В ТОР "Комсомольск" займутся переработкой древесины без вреда для экологии

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписала соглашение с ООО «Карбон» об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Комсомольск». В экономику Хабаровского края будет инвестирован 161 млн рублей, а также создано 60 рабочих мест, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Резидент разместит на площадке «Амурлитмаш» предприятие по переработке древесных отходов методом быстрого пиролиза (безвоздушное горение). Из переработанного материала будут производить уголь для барбекю и технический углерод. Стоит отметить, что этот метод не наносит вреда окружающей среде, прокомментировали "Золотому Рогу" в пресс-службе АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

«Сейчас для нас готовится оборудование в Китае, собирается установка. Уже в сентябре 2016 года мы собираемся выпустить первую партию готовой продукции. В планах на будущее перерабатывать не только древесные, но и твердые бытовые отходы (ТБО)», - поделился генеральный директор ООО «Карбон» Сергей Гречкин.

Он отметил, что компания уже заключила рамочное соглашение с Амурским лесоперерабатывающим комбинатом, который будет поставлять 100 000 тонн опилок в год для переработки. Для сбыта уже готовой продукции угля также есть предварительные договоренности с партнерами из Китая. Выход на российский рынок компания планирует осуществить в следующем году перед началом летнего сезона.

Для обеспечения резидентов ТОР «Комсомольск» инфраструктурой в федеральном бюджете предусмотрено 902,6 млн рублей. Корпорацией развития Дальнего Востока на площадке «Парус» запланирован ряд работ по возведению инфраструктуры, в частности, строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.

Кроме того, на сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 10 официальных заявок от инвесторов на реализацию проектов в ТОР «Комсомольск». Общая сумма инвестиций - 16,2 млрд рублей. Будет создано более 2 000 новых рабочих мест.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.