в интересах менеджмента, который таким образом сохранял операционный контроль над портом, полагали претенденты на этот актив.

Росимущество теперь требует с ООО "Сэлтехстрой" 300,46 млн рублей (с учетом пени от невнесенной суммы платежа за каждый календарный день просрочки) за срыв аукциона. Приняв встречный иск "Сэлтехстроя", арбитраж обязал Росимущество уточнить исковые требования и представить отзыв на встречный иск.

Олег КЛИМЕНКО, ZRPress.