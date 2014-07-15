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Часть "Эльгауголь" может быть выведена на рынок

15 Июля 2014, 14:48 | Дальний Восток

«Мечел» не намерен отдавать Эльгинское угольное месторождение, но планирует вывести на рынок миноритарный пакет ООО «Эльгауголь»

«Мечел», по мнению экспертов, является одной из самых закредитованных компаний. Сумма долга на начало июля составила более $8. Министр промышленности Денис МАНТУРОВ на прошлой неделе впервые официально допустил возможность банкротства горно-металлургической компании. Тогда же председатель Внешэкономбанка ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ заявил, что госбанк не будет участвовать в поддержке «Мечела». Менеджмент рассмотрел все предложенные варианты реструктуризации компании и ее долга и признал их убыточными для ВЭБа, сказал он.

Генеральный директор ООО «Эльгауголь» Олег КОРЖОВ в интервью телеканалу «Россия 24» сказал, что банкротство компании не выгодно никому - ни госбанкам, ни кредиторам. Для погашения долга группа «Мечел» собирается избавиться от части активов, в том числе речь идет о продаже миноритарного пакета в ООО «Эльгауголь», которое является владельцем лицензии на месторождение с запасами 2,2 млрд т угля.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: лицензии  бизнес  месторождения  акции  Мечел  банки 



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