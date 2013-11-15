Дальневосточных производителей ждут на торгово-экономической выставке-ярмарке на острове Большой Хэйхе

С 20 по 25 декабря 2013 года в г.Хэйхэ будет проходить «Международная торгово-экономическая ярмарка на острове Большой Хэйхэ - 2013». Организатором ярмарки выступает Народное Правительство г.Хэйхэ.

В этом году ярмарка будет проходить под девизом «Участие экспонентов со всех сторон света и демонстрация высококачественной продукции», сообщает Портал Правительства Амурской области.

Основные мероприятия выставки – демонстрация продукции и товаров с организацией продаж, презентация проектов и продукции, организация деловых встреч между предприятиями, заключение контрактов, проведение культурных и туристских мероприятий.

На ярмарке будет организовано 3 выставочных павильона, в которых будет представлена продукция производителей провинции Хэйлунцзян, а также российских предприятий и компаний.

В ярмарке можно принять участие в качестве посетителя, а также участника-экспонента с представлением продукции и товаров своего предприятия.

По информации китайской стороны, на период с 18 по 24 декабря российские граждане, посещающие г.Хэйхэ для участия в ярмарке, будут освобождены от всех сборов при пересечении границы на пункте пропуска. Для участников-экспонентов будут также предоставлены льготные условия на выставочные места и ввоз в КНР выставочной продукции.

Дополнительную информацию можно получить в министерстве ВЭСТиП Амурской области по телефону: 22-44-15 (Отдел внешнеэкономических и межрегиональных связей).

ZRPRESS.Ru, Дальний Восток.

