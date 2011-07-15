ЯТЭК: на пути модернизации

Природный газ является основным сырьевым источником, обеспечивающим выработку электрической и тепловой энергии в Центральном промышленном регионе Республики Саха (Якутия).

От бесперебойности газоснабжения зависит жизнедеятельность большей части жителей республики. Добычу для поставки голубого топлива в Якутск и другие города и улусы региона ведет ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК).

Топливная составляющая

Сегодня ЯТЭК – это динамично развивающаяся компания, которая активно ведет модернизацию производственных мощностей, осваивает новые технологии и расширяет номенклатуру выпускаемой продукции. Результат такой работы – систематический рост показателей производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Так, добыча газа в 2010 году по сравнению с 2009 годом возросла на 6 млн куб. м, а газового конденсата – на 3,4 тыс. тонн. В разработку с целью геологического изучения, разведки и добычи был получен Толонский участок углеводородов с разведанными запасами газа более 40 млрд кубометров.

Существенный рост показателей, по словам генерального директора ЯТЭК Игоря ДЕМИДОВА, связан с активизацией компании на топливном рынке – с конца года на базе Газопромыслового управления ОАО «ЯТЭК» запущено производство бензинов марки «Нормаль-80» и «Регуляр-92», а также дизельного топлива.

– В настоящее время ЯТЭК является единственной якутской компанией, производящей бензин собственными силами, – подчеркивает генеральный директор. – В корзине потребления жителя Республики Саха (Якутия) топливная составляющая занимает значительное место, поэтому цель компании – предложить рынку местный продукт, не уступающий по качеству топливу, ввозимому из других регионов. В условиях Дальнего Востока это особенно актуально, поскольку позволяет минимизировать транспортные затраты, значительно снижая стоимость продукции.

В числе последующих шагов развития ЯТЭК – проектирование и строительство в поселке Кысыл-Сыр установки по стабилизации и переработке газового конденсата «Петрофак» для выпуска моторного топлива, соответствующего современным экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5. Подготовительные работы здесь уже начались.

– Кроме того, Якутская топливно-энергетическая компания планирует строительство уникального для нашей страны газоперерабатывающего завода по производству синтетических моторных топлив, – рассказывает Игорь Демидов. – Данное предприятие, основанное на синтетическом преобразовании газа в жидкие углеводороды, планируется построить к 2014 году. Топливо, получаемое на выходе, будет превосходить по качеству все действующие российские стандарты. В настоящее время датская компания «Хальдер Топсе» готовит предварительное технико-экономическое обоснование строительства завода. Его планируемая производственная мощность составит 65 тыс. тонн бензина в год.

Мы намерены вывести работу компании на международный уровень, сделать ее узнаваемой не только в Якутии, но и на внешнем рынке. Для нас, например, важно найти дополнительные варианты использования газа. Сегодня количество добываемого газа определяется только потребностями Якутии, которые зависят от сезонного объема фактора, – делится планами генеральный директор.

В результате всех преобразований и модернизации производства будет достигнута еще одна цель, которую ставит перед собой руководство компании, – максимально эффективное использование газового конденсата, в результате чего будет практически исключено сжигание отходящих газов в факелах.

Приоритетные кадры

ОАО «ЯТЭК» известно в республике и как один из крупнейших работодателей. Активное развитие требует притока современных сотрудников самых разнообразных специальностей. По словам начальника отдела кадров ОАО «ЯТЭК» Мирияны ГОТОВЦЕВОЙ, руководство компании, не жалея, вкладывает деньги в кадровую политику.

– Мы работаем по принципу – кадры решают все, – подчеркивает она. – Так, например, на обучение персонала в 2011 году заложено 2,9 млн рублей. Мы готовы обучать специалистов, которые трудятся в компании на данный момент, и более того – вкладывать в обучение наших потенциальных работников. Считаем эту деятельность приоритетным направлением кадровой политики ЯТЭК. Уже сейчас на предприятии действуют программы для молодежи, которые позволяют осуществлять долгосрочное планирование кадровой политики. Например, в этом году запустили проект для выпускников 9-х и 11-х классов Кысыл-Сырской средней школы. Обучение ребят в высших и средних учебных заведениях технической направленности в пределах России будет финансироваться за счет средств ОАО «ЯТЭК».

И еще одна составляющая успеха компании – ее социальная ответственность. В это понятие руководство ЯТЭК вкладывает финансовую открытость (здесь нет «серых» зарплат), а также всяческое содействие улучшению жизни поселка Кысыл-Сыр. В 2011 году на предприятии утверждена социальная программа, основным вектором которой является повышение благосостояния и развитие потенциала работников. Социальный пакет здесь гораздо объемнее, чем требуют нормы Трудового кодекса. Коллективный договор предусматривает компенсацию затрат на содержание детей в детсадах, оказание медицинских услуг работникам и их детям. В итоге все это возвращается в компанию сторицей – возросшими объемами выполненных работ, увеличением прибыли и, наконец, уважением и признанием земляков.

Год юбилеев

В 2011 году республика отмечает важную дату – прошло 55 лет со дня получения первого притока промышленного газа и полувековой юбилей главного газодобывающего поселка Якутии Кысыл-Сыра, расположенного в Вилюйском улусе.

Открытие в 1956 году первого в Якутии Усть-Вилюйского газоконденсатного месторождения фактически положило начало развитию нефтегазовой отрасли республики. Первый газовый фонтан стал отправной точкой активного использования углеводородных запасов Якутии. Поселок Кысыл-Сыр, в котором дислоцировались геологоразведочные экспедиции, а затем и газодобытчики, появился вблизи Средневилюйского месторождения чуть позже, в 1960 году. Место выбиралось с учетом расположения основных транспортных магистралей и перспектив строительства аэропорта.

Уже через двенадцать лет после начала освоения месторождения газ пришел в Якутск. И в удивительно короткие сроки не только была газифицирована столица республики, но и построена Якутская ГРЭС.

– Это был своего рода рекорд – впервые на Дальнем Востоке в условиях вечной мерзлоты, через сотни километров тайги и топей болот газ подали в город для промышленных целей и бытовых нужд населения, – говорит генеральный директор ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) Игорь Демидов. – Затем были открыты Средне-вилюйское, Мастахское, Верхневилюйчанское и многие другие месторождения.

В 1967 году было образовано Якутское газопромысловое управление, впоследствии преобразованное в «Якутгазпром». Чуть более года предприятие носит новое имя – ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания». Переименование, по словам генерального директора, связано с расширением сферы деятельности, теперь в круг ее интересов входит не только добыча и поставка газа, но и энергетика, а также производство бензинов и дизельного топлива. Хотя первостепенным остается все-таки газовое направление. За время своего существования ЯТЭК добыла и поставила своим потребителям 47,618 млрд куб. м природного газа, 1,944 млн тонн газового конденсата и 0,658 млн тонн нефти.