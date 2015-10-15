Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бензин в России должен стоить... сто рублей за литр
Дешевое топливо и отношение к автодорогам как к общественному благу тормозят развитие экономики, порождают пробки и экологические проблемы. А если общество видит в этом социальную проблему, ее можно решить при помощи адресных субсидий, а не поддерживать до бесконечности неэффективное перераспределение, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на материал, опубликованный в журнале «Деньги».
Обсуждение налогового маневра, возобновившееся в последнее время, прекрасно иллюстрирует, насколько сложно верстать в России бюджет, прочно привязанный к ценам на нефть. Его идея в том, чтобы с 2015 года экспортные пошлины на нефть поэтапно заменить увеличенным НДПИ. По мнению Ильи Трунина, директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина, это позволило бы не только пополнить бюджет, но и снизить зависимость от колебаний цен на нефть.
Позиция ведомства заключается в том, что даже при низких ценах благодаря девальвации у нефтяных компаний сохранится достаточное количество ликвидности, чтобы не снижать добычу и увеличить инвестиции. Бизнес же доказывал обратное: рост НДПИ приведет к снижению добычи на 100 млн тонн за 2016-2018 годы, а выпадающие доходы бюджета составят 1,3 трлн рублей.
Нефтяные компании, в первую очередь «Роснефть», свою точку зрения отстояли, и теперь рублевые «девальвационные» доходы экспортеров (около 1 трлн рублей) правительство будет искать у металлургов или просить у ЦБ.
Однако все эти попытки перетянуть одеяло проблему дефицита бюджета не решат. А значит, переход к кардинальному увеличению косвенных налогов, например акцизов на бензин, лишь вопрос времени. Повышение пенсионного возраста уже перестало быть табуированной темой в правительстве. Так что готовиться хотя бы морально к цене АИ-95 в 50, 80, а то и 100 рублей за литр стоит уже сегодня.
Хитрый акциз
Большинство российских автомобилистов верят в миф о том, что бензин на внутреннем рынке стоит дешевле, потому что Россия - нефтедобывающая страна. Мол, Европа нефть импортирует, поэтому и бензин там такой дорогой. Экономической логики в этом нет никакой, в большинстве стран цена бензина в очень значительной степени предопределена особенностями налогообложения. По сути - общественным договором: какая доля личных бюджетов будет уходить на транспорт, в какой степени граждане будут пользоваться общественным транспортом, а в какой - личным, насколько будут загружены дороги, сколько тратить на их ремонт и строительство, каково будет загрязнение окружающей среды и т. д.
Главный инструмент здесь акцизы. Самые высокие - в Израиле - чуть больше $1 (63% от розничной цены бензина), а самые низкие - в Венесуэле, Катаре и Саудовской Аравии, где бензин даже субсидируется. В Европе акцизы тоже составляют 40-60% стоимости и доходят до $0,88 за литр в Великобритании. В странах победнее они ниже, но не сильно, а, например, в Греции акцизы выше, чем во Франции ($0,74 и $0,68). В России же акцизы на «Евро-5» сейчас находятся на уровне $0,09.
А если вычесть налоговую составляющую, то бензин в Швеции и даже в Турции (самые высокие акцизы в мире до девальвации лиры) был бы дороже российского лишь на 10-15 руб. «Дельта составляла бы около 30%, не больше, - считает Константин СИМОНОВ, директор Фонда национальной энергетической безопасности. - Розничное ценообразование бензина везде в мире почти исключительно политическая история. Говорить, что низкие цены - абсолютное благо, не совсем корректно. Вот взять, например, ту же Венесуэлу, где самый дешевый бензин в мире. Власти его субсидируют, потребители довольны, но дороги в стране от этого лучше не становятся. Россия - большая страна и, понятное дело, позволить себе такой популизм она не может».
Во многих азиатских странах рост потребления бензина привел к тому, что расходы на субсидирование топлива резко увеличились, а покрывать их можно только за счет роста внешнего долга страны. Неудивительно, что в Индии от таких субсидий начинают отказываться, как и в Малайзии, Индонезии и Китае. Не говоря уже о том, что низкие цены на бензин во многих городах третьего мира провоцируют настоящую экологическую катастрофу. Каракас, например, давно превратился в место, где нужен противогаз: тамошние дороги оккупированы автохламом, отправленным на помойку в США еще лет 20-30 назад.
Для дорожных фондов акцизы - основной источник средств. Однако из-за низких ставок их приходится пополнять во многом за счет бюджетных трансфертов (в ряде случаев их доля доходит до 60%). То есть изымать из других статей расходов. И понятно, что этих средств на модернизацию дорожной сети по всей стране явно не хватает.
Повышение акцизов хотя бы до $0,24 означает их рост с 6 рублей до 15 рублей за литр. По оценкам Минфина, каждый рубль акцизов дает дополнительно 60 млрд рублей доходов местных дорожных фондов. В данном случае они пополнятся сразу на 570 млрд рублей. А если брать в качестве ориентира Венгрию или Польшу, то акциз следует повысить до $0,44, или до 29 рублей, что увеличит объем фондов на 1,4 трлн рублей. Бензин в таком случае будет стоить уже не 37 рублей, а 50-60 рублей за литр.
В случае же цены 100 рублей за литр дополнительные доходы от акцизов составят около 3 трлн рублей. Плюс значительный рост НДС. Оценки, конечно, «салфеточные»: такой рост цен приведет к снижению потребления, росту экспорта, а акцизы, скорее всего, частично будут перераспределены в федеральный бюджет. Но если правительство немедленно не придумает, как их потратить на очередную олимпийскую стройку, то проблема дефицита бюджета будет решена надолго, о непопулярной заморозке накопительной части пенсии можно будет забыть, а инвестиции в дорожное строительство и общественный транспорт - резко увеличить.
Социальная справедливость
Можно сказать, что высокие акцизы - это роскошь, которую могут себе позволить только богатые страны. Это не так: высокие акцизы установлены и в развивающихся странах. Понятно, что это снижает покупательскую способность. Так, например, в Венгрии на среднюю месячную зарплату можно заправить 17 баков объемом 60 л (данные из рейтинга globalpetrolprices.com), в Турции - 9 баков, а в Дании - 70 баков. В России доступность бензина позволяет заправить 27 баков.
Меньшая доступность, правда, не означает, что население резко становится беднее. Подорожание бензина до 60 рублей за литр может быть с легкостью компенсировано переходом на более экономичные автомобили - малолитражки или с дизельным двигателем. Это побудит владельцев автохлама быстрее избавиться от своих неэкономичных «Жигулей», что значительно улучшит экологию, ускорит развитие инноваций в отечественном автопроме и снизит количество пробок.
Текущая (еще советская) инфраструктура не рассчитана на большое количество автомобилей. Особенно заметно это в регионах, где пробки уже часто сильнее, чем в Москве. Между прочим, в СССР на среднемесячную зарплату можно было заправить всего 7,5 бака (120 рублей 40 коп. за литр). Да и по прочим параметрам владение машиной обходилось значительно дороже, чем сейчас.
Повышение стоимости топлива приведет к тому, что те, чье время дешево, будут выезжать на личном автомобиле значительно реже. А те, кто зарабатывает больше, кто платит больше налогов, создает больше добавленной стоимости и рабочих мест, потеряют меньше драгоценного времени. Связанный с этим рост ВВП опосредованно - через рост спроса на рабочую силу - приведет к росту доходов всех, а не только самых обеспеченных. Обычно при росте ВВП снижается и неравенство. Явный выигрыш для экономики, бюджета, а следовательно, и для всего общества.
Рост цен на бензин будет иметь и другие последствия, которые, в отличие от «права на дорогу», на самом деле общественное благо. Меньше пробок - меньше выхлопа, лучше экология, лучше здоровье населения. Меньше пробок, лучше дороги - пожарные, скорая и милиция приедут быстрее. А значит, ниже смертность, меньше ущерб от преступности и природных катаклизмов. Не говоря уже о том, что это - шанс наладить общественный транспорт, а значит, сэкономить время и деньги тем, у кого личного автомобиля нет.
Еще один миф звучит так: в России бензин плохой, а в Европе хороший, поэтому дорогой. Проблема российских НПЗ состоит в том, что у них относительно низкая глубина переработки нефти - около 70%, тогда как в Европе - 90-95%. Это означает, что с тонны нефти выходит слишком много мазута, но бензин ничем не отличается от европейского. «У нас нет причины не доверять качеству бензина, которое соответствует стандарту «Евро-5», - говорит Александр ШКУРИН, заместитель начальника отдела анализа и маркетинговых исследований Thomson Reuters Kortes. - Жалобы на качество бензина уже касаются АЗС, а также системы хранения и транспортировки. К тому же сейчас начата масштабная модернизация отечественных НПЗ». Проблемой же прямогонного бензина, манипуляций с октановым числом за счет «присадок» и «ослиной мочи», скорее, должны интересоваться правоохранительные органы.
Тяжелые последствия
Повышение акцизов не вынуждает потребителей отказываться от автомобилей. Исследования, проведенные в Турции, где был очень серьезный рост акцизов, показывают, что главная реакция потребителей состояла в том, что большинство из них перешли на дизель, то есть купили более экономичные автомобили. Дороги в Турции, кстати, отличные и строятся очень быстро (в том числе довольно дорогостоящие сооружения вроде тоннелей в горах).
Обратный эффект высоких акцизов - разрастание черного рынка бензина, подпольное производство и контрабандный ввоз топлива из Ирака. В Сингапуре, кстати, с этим борются так: при выезде из страны в баке должно быть не менее трех четвертей бензина, чтобы не заправлялись дешевым в Малайзии. Еще одно последствие - увеличение числа мопедов на дорогах и смертельных ДТП, связанных с ними.
Высокие акцизы - это еще и инфляция. По оценкам исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, транспортная составляющая в цене любого товара, перевозимого автомобилем, достигает 10-15%. То есть при повышении цен на бензин на 35% товары в магазинах подорожают на 4%. Грубо говоря, стоило молоко 40 рублей, а будет - 42 рубля. Оценка РТС явно завышена. По данным агентства «Автостат», в 2014 году россияне заплатили за автомобильное топливо 2,7 трлн рублей, то есть 4% ВВП, - приблизительно столько и составляют топливные издержки в товарах.
К тому же не надо забывать: в нынешние издержки передвижения на авто заложен расход топлива с учетом пробок, и если их станет меньше, то снизится и расход топлива. То есть проигрыш и транспортников, и автолюбителей окажется меньше, чем получилось бы при помощи простого умножения на три нынешних расходов на бензин.
Есть, наконец, и любимый аргумент левых популистов: как же быть с пенсионерами и прочими малообеспеченными гражданами? Ответ на него прост: высокие налоги на бензин позволят увеличить пенсии и пособия. Но это уже будет адресное перераспределение ресурсов, настоящая социальная справедливость, а не субсидирование всех подряд, не размазывание ровным слоем остатков нефтяной ренты.
Новости тематики
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
Новости раздела
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Почему камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
Комментарии
-
-
-
-
-
Псевдоним16:25, 15.10.2015#
Есть мнение, что обоснование повышения цены бензина до 100 рублей, и есть миф. . . А вот дешевый бензин (керосин, дт) совсем не миф, а насущная необходимость. И главное есть решение - передать все доходы от нефтедобычи исключительно на спец счета каждого гражданина РФ.
-
-
-
-
Да ладно Вам!21:31, 15.10.2015#
Эка закусило тяя милок. Знаем мы таких бездельников, только все дай им, все им обязаны, а работать не хотят. Зато рассуждают кто сколько им должен. Богодулье в общем, . По существу: Заставляют с ножом у горла бензин покупать? Или ввели обязаловку, к примеру в месяц выкупить. 100 литров по цене гос-ва ?Возьми и выкапай скважину и качай, сколь хочешь ( хотя кроме дерьма ничо не выкачаешь ) скажи спасибо, что продают. Не хрюкающий нечмошник. Арёль, Херой, Ремба подъездная, Шварцниггер усушеный, спайдырмын, и низзя черипахен.
-
Odin07:53, 16.10.2015#
интересненько, у "КАКИМИ ТРУДОВЫМИ ПОДВИГАМИ" на ниве капиталистического труда прославился автор с погонялом "Да ладно Вам"????? Наверное во времена всеобщего падения повезло упасть мордой прямо в корыто? и морда оказалась соответствующей те заняла вса корыто? Не судите, да не судимы будете - это первая истина, для снайперов в падении, а вторая - ТВАРЬ ли ты дрожащая или ПРАВО имеешь?!?!? склоняюсь к первому, (читай первую истину)
-
Odinu от Да ладно..11:50, 17.10.2015#
Ремонт изготовление электрики Авто и катеров. Работаю руками, во времена СССР зарабатывать, ( руками зарабатывать !!!!!!) НЕ ДАВАЛИ. Говорили, нельзя получать больше парторга!!Что сейчас, работаю, а бездельников жаба душит. Все считают сколько зарабатываю. Дак откройте свое дело, если не хочешь на дядю работать. И ЧЕМ Я вам НЕ УГОДИЛ, то что вы хотите все и на халяву
-
Odinu от Да ладно..11:50, 17.10.2015#
Ремонт изготовление электрики Авто и катеров. Работаю руками, во времена СССР зарабатывать, ( руками зарабатывать !!!!!!) НЕ ДАВАЛИ. Говорили, нельзя получать больше парторга!!Что сейчас, работаю, а бездельников жаба душит. Все считают сколько зарабатываю. Дак откройте свое дело, если не хочешь на дядю работать. И ЧЕМ Я вам НЕ УГОДИЛ, то что вы хотите все и на халяву
-
mux16:47, 15.10.2015#
Есть мнение. . . чтобы корова меньше ела, и давала больше молока, ее надо меньше кормить, и чаще доить :). Сколько протянет данная корова(в данном случае население) в таком режиме, похоже никого не волнует. Но бесспорно то, что если в разы сократить население РФ, то: ". . . Меньше пробок - меньше выхлопа, лучше экология, лучше здоровье населения. Меньше пробок, лучше дороги - пожарные, скорая и милиция приедут быстрее. А значит, ниже смертность, меньше ущерб от преступности и природных катаклизмов. Не говоря уже о том, что это - шанс наладить общественный транспорт, а значит, сэкономить время и деньги тем, у кого личного автомобиля нет. " ;)
-
-
Псевдоним16:54, 15.10.2015#
где они нашли молоко по 42р/литр?? У нас оно давно уже стоит от 80 до 100!!! И написано что на з/п можно 27раз заправить 60л бак, считаем: 60*37 (цена за литр)= 2220 * 27раз = 59940р. . . . у многих такая зар. плата??? Подскажите куда устроиться чтобы столько получать??
-
-
Псевдоним16:54, 15.10.2015#
где они нашли молоко по 42р/литр?? У нас оно давно уже стоит от 80 до 100!!! И написано что на з/п можно 27раз заправить 60л бак, считаем: 60*37 (цена за литр)= 2220 * 27раз = 59940р. . . . у многих такая зар. плата??? Подскажите куда устроиться чтобы столько получать??
-
12316:54, 15.10.2015#
где они нашли молоко по 42р/литр?? У нас оно давно уже стоит от 80 до 100!!! И написано что на з/п можно 27раз заправить 60л бак, считаем: 60*37 (цена за литр)= 2220 * 27раз = 59940р. . . . у многих такая зар. плата??? Подскажите куда устроиться чтобы столько получать??
-
Читающий08:18, 16.10.2015#
123, полностью поддерживаю! Средняя зарплата в России в 2015 году 32000 рублей (в Приморье 30900р), но есть, например Орловская область - 15300 рублей (http://bs-life. ru/rabota/zarplata/srednyaya2015. html). Бензин 92 на сегодня во Владивостоке 36, 83р. Про СССР тоже наброс 121 рубль среднемесячная зарплата была в 1970 году, а в 1989 - 263. В 70е народ в основном ездил на мотоциклах так что бензин 72ой стоил 30 копеек. http://www. 45-90. ru/articles/vsyo-o-raschyote-pensi/srednemesjachnye-zarabotnye-platy-s-1960-po-2001-g. htmlСтатья - наброс говна на вентилятор.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 6216:25, 21.10.2015#
Да, васильевой простили 3 млрд руб, Транснефти-500 млрд. руб, в Сочи 9 бюджетов улетели-всё нормально. А Ванька за все художества воров должен 100 руб платить за литр бензина. Давайте 1000 руб--чтобы хоть как-то Родину поддержать--а то разворовывают быстрее, чем зарабатывает народ.
-
1 6216:26, 21.10.2015#
Да, васильевой простили 3 млрд руб, Транснефти-500 млрд. руб, в Сочи 9 бюджетов улетели-всё нормально. А Ванька за все художества воров должен 100 руб платить за литр бензина. Давайте 1000 руб--чтобы хоть как-то Родину поддержать--а то разворовывают быстрее, чем зарабатывает народ.
-
1 6216:27, 21.10.2015#
Да, васильевой простили 3 млрд руб, Транснефти-500 млрд. руб, в Сочи 9 бюджетов улетели-всё нормально. А Ванька за все художества воров должен 100 руб платить за литр бензина. Давайте 1000 руб--чтобы хоть как-то Родину поддержать--а то разворовывают быстрее, чем зарабатывает народ.
-
1 6216:32, 21.10.2015#
Да, васильевой простили 3 млрд руб, Транснефти-500 млрд. руб, в Сочи 9 бюджетов улетели-всё нормально. А Ванька за все художества воров должен 100 руб платить за литр бензина. Давайте 1000 руб--чтобы хоть как-то Родину поддержать--а то разворовывают быстрее, чем зарабатывает народ.
-
Димыч08:17, 24.10.2015#
Полный бред. Пишет о том, что повышение на бензин это чуть ли не благо для общества. А то что потом цены полетят в магазинах , практически везде транспортная составляющая. Писака реально начинает похоже готовить общество к повышению. Так мы скоро дойдём до того, что сами начнём просить: повысьте нам цены на бензин а то так плохо нам жить. Бред полный, а не статья
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона
Есть мнение что при бензине по 100рубл поднять заработную плату в 2. 5раза для развития платежеспособного спроса.