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Бензин в России должен стоить... сто рублей за литр

15 Октября 2015, 13:15 | Дальний Восток

Дешевое топливо и отношение к автодорогам как к общественному благу тормозят развитие экономики, порождают пробки и экологические проблемы. А если общество видит в этом социальную проблему, ее можно решить при помощи адресных субсидий, а не поддерживать до бесконечности неэффективное перераспределение, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на материал, опубликованный в журнале «Деньги».

Обсуждение налогового маневра, возобновившееся в последнее время, прекрасно иллюстрирует, насколько сложно верстать в России бюджет, прочно привязанный к ценам на нефть. Его идея в том, чтобы с 2015 года экспортные пошлины на нефть поэтапно заменить увеличенным НДПИ. По мнению Ильи Трунина, директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина, это позволило бы не только пополнить бюджет, но и снизить зависимость от колебаний цен на нефть.

Позиция ведомства заключается в том, что даже при низких ценах благодаря девальвации у нефтяных компаний сохранится достаточное количество ликвидности, чтобы не снижать добычу и увеличить инвестиции. Бизнес же доказывал обратное: рост НДПИ приведет к снижению добычи на 100 млн тонн за 2016-2018 годы, а выпадающие доходы бюджета составят 1,3 трлн рублей.

Нефтяные компании, в первую очередь «Роснефть», свою точку зрения отстояли, и теперь рублевые «девальвационные» доходы экспортеров (около 1 трлн рублей) правительство будет искать у металлургов или просить у ЦБ.

Однако все эти попытки перетянуть одеяло проблему дефицита бюджета не решат. А значит, переход к кардинальному увеличению косвенных налогов, например акцизов на бензин, лишь вопрос времени. Повышение пенсионного возраста уже перестало быть табуированной темой в правительстве. Так что готовиться хотя бы морально к цене АИ-95 в 50, 80, а то и 100 рублей за литр стоит уже сегодня.

Хитрый акциз

Большинство российских автомобилистов верят в миф о том, что бензин на внутреннем рынке стоит дешевле, потому что Россия - нефтедобывающая страна. Мол, Европа нефть импортирует, поэтому и бензин там такой дорогой. Экономической логики в этом нет никакой, в большинстве стран цена бензина в очень значительной степени предопределена особенностями налогообложения. По сути - общественным договором: какая доля личных бюджетов будет уходить на транспорт, в какой степени граждане будут пользоваться общественным транспортом, а в какой - личным, насколько будут загружены дороги, сколько тратить на их ремонт и строительство, каково будет загрязнение окружающей среды и т. д.

Главный инструмент здесь акцизы. Самые высокие - в Израиле - чуть больше $1 (63% от розничной цены бензина), а самые низкие - в Венесуэле, Катаре и Саудовской Аравии, где бензин даже субсидируется. В Европе акцизы тоже составляют 40-60% стоимости и доходят до $0,88 за литр в Великобритании. В странах победнее они ниже, но не сильно, а, например, в Греции акцизы выше, чем во Франции ($0,74 и $0,68). В России же акцизы на «Евро-5» сейчас находятся на уровне $0,09.

А если вычесть налоговую составляющую, то бензин в Швеции и даже в Турции (самые высокие акцизы в мире до девальвации лиры) был бы дороже российского лишь на 10-15 руб. «Дельта составляла бы около 30%, не больше, -  считает Константин СИМОНОВ, директор Фонда национальной энергетической безопасности. - Розничное ценообразование бензина везде в мире почти исключительно политическая история. Говорить, что низкие цены - абсолютное благо, не совсем корректно. Вот взять, например, ту же Венесуэлу, где самый дешевый бензин в мире. Власти его субсидируют, потребители довольны, но дороги в стране от этого лучше не становятся. Россия - большая страна и, понятное дело, позволить себе такой популизм она не может».

Во многих азиатских странах рост потребления бензина привел к тому, что расходы на субсидирование топлива резко увеличились, а покрывать их можно только за счет роста внешнего долга страны. Неудивительно, что в Индии от таких субсидий начинают отказываться, как и в Малайзии, Индонезии и Китае. Не говоря уже о том, что низкие цены на бензин во многих городах третьего мира провоцируют настоящую экологическую катастрофу. Каракас, например, давно превратился в место, где нужен противогаз: тамошние дороги оккупированы автохламом, отправленным на помойку в США еще лет 20-30 назад.

Для дорожных фондов акцизы - основной источник средств. Однако из-за низких ставок их приходится пополнять во многом за счет бюджетных трансфертов (в ряде случаев их доля доходит до 60%). То есть изымать из других статей расходов. И понятно, что этих средств на модернизацию дорожной сети по всей стране явно не хватает.

Повышение акцизов хотя бы до $0,24 означает их рост с 6 рублей до 15 рублей за литр. По оценкам Минфина, каждый рубль акцизов дает дополнительно 60 млрд рублей доходов местных дорожных фондов. В данном случае они пополнятся сразу на 570 млрд рублей. А если брать в качестве ориентира Венгрию или Польшу, то акциз следует повысить до $0,44, или до 29 рублей, что увеличит объем фондов на 1,4 трлн рублей. Бензин в таком случае будет стоить уже не 37 рублей, а 50-60 рублей за литр.

В случае же цены 100 рублей за литр дополнительные доходы от акцизов составят около 3 трлн рублей. Плюс значительный рост НДС. Оценки, конечно, «салфеточные»: такой рост цен приведет к снижению потребления, росту экспорта, а акцизы, скорее всего, частично будут перераспределены в федеральный бюджет. Но если правительство немедленно не придумает, как их потратить на очередную олимпийскую стройку, то проблема дефицита бюджета будет решена надолго, о непопулярной заморозке накопительной части пенсии можно будет забыть, а инвестиции в дорожное строительство и общественный транспорт - резко увеличить.

Социальная справедливость

Можно сказать, что высокие акцизы - это роскошь, которую могут себе позволить только богатые страны. Это не так: высокие акцизы установлены и в развивающихся странах. Понятно, что это снижает покупательскую способность. Так, например, в Венгрии на среднюю месячную зарплату можно заправить 17 баков объемом 60 л (данные из рейтинга globalpetrolprices.com), в Турции - 9 баков, а в Дании - 70 баков. В России доступность бензина позволяет заправить 27 баков.

Меньшая доступность, правда, не означает, что население резко становится беднее. Подорожание бензина до 60 рублей за литр может быть с легкостью компенсировано переходом на более экономичные автомобили - малолитражки или с дизельным двигателем. Это побудит владельцев автохлама быстрее избавиться от своих неэкономичных «Жигулей», что значительно улучшит экологию, ускорит развитие инноваций в отечественном автопроме и снизит количество пробок.

Текущая (еще советская) инфраструктура не рассчитана на большое количество автомобилей. Особенно заметно это в регионах, где пробки уже часто сильнее, чем в Москве. Между прочим, в СССР на среднемесячную зарплату можно было заправить всего 7,5 бака (120 рублей 40 коп. за литр). Да и по прочим параметрам владение машиной обходилось значительно дороже, чем сейчас.

Повышение стоимости топлива приведет к тому, что те, чье время дешево, будут выезжать на личном автомобиле значительно реже. А те, кто зарабатывает больше, кто платит больше налогов, создает больше добавленной стоимости и рабочих мест, потеряют меньше драгоценного времени. Связанный с этим рост ВВП опосредованно - через рост спроса на рабочую силу - приведет к росту доходов всех, а не только самых обеспеченных. Обычно при росте ВВП снижается и неравенство. Явный выигрыш для экономики, бюджета, а следовательно, и для всего общества.

Рост цен на бензин будет иметь и другие последствия, которые, в отличие от «права на дорогу», на самом деле общественное благо. Меньше пробок - меньше выхлопа, лучше экология, лучше здоровье населения. Меньше пробок, лучше дороги - пожарные, скорая и милиция приедут быстрее. А значит, ниже смертность, меньше ущерб от преступности и природных катаклизмов. Не говоря уже о том, что это - шанс наладить общественный транспорт, а значит, сэкономить время и деньги тем, у кого личного автомобиля нет.

Еще один миф звучит так: в России бензин плохой, а в Европе хороший, поэтому дорогой. Проблема российских НПЗ состоит в том, что у них относительно низкая глубина переработки нефти - около 70%, тогда как в Европе - 90-95%. Это означает, что с тонны нефти выходит слишком много мазута, но бензин ничем не отличается от европейского. «У нас нет причины не доверять качеству бензина, которое соответствует стандарту «Евро-5», - говорит Александр ШКУРИН, заместитель начальника отдела анализа и маркетинговых исследований Thomson Reuters Kortes. - Жалобы на качество бензина уже касаются АЗС, а также системы хранения и транспортировки. К тому же сейчас начата масштабная модернизация отечественных НПЗ». Проблемой же прямогонного бензина, манипуляций с октановым числом за счет «присадок» и «ослиной мочи», скорее, должны интересоваться правоохранительные органы.

Тяжелые последствия

Повышение акцизов не вынуждает потребителей отказываться от автомобилей. Исследования, проведенные в Турции, где был очень серьезный рост акцизов, показывают, что главная реакция потребителей состояла в том, что большинство из них перешли на дизель, то есть купили более экономичные автомобили. Дороги в Турции, кстати, отличные и строятся очень быстро (в том числе довольно дорогостоящие сооружения вроде тоннелей в горах).

Обратный эффект высоких акцизов - разрастание черного рынка бензина, подпольное производство и контрабандный ввоз топлива из Ирака. В Сингапуре, кстати, с этим борются так: при выезде из страны в баке должно быть не менее трех четвертей бензина, чтобы не заправлялись дешевым в Малайзии. Еще одно последствие - увеличение числа мопедов на дорогах и смертельных ДТП, связанных с ними.

Высокие акцизы - это еще и инфляция. По оценкам исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, транспортная составляющая в цене любого товара, перевозимого автомобилем, достигает 10-15%. То есть при повышении цен на бензин на 35% товары в магазинах подорожают на 4%. Грубо говоря, стоило молоко 40 рублей, а будет - 42 рубля. Оценка РТС явно завышена. По данным агентства «Автостат», в 2014 году россияне заплатили за автомобильное топливо 2,7 трлн рублей, то есть 4% ВВП, - приблизительно столько и составляют топливные издержки в товарах.

К тому же не надо забывать: в нынешние издержки передвижения на авто заложен расход топлива с учетом пробок, и если их станет меньше, то снизится и расход топлива. То есть проигрыш и транспортников, и автолюбителей окажется меньше, чем получилось бы при помощи простого умножения на три нынешних расходов на бензин.

Есть, наконец, и любимый аргумент левых популистов: как же быть с пенсионерами и прочими малообеспеченными гражданами? Ответ на него прост: высокие налоги на бензин позволят увеличить пенсии и пособия. Но это уже будет адресное перераспределение ресурсов, настоящая социальная справедливость, а не субсидирование всех подряд, не размазывание ровным слоем остатков нефтяной ренты.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: цены  топливо  кризис 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј1216:14, 15.10.2015#

    Есть мнение что при бензине по 100рубл поднять заработную плату в 2. 5раза для развития платежеспособного спроса.

  • Псевдоним16:48, 15.10.2015#

    И соответственно пенсии. . . . . . . . А то на 10 т. р. просто выживаем. А авто для пенсионера с болячками - как рука или нога. . . . . . . . , а не роскошь!

  • Ворчун16:20, 15.10.2015#

    Вброс го8на на вентилятор. Ценам на бензин как в Эуропе даёшь зарплаты как в ней же!

  • Псевдоним16:24, 15.10.2015#

    Странная статья. Либо автор не понял, что он написал, либо сработал на заказ.

  • Псевдоним16:25, 15.10.2015#

    Есть мнение, что обоснование повышения цены бензина до 100 рублей, и есть миф. . . А вот дешевый бензин (керосин, дт) совсем не миф, а насущная необходимость. И главное есть решение - передать все доходы от нефтедобычи исключительно на спец счета каждого гражданина РФ.

  • 12316:28, 15.10.2015#

    Да вы о чем, что за заказуха! И так сверхдоходы у нефтяных компаний, а вы еще хотите им позволить ценник поднять? Газ дороже продавайте за границу.

  • Да ладно Вам.16:38, 15.10.2015#

    Нормально это. Утром в пробке стоишь 2 часа от Седанки до центра. А все хрюкают плохо живем. Да и авто МИНИМУМ. По 2 литра у каждого. Можно и по 150.

  • Псевдоним16:43, 15.10.2015#

    Хрюкаешь здесь только ты, чмошник

  • Да ладно Вам!21:31, 15.10.2015#

    Эка закусило тяя милок. Знаем мы таких бездельников, только все дай им, все им обязаны, а работать не хотят. Зато рассуждают кто сколько им должен. Богодулье в общем, . По существу: Заставляют с ножом у горла бензин покупать? Или ввели обязаловку, к примеру в месяц выкупить. 100 литров по цене гос-ва ?Возьми и выкапай скважину и качай, сколь хочешь ( хотя кроме дерьма ничо не выкачаешь ) скажи спасибо, что продают. Не хрюкающий нечмошник. Арёль, Херой, Ремба подъездная, Шварцниггер усушеный, спайдырмын, и низзя черипахен.

  • Odin07:53, 16.10.2015#

    интересненько, у "КАКИМИ ТРУДОВЫМИ ПОДВИГАМИ" на ниве капиталистического труда прославился автор с погонялом "Да ладно Вам"????? Наверное во времена всеобщего падения повезло упасть мордой прямо в корыто? и морда оказалась соответствующей те заняла вса корыто? Не судите, да не судимы будете - это первая истина, для снайперов в падении, а вторая - ТВАРЬ ли ты дрожащая или ПРАВО имеешь?!?!? склоняюсь к первому, (читай первую истину)

  • Odinu от Да ладно..11:50, 17.10.2015#

    Ремонт изготовление электрики Авто и катеров. Работаю руками, во времена СССР зарабатывать, ( руками зарабатывать !!!!!!) НЕ ДАВАЛИ. Говорили, нельзя получать больше парторга!!Что сейчас, работаю, а бездельников жаба душит. Все считают сколько зарабатываю. Дак откройте свое дело, если не хочешь на дядю работать. И ЧЕМ Я вам НЕ УГОДИЛ, то что вы хотите все и на халяву

  • Odinu от Да ладно..11:50, 17.10.2015#

    Ремонт изготовление электрики Авто и катеров. Работаю руками, во времена СССР зарабатывать, ( руками зарабатывать !!!!!!) НЕ ДАВАЛИ. Говорили, нельзя получать больше парторга!!Что сейчас, работаю, а бездельников жаба душит. Все считают сколько зарабатываю. Дак откройте свое дело, если не хочешь на дядю работать. И ЧЕМ Я вам НЕ УГОДИЛ, то что вы хотите все и на халяву

  • mux16:47, 15.10.2015#

    Есть мнение. . . чтобы корова меньше ела, и давала больше молока, ее надо меньше кормить, и чаще доить :). Сколько протянет данная корова(в данном случае население) в таком режиме, похоже никого не волнует. Но бесспорно то, что если в разы сократить население РФ, то: ". . . Меньше пробок - меньше выхлопа, лучше экология, лучше здоровье населения. Меньше пробок, лучше дороги - пожарные, скорая и милиция приедут быстрее. А значит, ниже смертность, меньше ущерб от преступности и природных катаклизмов. Не говоря уже о том, что это - шанс наладить общественный транспорт, а значит, сэкономить время и деньги тем, у кого личного автомобиля нет. " ;)

  • Псевдоним16:49, 15.10.2015#

    "Меньше пробок, лучше дороги - пожарные, скорая и милиция приедут быстрее. " - Если им будет на что заправить их современные малолитражки. . .

  • Псевдоним16:54, 15.10.2015#

    где они нашли молоко по 42р/литр?? У нас оно давно уже стоит от 80 до 100!!! И написано что на з/п можно 27раз заправить 60л бак, считаем: 60*37 (цена за литр)= 2220 * 27раз = 59940р. . . . у многих такая зар. плата??? Подскажите куда устроиться чтобы столько получать??

  • Псевдоним15:19, 16.10.2015#

    Вот вот, автор п-с в плохом смысле этого слова, для начала пусть обоснует прямую зависимость качества дорог от финансирования дорожных фондов

  • Псевдоним16:54, 15.10.2015#

    где они нашли молоко по 42р/литр?? У нас оно давно уже стоит от 80 до 100!!! И написано что на з/п можно 27раз заправить 60л бак, считаем: 60*37 (цена за литр)= 2220 * 27раз = 59940р. . . . у многих такая зар. плата??? Подскажите куда устроиться чтобы столько получать??

  • 12316:54, 15.10.2015#

    где они нашли молоко по 42р/литр?? У нас оно давно уже стоит от 80 до 100!!! И написано что на з/п можно 27раз заправить 60л бак, считаем: 60*37 (цена за литр)= 2220 * 27раз = 59940р. . . . у многих такая зар. плата??? Подскажите куда устроиться чтобы столько получать??

  • Читающий08:18, 16.10.2015#

    123, полностью поддерживаю! Средняя зарплата в России в 2015 году 32000 рублей (в Приморье 30900р), но есть, например Орловская область - 15300 рублей (http://bs-life. ru/rabota/zarplata/srednyaya2015. html). Бензин 92 на сегодня во Владивостоке 36, 83р. Про СССР тоже наброс 121 рубль среднемесячная зарплата была в 1970 году, а в 1989 - 263. В 70е народ в основном ездил на мотоциклах так что бензин 72ой стоил 30 копеек. http://www. 45-90. ru/articles/vsyo-o-raschyote-pensi/srednemesjachnye-zarabotnye-platy-s-1960-po-2001-g. htmlСтатья - наброс говна на вентилятор.

  • ANDRON07:51, 16.10.2015#

    ЯВНЫЙ ЗАКАЗ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ, ОСОБЕННО:ЕСТЬ МНЕНИЕ. . .

  • 32212308:14, 16.10.2015#

    коррупция и недалёкость власти тормозят развитие экономики, а не цены на бензин!

  • 32212308:18, 16.10.2015#

    кстати в ссср в 60-х бензин стоил 8 копеек за литр, в 70-х 10 копеек и только в 80-х взвинтили цены вначале до 40 копеек, а в конце 80-х почти до рубля, в результате в 91 году все знают что было

  • нн10:19, 16.10.2015#

    да давайте на продукты по карточкам перейдем и всем будет хорошо!! народу будет- что есть, а стране с ворьем - благо на содержание дорог, дворцов, заключенных!!! россия-матушка - страна дебилоидов!!!

  • Псевдоним12:36, 16.10.2015#

    Машина не роскошь, а средство передвижения. Чует мое сердце, что скоро машина станет именно роскошью. Ибо не все смогут себе позволить покупать такой "золотой" бензин.

  • Псевдоним15:25, 16.10.2015#

    Отличная статья. Суть - иметь личный транспорт позволено только людям с высокими доходами и таким же социальным статусом (остальные пешочком, что бы на хлебушек денежку сэкономить)

  • Псевдоним23:24, 16.10.2015#

    Руки и ноги переломать кое кому

  • Псевдоним23:26, 16.10.2015#

    Нефть достояние граждан РФ а не кого то там в правительстве

  • Прод12:03, 17.10.2015#

    Бери да качай нефть то, кто мешает то.

  • Псевдоним12:54, 17.10.2015#

    Не гони! Тут давеча кого то посадили за карьер, за незаконное недропользование, а тут нефть!

  • 1 6216:25, 21.10.2015#

    Да, васильевой простили 3 млрд руб, Транснефти-500 млрд. руб, в Сочи 9 бюджетов улетели-всё нормально. А Ванька за все художества воров должен 100 руб платить за литр бензина. Давайте 1000 руб--чтобы хоть как-то Родину поддержать--а то разворовывают быстрее, чем зарабатывает народ.

  • 1 6216:26, 21.10.2015#

    Да, васильевой простили 3 млрд руб, Транснефти-500 млрд. руб, в Сочи 9 бюджетов улетели-всё нормально. А Ванька за все художества воров должен 100 руб платить за литр бензина. Давайте 1000 руб--чтобы хоть как-то Родину поддержать--а то разворовывают быстрее, чем зарабатывает народ.

  • 1 6216:27, 21.10.2015#

    Да, васильевой простили 3 млрд руб, Транснефти-500 млрд. руб, в Сочи 9 бюджетов улетели-всё нормально. А Ванька за все художества воров должен 100 руб платить за литр бензина. Давайте 1000 руб--чтобы хоть как-то Родину поддержать--а то разворовывают быстрее, чем зарабатывает народ.

  • 1 6216:32, 21.10.2015#

    Да, васильевой простили 3 млрд руб, Транснефти-500 млрд. руб, в Сочи 9 бюджетов улетели-всё нормально. А Ванька за все художества воров должен 100 руб платить за литр бензина. Давайте 1000 руб--чтобы хоть как-то Родину поддержать--а то разворовывают быстрее, чем зарабатывает народ.

  • Димыч08:17, 24.10.2015#

    Полный бред. Пишет о том, что повышение на бензин это чуть ли не благо для общества. А то что потом цены полетят в магазинах , практически везде транспортная составляющая. Писака реально начинает похоже готовить общество к повышению. Так мы скоро дойдём до того, что сами начнём просить: повысьте нам цены на бензин а то так плохо нам жить. Бред полный, а не статья

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