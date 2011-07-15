Олег ТАРАСОВ, генеральный директор ОАО АК «Якутскэнерго»: Нас даже не с кем сравнивать

Инвестиции, инновации, ресурсосбережение – такую стратегию развития для ОАО АК «Якутскэнерго» определила сама жизнь, те объективно уникальные условия, в которых работает энергосистема республики.

Подавляющая часть ее территории находится в зоне, изолированной от единой энергосистемы России, при этом колоссальная (2,1 млн кв. км) – в зоне самой затратной, локальной энергетики, управляет которой дочернее общество – ОАО «Сахаэнерго». Еще одна «дочка» – ОАО «Теплоэнергосервис» взяла на себя такое перспективное направление работы, как вхождение в жилищно-коммунальный бизнес.

Досье "ДК"

ОАО АК «Якутскэнерго» входит в состав ОАО «РАО Энергетические системы Востока», созданного 1 июля 2008 г. в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». Государству принадлежит 52,7% акций компании. На 1 января 2011 года установленная электрическая мощность объектов ОАО АК «Якутскэнерго» составляет 1453 МВт, тепловая – 1697,6 Гкал/ч. В состав холдинга входят Каскад Вилюйских ГЭС, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Якутские городские, Центральные, Западные электрические сети, Энергосбыт. Помимо ОАО «Сахаэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» в структуре компании – еще два дочерних общества: ОАО «Якутская энергоремонтная компания» и ОАО «Энерготрансснаб.

О логике развития и коренных проблемах северной энергетики «ДК» разговаривал с генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Олегом ТАРАСОВЫМ.

– Олег Владимирович, насколько серьезно изменился контур компании в результате реформирования отрасли?

– Можно сказать, что мы практически не реформировались, за исключением юга (с 1 января 2007 года Нерюнгринская ГРЭС стала частью ДГК, а Южно-Якутские электрические сети влились в ДРСК), компания осталась вертикально интегрированной, сохранив все виды деятельности – генерацию, передачу электро- и теплоэнергии и сбыт. Однако не так давно было принято решение о выкупе определенной доли акций РАО ЭС Востока, куда мы входим, ОАО «РусГидро».

– Учитывая, что реформа завершилась больше четырех лет назад, какие можно сделать выводы?

– На мой взгляд, утерян масштаб производства. Раньше существовала единая техническая политика, сейчас остался только системный оператор, который не является таким жестким регулятором, как Минэнерго. В результате политика сегодня: рынок все «разрулит». Но на самом деле все не так просто. Есть проблемы, которые может решить только государство. К примеру, ликвидация в Якутии перекрестного субсидирования децентрализованной зоны энергоснабжения, ежегодно требующее вложений в сумме 4 млрд рублей, ведь в некоторых отдаленных населенных пунктах стоимость производства электроэнергии доходит до 80 руб/кВт-ч.! При том, что средний тариф по ОАО АК «Якутскэнерго» вместе с ОАО «Сахаэнерго» составляет 3,75 руб./кВт-ч. Только государство может снять эту колоссальную нагрузку, которую сейчас на своих плечах вместе с населением несут промышленные потребители республики.

– Наверняка эта проблема усугубилась во время финансового кризиса…

– В 2009 году мы получили 1,9 млрд рублей убытков. Крупнейшие недропользователи республики, такие как АК «АЛРОСА», ХК «Якутуголь», сократили потребление электроэнергии, поскольку испытывали серьезные трудности со сбытом своей продукции. Нам приходилось предпринимать неординарные меры, чтобы сохранить финансовую устойчивость компании. В прошлом году мы уже вышли на прибыль в размере 218 млн рублей.

Кризис еще раз отчетливо показал пагубность и опасность ситуации, когда промышленные районы и проживающее здесь население, по существу, обеспечивают еще и решение государственной задачи – содержание районов Крайнего Севера и Арктики. Это, в свою очередь, порождает целый ряд проблем – снижает конкурентоспособность региональных производителей продукции, толкает их на создание собственной генерации. Ряд крупных потребителей уже эксплуатируют или строят частные газотурбинные установки, для них стоимость электроэнергии становится несколько ниже, чем наша. Но мы же понимаем, что наш тариф лукавый, в нем почти 30% – стоимость того самого перекрестного субсидирования. Если эту надбавку убрать, то станет видно, что данные установки не конкурентны. При этом частная генерация, снижая наш полезный отпуск, будет и дальше вести к росту тарифов в республике, а это очень чувствительная тема и для населения, и для промышленности. Получается порочный замкнутый круг.

По масштабам территории, по неимоверной сложности доставки топлива нас даже не с кем сравнивать. Конечно, люди, которые живут на Севере, должны быть обеспечены всем необходимым, ведь население сегодня охраняет наши ресурсы для будущих поколений. Поэтому федеральному центру необходимо выровнять энергетику Якутии с рынком, компенсировать затраты на энергообеспечение отдаленных регионов. В решении данного вопроса мы уже дошли до премьер-министра РФ, по этому поводу было дано поручение, но все застряло на уровне Министерства финансов страны.

– На что направлена инвестиционная программа компании и какие проблемы удается решать уже сегодня?

– На повышение надежности энергоснабжения и снижение затрат, то есть достижение той самой энергоэффективности. Этот курс определен сегодня главным для экономики России, и нашей отрасли – в частности. На этот год инвестпрограмма компании оценивается в 1677 млн рублей.

Кроме того, в республике реализуется программа оптимизации локальной энергетики (ПОЛЭ), основной целью которой является снижение расходов натурального дизельного топлива, а главной задачей – замещение всех дизельных электростанций, до которых можно «дотянуться» линиями электропередачи, энергией от Якутской ГРЭС и каскада Вилюйских ГЭС. В конечном счете это позволит снизить себестоимость производства электроэнергии в децентрализованной зоне минимум в пять раз.

В сентябре 2010 года завершено строительство линии электропередачи напряжением 220 кВ «Сунтар – Олекминск – НПС №14» протяженностью 317,5 км с подстанциями «Сунтар» и «Олекминск», что позволило по первой категории надежности обеспечить энергоснабжение объектов ВСТО. Благодаря новой ЛЭП осуществлен перевод на качественное и экономически эффективное энергоснабжение от каскада Вилюйских ГЭС потребителей Вилюйской группы улусов и Олекминского района, где раньше работали высокозатратные ДЭСки. Это дало сокращение дизельного топлива почти на 10 тыс тонн.

Осенью 2010 года в опытно-промышленную эксплуатацию введена новая ТЭЦ в поселке Депутатский Усть-Янского района, вырабатывающая электроэнергию и тепло на якутском угле. Таким образом, этот перспективный для развития район республики становится более интересным для инвесторов, реализующих проекты в сфере недропользования.

На 18 тыс. тонн в год удалось уменьшить расход дорогостоящего дизельного топлива благодаря пуску линии электропередачи «Сулгачи – Эльдикан», состоявшемуся 1 сентября 2007 года. Эта линия идет от газовой генерации, и мы надеемся, что ее строительство окупится в самом ближайшем будущем.

Ежегодно в компании выделяются значительные средства на НИОКР. Все это подчинено главной цели – снижению объемов потребления неимоверно дорогого и стабильно растущего в цене дизельного топлива. На сегодняшний день итог такой – за последние 10 лет мы сократили его потребление со 155 до 83 тыс. тонн. Ощутите разницу. Конечно, мы не поспеваем за стремительно растущими ценами на дизтопливо, за 10 лет увеличившимися в несколько раз. Но при этом эффективность наших вложений существенно повышается, и если бы мы своевременно не проводили соответствующих мероприятий, себестоимость электроэнергии в локальной энергетике суммарно уже давно зашкаливала бы за 100 рублей.

И, разумеется, мы воюем с потерями электроэнергии, вводим новейшие системы учета, боремся также с хищением, несанкционированным потреблением энергии, для чего создано специальное подразделение.

– В нашем разговоре нельзя обойти проблему, которая касается Якутской ГРЭС, чей проектный ресурс близок к выработке…

– Данный вопрос требует своего решения не один год. Дело в том, что в 70-е годы на Якутской ГРЭС, единственной газотурбинной станции на вечной мерзлоте, были установлены ГТУ по 25 мегаватт производства ЛМЗ и харьковского завода. Впоследствии на смену физически и морально устаревшим 25-мегаваттным турбинам пришли более мощные и современные «сорокапятки» (к слову, во всем мире существуют только четыре такие турбины, и все установлены на нашей станции!). Раньше для рабочих лопаток разрабатывались специальные сплавы. Так, для их 1-й ступени был создан очень прочный, жаростойкий сплав «ЭП-800». На станции имелось достаточно большое количество запчастей. К сожалению, впоследствии технология производства этого сплава была утеряна. Эксплуатация же 45-мегаваттных турбин с использованием лопаточного аппарата из нового сплава «ЧС-70» показала, что и конструкция данных лопаток, и сам сплав не соответствуют тем теплотехническим условиям, в которых они применяются. Модификация лопаток, так же, как и усовершенствование сплава, требует не одного года. Все это создает большое препятствие для увеличения мощности генерации Якутской ГРЭС, необходимой в связи с развитием бизнеса, ростом объемов жилищного строительства и железной дороги.

Конечно, можно было бы эти турбины заменить другими. Мы вели переговоры с разными иностранными компаниями – производителями энергетического оборудования. Но полностью решить проблему на площадях существующей станции уже невозможно. Насущно необходимо строительство Якутской ГРЭС-2. Под нее уже выбран земельный участок. Это проработанный проект, который оценивается в 16 млрд рублей, но ни у акционерного общества, ни у республики таких денег просто нет. Обеспечить финансирование за счет повышения тарифа невозможно. Частные инвесторы интереса тоже пока не проявляют, поскольку обеспечить возвратность вложений в ближайшие пять лет нереально. Это должны быть «длинные» государственные деньги. Тема услышана федеральным центром, но хотелось бы, чтобы между услышанным и реализованным был как можно более короткий срок, поскольку 2014 – 2015 годы в этом вопросе являются пограничными.

– В прошлом году ОАО АК «Якутскэнерго» заключило концессионное соглашение с Правительством Республики Саха (Якутия) о передаче компании всех бесхозяйных энергообъектов. Подобного опыта в сфере управления энергетикой в регионе нет. Какую пользу планируете извлечь из этого?

– По существу, это революционное решение, когда мы его прорабатывали, то примеров в России не нашли. На территории республики после всех реформ осталось огромное количество сетей, объектов генерации, которые оказались бесхозяйными. Многое в прошлом принадлежало «Сельхозэнерго», предприятиям, которые давно разорились и не существуют, муниципалитетам… Я думаю, это общая проблема для многих регионов России и Дальнего Востока. Оценочная стоимость этого имущества порядка 600 млн рублей, по количеству объектов – это четверть нашего сетевого хозяйства. Мы в течение 7 лет должны привести их в нормальное состояние, оптимизировать, создать условия для регистрации объектов в государственную собственность и их эксплуатировать.

Логика этого соглашения для нас такова – мы получаем доходы, сокращая потери. В перспективе нам могут быть переданы и новые объекты, построенные в последние годы. В этом случае снижаются издержки – управленческие, накладные и прочие, что ведет к более эффективному использованию основных средств.

Еще один шаг из нашей комплексной программы ресурсосбережения – мы активно внедряемся в коммунальный бизнес, берем на себя не только энерго-, но и теплоснабжение поселков. Почему? Объясню на пальцах: вот потребитель, домик у него, вот котельная. ЖКХ плохо сработало, холодно стало в этом домике. Чтобы согреться, потребитель включает отопительные приборы, потребляя электроэнергию, себестоимость которой там 20 рублей, а продаем мы ее по три. 17 рублей – это деньги, которые нам никто не компенсирует! Мы решили: давайте лучше эффективнее на отоплении здесь сработаем! Чтобы поменьше производить электроэнергии с себестоимостью в семь раз выше отпускной цены! И у нас получилось – и в Усть-Мае, и в Усть-Янье, и в Оймяконье. Потому что есть большой интерес, чтобы электроэнергия использовалась по нормальной схеме, не для отопления. Так что проблематика, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством, нам ясна и понятна.

Другой вопрос, коммунальное хозяйство можно сделать прибыльным, только этим нужно заниматься системно, причем на паритетных началах – и бизнесу, и государству. У нас в республике правительство во главе с президентом Егором Афанасьевичем Борисовым с пониманием относится к этой проблеме и не боится принимать новаторских решений в плане управления ЖКХ. Вот и мы вошли в коммунальный бизнес и уже доказали, что работаем гораздо более эффективно, чем приверженцы старых принципов. Думаем распространить свой опыт и на других территориях ДВ, в частности на севере Хабаровского края.

– Олег Владимирович, совместимы ли, на ваш взгляд, бизнес и социальная ответственность?

– Безусловно, и «Якутскэнерго» – ярчайшее тому доказательство. Кто как не компания, по большому счету, выполняет социальную функцию по содержанию наших потребителей, наших поселков, населенных пунктов республики? Поэтому я не понимаю некоторых олигархов, которые говорят, мол, дайте нам электроэнергию – мы будем добывать 100 тонн золота, хотя сейчас добывают всего полтонны.

Руководство республики хорошо знает о богатстве недр наших территорий, однако Якутии нужна не капитализация компаний, которые приобрели лицензии, а реальные налоги от недропользователей.

Ярким примером эффективной работы на территории, безусловно, являются АЛРОСА, Мечел, Сургутнефтегаз. Но впечатляющие успехи этих промышленных гигантов были бы невозможны без «Якутскэнерго». Как без света и тепла невозможна вообще жизнь на Севере.