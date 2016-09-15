АТР ищет точки сопряжения с Приморьем

Второй Восточный экономический форум (ВЭФ) запомнился не только подписанием большой порции соглашений и меморандумов с партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому региону, но и рядом интересных высказываний иностранцев на полях форума. Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

ПАК Сан Чжин, президент компании Samsung Electronics (Южная Корея)

Южнокорейская Samsung Electronics намерена развивать сотрудничество с ОАО «РЖД», а также рассматривает возможность инвестиций в развитие Дальнего Востока, заявил президент компании Пак Сан Джин.





По его словам, в рамках развития сотрудничества с РЖД может быть использован железнодорожный маршрут от Владивостока до Центральной Европы. «Проект может быть успешным, он важен как для России, так и для Кореи. Сегодня мы задумываемся о новых пунктах назначения в Центральной Европе. Мы отправляем контейнер во Владивосток, затем идет перевалка на РЖД, затем в Центральную Европу - Венгрию, Словакию. Мы рассматриваем и большие возможности. Это направление интересно Samsung Electronics, оно может повысить эффективность нашей логистики», - сказал Пак Сан Джин.

Глава Samsung Electronics отметил, что в России сейчас представлены различные аффилированные с Samsung компании. «На территории этой страны работает около 1,4 тыс. наших сотрудников. Мы планируем обратить большое внимание на Дальний Восток и будем рассматривать свой вклад в развитие региона, создавать новые рабочие места», - добавил Пак Сан Джин, отметив, что российский Дальний Восток имеет огромный потенциал благодаря своему географическому положению.

ТАК Хен Чжун, президент Корейского института международной экономической политики

Несмотря на то что в 2015 году товарооборот между Россией и Южной Кореей составил $16 млрд, объем инвестиций в совместные предприятия на Дальнем Востоке не превысил 1% этой суммы, рассказал участникам бизнес-диалога «Россия – Республика Корея» президент Корейского института международной экономической политики Так Хен Чжун.





«И острым вопросом взаимодействия двух стран сегодня является увеличение объема инвестиций и поиск новых направлений сотрудничества. Среди конкретных шагов в направлении укрепления взаимодействия можно назвать создание российско-корейского индустриального комплекса, укрепление сотрудничества в арктическом регионе, инвестиции в аграрную и рыбную промышленность. Общее экономическое пространство должно стать основой объединения наций», – сказал Так Хен Чжун.

Лю ХУАНЬЛИНЬ, исполнительный директор China-Europe Agriculture Development (КНР)

Китайская China-Europe Agriculture Development планирует вырастить на территории России и вывезти в Китай 1 млн тонн сои в 2017 году. «Нам интересна соя, мы планируем в 2017 году импортировать 1 млн тонн. А через 3-5 лет - 10 млн тонн сои. Сейчас это основное направление для нас», - сообщил исполнительный директор компании Лю Хуаньлинь.





Он также рассказал о совместном проекте по созданию на российском Дальнем Востоке производства экологически чистых зерновых для экспорта в Китай, в рамках которого будет построена единая инфраструктура, способная обеспечить изготовление, поставку и переработку продукции. «Это будет полностью интегрированный проект, который позволит продвигать Дальний Восток как платформу снабжения зерновыми культурами в мировом масштабе», - подчеркнул Лю Хуаньлинь.

МУН Минг Сих, главный исполнительный директор Pavilion Energy (Сингапур)

Председатель International Enterprise (IE) Singapore, главный исполнительный директор Pavilion Energy Мун Минг Сих в своем выступлении на ВЭФ отметил, что на данный момент Сингапур представляет собой один из крупнейших центров энергетических потоков и к 2025 году его положение укрепится. А это значит, что сотрудничество с российскими компаниями соответствующего профиля открывает экономические перспективы для обеих сторон.

«Сингапур может стать мостом, соединяющим Россию и страны Азии. Мы приветствуем сотрудничество с российскими компаниями и приглашаем их к участию в развитии Сингапура. Разумеется, мы предлагаем необходимые для плодотворного взаимодействия бизнес-возможности. На данный момент планируется заключение всеобъемлющего торгового договора между Сингапуром и Россией и создание прочного торгового союза», - отметил спикер в своем выступлении.

Г-н Мун Минг Сих также отметил возможность налаживания контакта через сферу туризма и призвал Россию рассматривать Сингапур вместе с такими популярными туристическими направлениями, как Вьетнам и Таиланд.

Сянь ЧЖУ, вице‑президент и главный операционный директор Нового банка развития БРИКС

В рамках форума вице‑президент Нового банка развития БРИКС Сянь Чжу затронул вопрос необходимости создания инфраструктуры, которая поможет обеспечить долгосрочную поддержку бизнеса для реализации целого ряда проектов за счет уменьшения транзакционных издержек. В пример Сянь Чжу привел одну из провинций Китая, производящую технику на экспорт. Провинция стала промышленным центром развития несмотря на экономическую обстановку и ситуацию с юанем и долларом.





Спикер заявил, что в АТР есть много возможностей для интеграции и реализации целого ряда проектов на разных уровнях. «Если говорить об АТР и сотрудничестве с Дальним Востоком, то необходимо говорить о точках сопряжения, которые будут способствовать освоению Дальнего Востока и укреплению сотрудничества между Россией и Китаем, а также привлекут целый ряд инвесторов из других стран данного региона», — подытожил финансист.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.