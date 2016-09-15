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Агентство по развитию человеческого капитала в ДФО оказывает поддержку при переезде

15 Сентября 2016, 17:20 | Дальний Восток

Деловая газета «Золотой Рог» попросила ведущих работодателей поделиться опытом по работе с Агентством:

Владимир МЕЛЬНИКОВ, генеральный директор ООО «Хабаровский трубный завод»:

- Благодаря сотрудничеству с Агентством, наш завод нашел ценного специалиста, который нам был необходим. Планируем сотрудничать и в дальнейшем, особенно когда требуется перевезти специалиста из другого региона: как известно, агентство оказывает поддержку при переезде, это очень удобно для работодателей, иначе эти хлопоты предприятию приходится брать на себя.

Наталья ЛЕОНОВА, руководитель направления подбора персонала и формирования кадрового резерва ГК «Доброфлот»:

- С Агентством по развитию человеческого капитала мы начали работать более полугода назад, еще до появления его офиса во Владивостоке. В настоящее время ведем несколько совместных проектов. В частности - по подбору персонала. Для нас в подборе наиболее активные периоды – весна, начало лета, когда суда для выхода в море комплектуются большим количеством флотского персонала. Объем массового подбора достигает нескольких сотен человек, объем подбора уникальных специалистов – несколько десятков человек.  Агентство помогает нам найти нужных специалистов в сжатые сроки.

Кроме того, мы планируем принять участие в проекте АРЧК по обзору и оценке заработных плат. Для нас это очень важно, потому что до сих пор не было внешних провайдеров, которые могли бы качественно оказать эту услугу. Мы намерены продолжать сотрудничество с Агентством, потому что видим, что Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке - эксперт в области изучения рынка труда и анализа HR-тенденций.

Ирина ТАРАСЕНКО, вице-президент по кадровой политике УК «Мерси-Трейд»:

- Партнерство с Агентством по развитию человеческого капитала для нас интересно тем, что здесь собраны специалисты, способные оказать нам содействие в реализации тех программ, которыми мы занимаемся. Сотрудничество позволяет сэкономить финансовые средства и время на поиски специалиста. Мы работаем уже более полугода, и я хочу сказать, что специалисты, которые с нами работают, отвечают всем требованиям, которые мы предъявляем к ним как представители бизнеса.

Катерина КОНЕВА, менеджер по персоналу ГК «Русагро», Приморское бизнес-направление:

- Сегодня у нас есть необходимость подбора высококвалифицированных специалистов в дирекцию по строительству. На сегодняшний день благодаря сотрудничеству с агентством уже закрыто 4 вакансии, сотрудники приступили к работе и успешно адаптируются в компании. Также интересны те коммуникации, которые агентство помогает выстраивать работодателям. Уже установлены контакты и намечены ближайшие пути взаимодействия с департаментом образования и науки Приморского края, со службой занятости, представителями учебных заведений. Для группы компаний «Русагро» агентство – это открытый идеям, креативный и ответственный партнер.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: человеческий капитал  ДФО 



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Комментарии

  • robertmels17:53, 15.09.2016#

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