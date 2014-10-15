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Владивосток продает помещения для организации бизнеса

15 Октября 2014, 10:45 | Дальний Восток

26 ноября во Владивостоке состоится аукцион по продаже муниципальной недвижимости.

Администрация Владивостока выставила на торги в общей сложности 20 объектов в разных районах города. Все они входят в программу приватизации муниципальной собственности на 2014 год, утвержденной Думой Владивостока.

Среди предложенных объектов - нежилые помещения в зданиях, в том числе в жилых, - для развития торговли, предприятий услуг, размещения офисов, складов, производственных цехов и других видов бизнеса. Есть также и отдельно стоящие здания.

Предложена недвижимость на улицах Жигура, Семеновской (здесь вместе с землей), Луговой, Постышева, Русской, Херсонской, Алеутской и по другим адресам. Ознакомиться со списком, осмотреть помещения, выбрать подходящее и подать заявку можно до 31 октября.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайтах vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по телефонам: 8 (423) 244-60-16; 245 40 85, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости». Электронная почта: mu_apmzn@mail.ru.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: малый бизнес  недвижимость 



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