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Более 600 млн рублей вернули должники ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" в 2015 году
В результате претензионно-исковой работы, проведенной с начала года, за пять месяцев юристами филиала «Дальэнергосбыт» ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) было получено 13,2 тыс. исполнительных листов в отношении потребителей - физических лиц на общую сумму порядка 62,6 млн рублей. Из них уже оплачено почти 45 млн рублей (с учетом прошлых периодов), сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Около 4,5 тыс. исполнительных листов было направлено на взыскание в банки, в которых зарегистрированы счета должников, 1,5 тыс. листов - в Пенсионный фонд, более 5,5 тыс. - в Федеральную службу судебных приставов по Приморскому краю. Также 169 листов на общую сумму более 435 тыс. рублей были направлены по местам работы должников. По состоянию на 1 июня 2015 года в результате комплекса мер, примененных к недобросовестным потребителям - физическим лицам, должники вернули в бюджет предприятия более 600 млн рублей.
Энергетики также применяют и досудебные меры воздействия на неплательщиков. Почти 15 тысяч должников, ограниченных в электроснабжении, по итогам примененных к ним санкций вернули 188,4 млн рублей. Проведенная работа также показала, что абоненты, предупрежденные о наличии у них долга с помощью уведомлений и автодозвона либо заключившие соглашения о реструктуризации задолженности, выплатили долги.
К тем, кто не хочет оплачивать потребленные энергоресурсы в добровольном порядке, ОАО «ДЭК» применяет весь комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством РФ. Для взыскания задолженности судебные приставы-исполнители имеют право наложить арест на банковские счета, имущество и доходы должника (пенсионные выплаты, стипендию, заработную плату) до полного погашения задолженности, запретить оформление документов на автотранспорт и недвижимость, а также вынести постановление о запрете выезда за пределы Российской Федерации. Также по закону «Об исполнительном производстве» помимо запрета выезда должники не имеют права на получение загранпаспорта.
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