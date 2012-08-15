Деньги не заставят человека работать там, где он не хочет

Профессор Бизнес-колледжа Типпи при Университете Айовы Грег СТЮАРТ и его коллеги обнаружили, что сотрудники более производительны, когда являются сплоченной командой.

В эксперименте приняли участие 587 сотрудников из 45 самоуправляемых команд на трех заводах в штате Айова. Им надо было распределить некую сумму для повышения зарплаты среди членов своей команды.

Изучив размеры компенсаций, специалисты пришли к выводу, что сотрудники заботятся скорее о том, чтобы не разочаровать своим решением коллег, чем о собственном обогащении. Деньги не были главным инструментом мотивации рабочих.

Но этот принцип работает, если члены коллектива находятся в хороших отношениях. Если коллеги не заботятся друг о друге, на первый план выходит материальная заинтересованность.

По словам директора по маркетингу HeadHunter Ольги МАНАННИКОВОЙ, когда деньги становятся единственным мотивирующим фактором, сотрудник начинает работать плохо, а через несколько месяцев начнет подыскивать другую работу.

Верно и обратное - без достойной зарплаты невозможно сделать сотрудника лояльным компании. Люди долго остаются на одном месте только при успешном сочетании наиболее важных факторов для каждого конкретного работника.

«Золотой Рог».