На Дальнем Востоке "холодные" поезда идут по горячему графику

График движения поездов позволяет ежедневно отправлять с Дальневосточной железной дороги два «холодных» поезда с рыбой с маршрутной скоростью 1060 километров в сутки.

Об этом на пресс-конференции, посвященной проблемам перевозки рыбы, заявил в Хабаровске и.о. начальника Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания Алексей ЛОНШАКОВ.

- Значительный объем перевозки приходится сегодня на ускоренные рефрижераторные поезда, в которых морепродукты доставляются в европейскую часть страны за минимально короткие сроки. Формирование поездов осуществляется на станциях «Мыс Чуркин» и «Угольная» в направлении станций Московского и Октябрьского железнодорожного узлов с возможностью отцепок в пути следования вагонов на транзитных станциях начиная с Западно-Сибирской железной дороги. За 8 суток свежемороженая рыба доставляется до станций Свердловской железной дороги, – сказал Алексей Лоншаков.

За 9 месяцев текущего года со станций формирования было отправлено 52 ускоренных рефрижераторных поезда (100,3 тыс. тонн, рост на 40% к прошлому году). За аналогичный период 2013 года - 39 рефрижераторных поездов, в которых перевезено 60,5 тыс. тонн рыбы. Однако потенциал данного вида перевозок используется лишь на 6%, поскольку с начала года «холодными» поездами можно было перевезти 1,5 млн тонн рыбы. Всего с начала года дальневосточными грузоотправителями была погружена 441 тыс. тонн рыбы, что на 6,6% превысило соответствующий показатель 2013 года (при общем вылове по Дальнему Востоку 2,2 млн тонн).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.