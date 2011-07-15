Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сергей ГУБСКИЙ, первый зам. гендиректора ОАО «Сахаэнерго»: Локальная энергетика будет менее затратной
- В компетенцию нашей компании входят объекты локальной энергетики – 125 дизельных станций, более 600 единиц дизель-генераторов, около 3 тысяч км линий электропередачи, многие из них расположены за полярным кругом в арктической зоне.
В соответствии с разработанной в республике программой оптимизации локальной энергетики стратегическими задачами акционерного общества являются повышение надежности энергоснабжения, изменение структуры топливного баланса, снижение потерь электрической и тепловой энергии и повышение производительности труда. Помимо крупных инвестиционных проектов по строительству линий электропередачи программа включает в себя целый комплекс работ по модернизации, переводу на более экономичное топливо, внедрению современных технологий управления энергоснабжением.
Реализуем установку на использование местных углей, там, где приходит газ, строим станции с использованием газа в качестве топлива, что в значительной степени удешевляет производство. В опытной эксплуатации компании уже есть построенная в 2007 году ветроустановка мощностью 250 кВт в Тикси Булунского улуса, к тому же идет апробация использования солнечной энергии, предметно рассматриваем проекты по газификации угля. Промышленные испытания прошел даже проект по выработке электроэнергии на отходах деревообрабатывающего производства.
Мы впервые в республике самостоятельно начали строить блочно-модульные станции собственной разработки с третьей степенью автоматизации, обеспечивающей возможность удаленного мониторинга за их работой. Все показатели, благодаря спутниковой связи, можно видеть на экране нашего диспетчерского центра. Организация собственного производства – это более дешевый путь, позволяющий вести модернизацию нашего хозяйства с учетом индивидуальных потребностей каждого населенного пункта и перспектив его развития. У нас есть высококвалифицированный персонал, необходимая производственная база, и в этом году мы планируем построить еще 7 таких станций.
Новые технологии и материалы активно внедряются при модернизации сетевого хозяйства. С 2004 года мы первые в якутской энергосистеме начали производить работы по монтажу СИП – самонесущего изолированного провода, передового и надежного, с применением которого в настоящее время в филиалах и подразделениях ОАО «Сахаэнерго» смонтировано уже около 300 километров. Преимущества при использовании провода СИП налицо. Во-первых, это высокая надежность обеспечения электроэнергией в связи с низкой удельной повреждаемостью – количество аварийных отключений ВЛ снизилось в 10 раз. Во-вторых, это снижение коммерческих потерь электроэнергии, т.к. существенно ограничены возможности несанкционированного подключения к сетям. Ну и, в-третьих, снижение технических потерь составляет 2%, а это тысячи киловатт-часов.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела