Речные пассажирские перевозки тянут экономику дальневосточных компаний в «ноль»

Очередное заседание координационного совета по транспорту и транспортной инфраструктуре межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье» прошло на территории Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ). Выбор места продиктовала тема: «Об использовании потенциала судостроительной отрасли по обновлению пассажирского флота в ДФО».

Основную долю пассажирского флота на Дальнем Востоке составляют сегодня речные суда. Да и потребность в пассажирских перевозках выше всего на реках. Сегодня только по бассейну Амура в навигацию перевозятся 1 млн 200 тыс. пассажиров, что, вместе с 400 тысячами пассажиров, пользующимися речным транспортом в Якутии, и составляет общий объем рынка. Для сравнения можно сказать, что по Волге перевозятся менее 900 тыс. пассажиров в год. Почти все имеющиеся на Дальнем Востоке суда – советской постройки, ресурс их эксплуатации уже выработан или близок к исчерпанию. По оценке председателя координационного совета по транспорту Анатолия СКРЫБЫКИНА, для полной модернизации парка речных пассажирских кораблей необходимо от 40 до 50 новых судов.

Генеральный директор ОАО «Хабаровский судостроительный завод» Геннадий КОШКАРЕВ, руководители судостроительных предприятий из Приморского края и Амурской области убеждали представителей компаний-перевозчиков в преимуществах размещения заказов на их стапелях. При этом ХСЗ и ООО «Пасифико Марин» из Приморья уже имеют разработанные проекты пассажирских судов и выполняют заказы на их постройку от правительства Хабаровского края в Хабаровске и от якутского ООО «Пассажирское районное управление» во Владивостоке.

Правительство Хабаровского края на замену выработавшим свои ресурсы «Метеорам» намерено построить для регулярных речных пассажирских перевозок 4 судна модели А-45-2, имеющих корпус из алюминиевого сплава, вместимость 100 человек и цену головного судна в 178 млн рублей. Рассматривается также вопрос о начале производства на ХСЗ 5 судов на воздушной подушке, вместимостью 30 пассажиров и ценой головного судна в 24 млн рублей. Геннадий Кошкарев уверяет, что корабли проекта А-45-2 будут обладать неплохой экономикой: затраты ГСМ на час пути – 210 кг, затраты на провоз 1 пассажира – 5 тыс. рублей. На эксплуатирующихся сейчас в крае «Метеорах» себестоимость провоза одного пассажира, по данным гендиректора ОАО «Амурское пароходство» Антона ПЯТКОВА, равна 6 тыс. рублей. Впрочем, генеральный директор «Пассажирского районного управления» Сергей СОКОЛОВ усомнился в заявленных характеристиках и призвал производителей не завышать возможности своих кораблей. Основанием для скептицизма послужил его собственный опыт эксплуатации судна проекта А-45, которое вместо заявленных производителем затрат топлива - 300 кг в час – на деле потребляет 500 кг, значительно снижая финансовую эффективность его эксплуатации.

Крупные производители говорят о необходимости строить сразу серию судов, что значительно снижает себестоимость производства и цену на конечный продукт. Правда, Сергей Соколов и здесь внес интересное замечание, касающееся практики ценообразования. По его данным, правительство Красноярского края построило на местном судостроительном заводе несколько судов модели А-45. При этом первый (головной) обошелся заказчику в 80 млн рублей, второй - в 90 млн рублей, четвертый уже в 120 млн рублей, а сегодня постройка А-45 в Красноярске стоит 150 млн руб. Впрочем, флоту нужны суда различного класса и разной вместимости, а потому серии если и могут быть, то небольшими.

Экономика перевозок значительно страдает еще от использования больших судов на линиях с небольшим количеством пассажиров – расход горючего съедает всю получаемую прибыль, а затраты на содержание экипажа ложатся в убытки. В Якутии основную часть линий занимают маршруты с загрузкой судна от 20 до 40 пассажиров, а ставить на них приходится суда вместимостью 100 человек. Решая эту проблему, ООО «Пассажирское районное управление» заказало несколько небольших судов в ООО «Пасифико Марин», делающем их из композитных материалов.

Цена продукции и заявленные характеристики обещают успех данному проекту. Однако опыта эксплуатации композитных корпусов в условиях низких температур на Дальнем Востоке нет. Конечно, композитам, применяемым в авиации и космической отрасли, мороз не страшен. Но их цена может сделать строительство речного судна малопривлекательным с финансовой точки зрения. А недорогой состав из стеклопластика потребует зимнего хранения в отапливаемых ангарах. Во всяком случае, корпус судна из стеклопластика, оставшегося зимой на территории Хабаровского судостроительного завода, треснул, его пришлось переместить на хранение в цех. На прямые вопросы собравшихся о составе композита строящихся для Якутии кораблей генеральный директор «Пасифико Марин» Сергей ВОЛОШЕНКО так и не ответил, ограничившись общими фразами о современности и всеприменяемости композитных соединений, сообщив, что во Владивостоке и Санкт-Петербурге его корабли без последствий переносят зиму на открытом воздухе.

Еще одной проблемой дальневосточного судостроения является использование иностранных силовых агрегатов при строительстве судов. С одной стороны, в установке германского двигателя есть преимущества бренда, а с другой – каждая запчасть к нему стоит значительных средств, требует нескольких месяцев ожидания поставки, вызова сертифицированного мастера, если машина находится на гарантии. Миф же о безотказности немецкой техники не всегда выдерживает столкновения с жесткими условиями ее эксплуатации на российском Дальнем Востоке. При этом нет и альтернативы – отечественные дизели для подобных судов давно не производятся.

Тем не менее, не комфорт и сверхнадежность, а экономика перевозок сегодня определяют выбор места размещения заказа. Поставленные в рыночные условия перевозчики ищут пути увеличения рентабельности и просят производителей максимально учитывать их интересы. ООО «Пассажирское районное управление», по заявлению его гендиректора, имеет 3 коммерчески выгодных маршрута, дающих прибыль компании. Правда, первая же попытка развиваться за счет собственных средств заставила задуматься: покупка 1 немецкого дизеля и 4 скоростных катеров подсадила компанию на кредит, который теперь составляет 40% ее оборота.

ОАО «Амурское пароходство» в минувшем году на 18 маршрутов в Хабаровском крае поставило 29 пассажирских судов, средней вместимостью более 100 чел. Перевезли 615 тыс. пассажиров. Прибыльными для компании являются перевозки на международных маршрутах, где задействованы 5 судов. А перевозки внутри города Хабаровска и Хабаровского края, где оборот превышает 500 тыс. пассажиров - убыточны и дотационны. Маршруты по Хабаровскому краю субсидируются правительством Хабаровского края, что выводит «в ноль» их рентабельность. Маршруты внутри Хабаровска в прошлом году не субсидировались, и убыток по ним составил 31,5 млн рублей. Кроме того, наблюдается тенденция к снижению пассажиропотока. Если в 2008 году было перевезено 800 тыс. пассажиров, то в 2011 году – только 615 тыс. человек. Убытки пришлось покрывать за счет прибыли от грузовых перевозок, что, естественно, не нравится владельцам компании. Потому сейчас создается дочерняя компания «Амурский пассажирский перевозчик», которой и будет передан весь парк пассажирских судов. Само пароходство, по заявлению его генерального директора Антона ПЯТКОВА, в следующем году не перевезет ни одного пассажира.

Один из выходов из финансового тупика перевозчики видят в создании парка грузопассажирских судов, потенциал которых позволит обеспечить значительный подъем рентабельности. Однако на данном направлении дальневосточные судостроители пока не могут им предложить ни одного реального проекта.

Александр ЗУБОВ, "Золотой Рог".