Posco Daewoo Corporation приходит на Дальний Восток России

Крупная корейская компания «Posco Daewoo Corporation» заинтересована в реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока России, сообщил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

«Мы подписали меморандум о взаимопонимании, - подчеркнул Леонид Петухов. – У наших корейских партнеров есть интерес к реализации проектов на территории Дальневосточного федерального округа».

По словам Министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, Республика Корея является одним из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Объем заявленных инвестиций со стороны Южной Кореи динамично растет: если в мае мы говорили о 6 проектах корейских инвесторов на Дальнем Востоке России с общим объемом инвестиций 67 млн долларов США, то в августе таких проектов уже 8. Объем инвестиций по ним составляет 272 млн долларов США», - подчеркнул министр.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.