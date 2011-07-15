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«Мечел» будет осваивать Пионерское горнорудное месторождение в Якутии

15 Июля 2011, 23:09 | Дальний Восток

Одна из ведущих российских горно-металлургических компаний – ОАО «Мечел» – победила в аукционе на право пользования недрами с целью разведки и добычи железных руд на месторождении "Пионерское" в Якутии.

Итоги конкурса, объявленного Роснедрами, были подведены 20 июня. Право пользования недрами получило ОАО «ХК «Якутуголь», входящее в состав группы «Мечел». Стоимость приобретения лицензии составила 330 млн рублей. Срок ее действия – 20 лет.

Досье "ДК"

Месторождение Пионерское расположено в Нерюнгринском районе Якутии, в 127 километрах от города Нерюнгри, и относится к Южно-Алданскому железорудному району. В 25 километрах восточнее месторождения проходит железная дорога, автодорога и ЛЭП.

Балансовые запасы Пионерского на 1 января 2010 года составляли более 137 млн тонн железной руды с богатым содержанием железа, что позволит на начальных этапах разработки получать концентрат без использования сложных технологий обогащения. Общие перспективы прироста запасов месторождения оцениваются в 750 млн тонн железной руды, говорится в сообщении компании. Кроме железных руд на месторождении залегают запасы доломитов, которые могут использоваться для производства огнеупоров.

Согласно условиям аукциона в течение нескольких лет будет построено и введено в эксплуатацию предприятие по добыче и обогащению железной руды.

«Близость Пионерского к компании «Якутуголь» позволяет в полной мере задействовать ее инфраструктуру, техническую, ресурсную и кадровую базу. В совокупности с удобным расположением месторождения это даст возможность сократить затраты на его разработку и обеспечит металлургические предприятия «Мечела» и других потребителей качественным железорудным концентратом», – прокомментировал гендиректор ООО «УК Мечел-Майнинг» Борис НИКИШИЧЕВ.

Автор: По материалам информагентств
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