Приграничный туризм: Well come на шмон

Еще полгода назад таможенные органы усилили контроль за товарами, перемещаемыми физическими лицами через российско-китайскую границу. Приморье, по словам начальника Дальневосточного таможенного управления Игоря ВЛАСЕНКО, последний оплот этого "нецивилизованного бизнеса".

Однако ликвидация "оплота" приводит к тому, что страдают простые туристы, решившие навестить Поднебесную по туристическим турам. В этом корреспондент "ЗР" убедился, съездив на выходные в "славный" город Суйфэньхе.

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Еще при покупке путевки в офисе туристической компании меня предупредили, что нужно настраиваться на то, что прохождение таможенного контроля будет долгим. Работники турфирмы не скрывали, что они крайне озабочены тем, что туристы, выезжающие из Китая по безвизовому режиму, будут "мариноваться" на границе 5-6 часов. "Извините, но от нас ничего более не зависит. Таможня борется с "помогайками", а мы в этой ситуации практически оказались беззащитными", - предупредил меня менеджер фирмы.

Раннее утро и посадка в автобус показали, что слова менеджера близки к истине. В большом автобусе нас было всего 10 человек. Разговорчивые попутчики мне стали объяснять, что пустой автобус - это нормально, так как сегодня ехать в Китай уже никто не хочет. "Дурная молва быстро разносится, - утверждал мой руководитель. - Как только на границе начали прессинговать туристов, которые едут в Китай не за коммерческим грузом, а для отдыха и шопинга в личных целях, спрос на путевки резко сократился".

Денег не хватает

Похоже, что тема прохождения границы в нашей группе была основной. Однако проход российской границы в китайском направлении приятно удивил. Ранний выход способствовал тому, что на все мероприятия пограничного и таможенного контроля у нас ушло всего минут сорок. Причем примерно столько же мы пересекали и китайскую границу.

Меня, как человека, который не был в "Суньке" более года, интересовал еще один вопрос: как переживают кризис китайская экономика и, в частности, приграничные торговые конгломераты? Ведь бурно развивающийся последние 10 лет город Суйфэньхе поражал не воображение всех, кто там бывал хотя бы раз в год.

Первые впечатления были печальными. Гостиница, куда меня заселили, оставляла желать лучшего. Построенная несколько лет назад, видимо, в спешке, сегодня она явно нуждается в ремонте. В моем номере было сломано все, что можно сломать. В других номерах, куда меня по моему настоянию проводил китайский портье, также не наблюдалось даже косметического ремонта.

Обзорный экскурс по торговым центрам и общепиту подтвердил мои подозрения - сегодня торговой и развлекательной инфраструктуре города не хватает финансовых средств, чтобы поддерживать ее в надлежащем состоянии.

Большой пятиэтажный магазин. На входе - замерший эскалатор. В выходной день в этом магазине я был единственным в холле. Поднявшись по эскалатору на своих двоих, вошел в фирменный обувной магазин. Картина удручающая. В пустом магазине 5 продавцов и ни одного покупателя. Кроме того, часть магазина в полумраке. Спрашиваю администратора: в чем причина этого "интима"? На ломаном русском отвечают, что экономят.

Другой огромный торговый центр зияет пустыми бутиками. Заполнение торговых площадей - не более 50 %. Все китайские продавцы очень печальны и в один голос твердят, что русских нет и торговля умирает.

Тем не менее ладельцы торговых центров не идут на снижение аренды. "Моя арендная плата - 500 юаней за бутик в 24 кв. м, - рассказывает предпринимательница Ася. - Я вожу товар из Гонконга. Товар дорогой, качественный. Но продажи падают, хотя моя накрутка уже минимальна. При этом русские покупатели, даже приходя ко мне в магазин, приобретают всего одну- две вещи. Практически нет оптовых закупок".

Другие комментарии китайских коммерсантов похожи. Они просто не могут понять, что девальвация рубля привела к тому, что русские стали шарахаться от магазинов, где высокие цены в юанях и где практически не торгуются. Зато появилась другая особенность: в дорогих магазинах большинство покупателей - китайцы.

Многочисленные китайские закусочные еще в более тяжелом положении, чем торговые центры. Китайцы в рестораны, рассчитанные на русских, не ходят, поэтому общепит в "русском" сегменте на грани банкротства. Однако поток приморских туристов иссякает не только из-за кризиса.

Груз коммерческий?

Выезд из Китая сразу показал, что проблем будет много. Правда, я не ожидал, что они начнутся еще на автовокзале. К сведению туристов, взвешивание груза происходит на новом автовокзале, причем есть одна особенность: груз нужно упаковывать в сумки определенного габарита, иначе, как гласит объявление, туристы будут платить по 7 юаней за килограмм. Ссылка в этом объявлении - на российскую транспортную инспекцию. Хотя почему платить 7 юаней надо на китайском автовокзале, в объявлении не сообщается.

Симпатичная девушка Света в составе нашей группы об этом новшестве не знала. Поэтому она и ее родственница, вывозившая 70 кг груза, были вынуждены раскошелиться на солидную сумму. Но кульминация поездки - российская граница.

Полчаса ожидания в автобусе - и мы в накопителе. Кроме нас там еще несколько групп. Наша группа останавлиается у окошка для прохождения пограничного контроля. Обычно группа из 10 человек проходила контроль в течение 10 минут. В этот раз мы стоим около 40 минут. Пограничный инспектор проверяет быстро однако, очередь замирает у таможенного контроля. В чем проблема? Оказывается, один таможенный пункт досмотра занят перетряхиванием большого баула. "Попался на коммерческом грузе, - комментирует мой руководитель. - Видишь, все его вещи в упаковке. Для таможенников этот признак того, что груз китайский. Теперь его отпишут на склад, а группа проторчит на таможне минимум часа три".

"Если бы три, - вступает в разговор руководитель соседней группы. - В последний раз мы выходили 5 часов. У всех туристов груз вытряхнули из сумок. Люди должны были объяснять, кому и что они везут. Доходило до того, что требовали копии паспортов родственников, иначе подозревали, что груз коммерческий. Моя туристка везла несколько пар сапог. Таможенники требовали, чтобы она точно сказала все размеры обуви, которые у нее в сумке. То же самое требование в отношении предметов одежды".

Одним словом, шмон

За разговором я дошел до окошка погранинспектора. Проверили меня быстро, но в этом узком коридорчике я застрял еще минут на 20. Очередь к таможенному инспектору замерла. Зато работу таможенников я смог детально рассмотреть.

Слово "шмон" обычно применяется в лагерной лексике. Теперь я вам скажу: этот жаргонизм можно отнести к прохождению границы. Шмонают почти всех проходящих через пост. Картина удручающая: напуганные люди начинают выворачивать сумки, а таможенники рассматривают личные вещи. Почти все проходящие со мной границу люди чувствовали себя униженными. Зачем устраивать полный досмотр каждому туристу, остается только догадываться. При этом лица инспекторов были крайне неприветливы.

Когда я дошел до инспектора, то был готов начать неравный бой за свои права. Права туриста и гражданина, который вправе расчитывать на нормальные человеческие отношения со стороны госслужащих. И то ли моя решимость в глазах намекнула инспектору на то, что не стоит рыться в моих вещах, то ли мои 15 килограммов груза не вдохновили его на досмотр, но меня досматривать не стали.

А вот следующая за мной девушка свои сумки вывернула. Как и следующий за ней парень. В итоге мы проходили границу около 2 часов. И, как нам сказали, нам повезло. Может, конечно, это и так. Но честно скажу, каждый раз ждать повезет или не повезет на границе, мне не хочется. Я просто не поеду. Ведь может и не повезти. Как тысячам людей, которым уже не повезло.