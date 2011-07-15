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Работа с клиентами в ПГК выходит на новый уровень

15 Июля 2011, 23:18 | Дальний Восток

Первая грузовая компания (ПГК) – ведущий игрок на рынке грузовых железнодорожных перевозок Дальнего Востока. Крупнейший парк подвижного состава – свыше 220 тыс. вагонов – позволяет обеспечивать львиную долю погрузки в регионе. Без участия Первой грузовой сегодня не обходится ни один социально-экономический проект в регионе. ПГК везет строительные материалы для проектов саммита АТЭС и реконструкции Транскорейской магистрали, промышленную и сельскохозяйственную технику в районы Байкало-Амурской магистрали, уголь и нефтепродукты для нужд энергетики Дальнего Востока.

Увеличение объема перевозок ПГК на Дальневосточной железной дороге свидетельствует об уверенном росте региональной экономики. Об этом красноречиво говорят цифры – если в 2010 году Владивостокским филиалом ОАО «ПГК» было перевезено 7,7 млн тонн, то за 5 месяцев 2011 года – уже 4 млн тонн.

Рост грузовой базы ставит перед компанией вопрос оптимизации процесса управления собственными вагонами. Этому способствует собственная IT-разработка Первой грузовой компании – логистическая многоуровневая система управления вагонными парками «Командор».

Ядро автоматизированной системы «Командор» формируют уникальные вычислительные алгоритмы, которые позволяют решать сложнейшие многоуровневые задачи по управлению вагонами. В первую очередь это позволит сократить расходы на передислокацию порожних вагонов. Отметим, затраты на передислокацию занимают основные позиции в структуре расходов на основной бизнес в любой операторской компании. В свою очередь, оптимизация этого направления способна напрямую влиять на общий уровень предлагаемых компанией перевозочных ставок.

Для этого «Командор» и формирует оптимальный портфель заказов-рекомендаций с наиболее эффективными ставками, детальными планами-графиками груженых и порожних вагонопотоков. От системы можно даже потребовать оценку выгодности потенциальных рынков на этапе проведения маркетинговых исследований.

Система определяет целесообразность заадресовки конкретных вагонов под заявки клиентов в соответствии с рассчитанным оптимальным планом. Далее «Командор» автоматически формирует перевозочные документы и передает их в систему перевозчика, заверив электронной цифровой подписью. Система также создает заготовки инструкций по направлению вагонов после выгрузки на иност­ранных железных дорогах, при необходимости – заготовки накладных из отстоя или в отстой.

Но эффективность системы «Командор» зависит от полноты сведений в заявках на предоставление вагонов. Необходимую оперативность и достоверность обеспечивает другая система – информационного обслуживания клиентов (СИОК), позволяющая значительно упростить и ускорить информационный обмен между ПГК и грузоотправителями благодаря использованию средств электронной связи.

Личный кабинет в СИОК обладает многоуровневой защитой и обеспечивает достоверность, сохранность и конфиденциальность хранящейся и передаваемой информации. В нем хранятся общие сведения о договоре – тарифные сетки, реквизиты и корреспонденции – к этой базе данных в любой момент времени и из любой точки мира может обратиться как клиент, так и менеджер компании. СИОК предоставляет обобщенную и детализированную информацию по объему оказанных услуг (с точностью до каждого вагона) и состоянию расчетов. Система динамична: в режиме реального времени вся информация, произведенная во внутренних информационных продуктах ОАО «ПГК», отражается в СИОК.

И, наконец, система позволяет отслеживать дислокацию вагонов (груженый, порожний рейс, дислокация на станции погрузки/выгрузки) в режиме on-line, что особенно актуально для клиентов малого и среднего бизнеса, а также участников рынка с разовой перевозкой.

Среди российских операторских компаний по функциональности, мобильности и объемам предоставляемой информации аналогов подобной системы в настоящий момент не существует.

Автор: Ольга Добролюбова
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