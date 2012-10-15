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Бизнес: законы развития и отслеживания
Собираясь расширять бизнес в тот или иной регион, вам стоит детально оценить конкуренцию и общее состояние рынка. Предварительный анализ поможет вам выработать правильную стратегию, принять верные решения.
Существуют разные варианты получения информации об отрасли и конкурентах. Можно самостоятельно изучить рынок, можно заказать исследование профессионалам. Однако и тот, и другой вариант имеет ряд достоинств и недостатков.
Так, самостоятельное изучение рынка - процесс длительный и сложный. Собирать информацию придется буквально по крупицам, особенно, если ваши конкуренты не относятся к крупным компаниям. Отчет будет недорогой, но и не очень точный. Доверить создание маркетингового исследования профессионалам - гораздо лучше. Вы получите полный отчет по общей ситуации на рынке, отдельно по каждому интересующему вас конкуренту или партнеру. Однако минус у этого варианта очевидный - высокая стоимость отчета.
Есть ли еще варианты, как узнать, стоит ли расширять бизнес в новый регион? Конечно! Интернет портал Деловой Квартал. Это незаменимый помощник и поставщик актуальной информации о ситуации на рынке в регионах. На сайте вы найдете описания рынка разных городов. Например, в соответствующем разделе вы можете узнать все о бизнесе в Новосибирске, перспективах развития региона, росте или спаде экономики в определенных отраслях. Также вы можете почитать новости бизнеса и экономики, мнения известных людей, новости компаний. Еще один ценный плюс портала - каталог компаний Новосибирска и других городов. В каталоге есть названия, распределение компаний по отраслям, контактные данные и даже подробное описание деятельности компаний. Кстати, вы также можете добавить свою компанию на сайт, нажав на соответствующую кнопку. Вам нужно будет заполнить таблицу, после чего вы можете добавить компанию, ее описание и другую информацию.
Таким образом, портал «Деловой квартал» не только дает необходимую для ведения бизнеса информацию, но и позволяет компаниям расширять свою деятельность путем добавления данных на сайт. Пользуйтесь информацией с портала, это позволит вам всегда быть в курсе событий, узнавать новости в числе первых и принимать правильные решения.
«Деловой квартал» - это ценная информация, которую ежедневно для вас собирают профессионалы с большим опытом работы. В результате вы получаете актуальные для работы данные и ничего лишнего.
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