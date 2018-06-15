Летчиков просят подвинуться

Дальний Восток, как никакой другой регион страны, нуждается в беспилотниках

Самого дальневосточного рынка беспилотных летательных аппаратов как такового еще нет. Есть ожидание его появления, есть потребность в нем, есть энтузиасты и первые региональные наработки. Авиация без человека пока лишь частично используется в обслуживании коммерческих и некоммерческих проектов на Дальнем Востоке, как, например, в аэрофотосьемке и картографировании, лесном хозяйстве.

Все с надеждой смотрят в ближайшее будущее. Емкость мирового рынка дронов, которая сейчас составляет $ 6 млрд, через 15 лет должна вырасти в шесть раз, в том числе и за счет развития российского сектора.

Дроны Made in the Far East

В России выпуском беспилотников занимаются от силы 5 -7 компаний, все они находятся на западе, в восточной части страны нет ни одной. Везти за тридевять земель БПЛА нет смысла, так как в регионе отсутствует сервисная база, без которой в таком тонко настраиваемом деле далеко не улетишь. Между тем, Дальнему Востоку с его многочисленными ресурсными проектами все больше требуются современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). С их помощью можно проводить геологическую и геодезическую разведку, отслеживать состояние трубопроводов, вести косяки рыб в океане, искать потерявшихся людей и осуществлять множество других операций на суше и в море, весьма затруднительных привычными способами в силу малочисленности и дороговизны таковых. Услуги АэроНета, как показывает практика, обходятся значительно дешевле использования самолетов, вертолетов и наземных способов передислокации.

ДОсье "Золотого Рога": БПЛА - это авиационные системы с дальностью полета до полутысячи километров, самым современным программным обеспечением, способные нести на себе необходимое коммерческое оборудование. Стоят они недешево - от 1,2 млн рублей, для их обслуживания нужны специально обученные пилоты и наземные сервисные центры.

Как следствие, интерес к развитию беспилотной авиации огромный. «В Хабаровске на круглый стол, посвященный данной теме, пришло столько людей, что яблоку было негде упасть, причем это были представители самых разных профессий и возрастов», - рассказал организатор мероприятия, доктор технических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Александр АБУЗОВ. Интернет тоже пестрит сообщениями об АэроНете в ДФО, но пока информационная картинка похожа на мозаику, которая заполнена лишь фрагментарно, с большим количеством пустующих ячеек. Тем не менее, поговорить есть о чем.

На Сахалине несколько лет назад бывший морской штурман Александр ПЫРКИН основал компанию «Комплексные беспилотные системы». На III Восточном экономическом форуме он уже презентовал проект беспилотника-амфибии. В настоящее время, по его словам, на рынке беспилотных авиационных систем (БАС) отсутствуют готовые решения для выполнения задач в море и в Арктике. Популярные ныне квадрокоптеры летают не дальше 15 километров и садятся только на сушу. Беспилотный самолет, разработанный сахалинскими энтузиастами, имеет размах крыльев до 3,5 метров, весит около 12 кг и может летать на дальность до 400 км. Стоимость БПЛА составляет около 1,5 млн рублей.

Досье "Золотого Рога": Сахалинский проект направлен на разработку и коммерциализацию беспилотного летательного аппарата, специализированного для работы в море и в Арктике. Такой БПЛА сможет штатно садиться в морскую воду, иметь на борту систему антиобледенения и обладать другими характиристиками, которые снизят у заказчиков риск потери БПЛА, расширят сферу выполнения работ на море и повысят их эффективность. Такой аппарат требуется предприятиям нефтегазовой промышленности, ведущим работы на шельфе, рыбодобывающим компаниям, морским спасателям.

По словам Александра Пыркина, производство по выпуску БПЛА будет размещено в Корсаковском городском округе, на территорию которого распространен режим Cвободного порта. Здесь будет создано научно-производственное предприятие со своей взлетно-посадочной полосой для испытаний беспилотников. Сейчас разработан прототип модели. Для того, чтобы проект заработал, нужны инвестиции. Часть из них компания надеется получить от Фонда Сколково, резидентом которого она стала с проектом беспилотника-амфибии, но этого недостаточно для работы в промышленных масштабах.

Поддержку проекта в ходе ВЭФ пообещал глава Сахалина Олег КОЖЕМЯКО. Губернатор также высказался о том, что на Сахалине нужно создать негосударственный Центр беспилотной гражданской авиации Дальнего Востока, в стенах которого обучались бы операторы беспилотных воздушных судов, сертифицировались БПЛА и проводились необходимые разрешительные процедуры.

Беспилотникам мешают законы

Не остался на обочине и Хабаровский край, в котором, как показал недавний круглый стол, также есть и свои подвижники, и собственные наработки. «Команда центра робототехники Тихоокеанского государственного университета подала заявку в Фонд перспективных исследований (ФПИ) на участие в создании программного обеспечения для БПЛА», - рассказал руководитель этого центра Федор БЕЗРУЧКО. Специалисты центра сейчас работают над беспилотником для одного из лесоохранных предприятий края. Далеко за пределы региона шагнула известность айтишника из Комсомольска-на-Амуре Константина ШАРЛАИМОВА, который разрабатывает программное обеспечение для беспилотников. В интервью журналу «Дальневосточный капитал» разработчик не стал называть конкретные проекты, сославшись на коммерческую тайну, но сообщил, что его разработками пользуются создатели беспилотных аппаратов из многих стран мира. По его мнению, развитию отрасли в России, кроме финансовых, технических и организационных моментов, препятствует законодательство, которое чрезмерно регламентирует использование беспилотников. «Если на любительском уровне это компенсируется необязательностью владельцев дронов, то на коммерческом - является серьезным препятствием», - отметил он.

Целую программу по развитию БПЛА в регионе презентовал директор инновационно-внедренческого центра «Орлан» Георгий КОШЕВОЙ. «Так как на Дальнем Востоке до сих пор не налажен выпуск коммерческих дронов, мы разрабатываем собственные. Две модели по нашему заказу сделали в Комсомольском техническом университете, задача - запустить их в производство. Проблемой для отрасли является отсутствие операторов по управлению коптерами, поэтому мы начинаем подготовку пилотов на основе разработанной нами и сертифицированной воздушными властями региона программы», - рассказал Георгий Кошевой.

Директор «Орлана» планирует создать эскадрилью дронов и сеть аэродромов для них по всему Хабаровскому краю с тем, чтобы они могли покрывать как можно большие расстояния. А для того, чтобы удешевить предоставляемые заказчикам услуги, он предлагает за один полет выполнять сразу несколько заказов. Но и Георгий Кошевой, и Федор Безручко считают, что без заинтересованности крупных корпораций, осваивающих Дальний Восток, и поддержки региональных властей, дело трудно сдвинуть с места. Нужны большие деньги и административный протекционизм.

Нет денег – нет и неба…

Ученые Владивостока также включились в процесс создания системы беспилотного авиасообщения в регионе. В Дальневосточном федеральном университете и Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН работают научные школы по робототехнике и системам управления. Совместными усилиями их специалистов сконструированы и экспериментально реализованы действующие макеты, разработаны принципы коллективного поведения летательных аппаратов, однако дальше дело тоже пока не движется.

«Мы обращались в ФПИ РФ с просьбой поддержать это важное для Дальнего Востока направление деятельности, но получили отказ», - рассказал директор института автоматики, доктор физико-математических наук Юрий КУЧИН. По его мнению, один из путей решения финансовой проблемы - в кооперации с предприятиями оборонного комплекса Дальнего Востока и предприятиями, входящими в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) России. Это позволит достаточно быстро начать работы по проектированию и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Похоже, что это, действительно, «та самая» дверь. Министерство по развитию Дальнего Востока, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ДВФУ и ДВО РАН не так давно подписали Меморандум о взаимопонимании в разработке концепции создания в ДФО роботизированной авиационной транспортной системы. Документ оговаривает ключевые направления для развития сотрудничества в этой области, уточняет договоренности в части кадрового обеспечения, научного сопровождения и внедрения новых технологических процессов в логистическую систему Дальнего Востока. «Дальневосточный регион испытывает растущую потребность в развитии комплексной системы авиационных грузоперевозок. Наша общая задача на ближайшие годы - создать и внедрить в регионе современные роботизированные авиационные транспортные системы», - прокомментировал меморандум генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Сергей КОРОТКОВ.

Центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток может стать остров Русский. «Этому будет способствовать и развитие острова как университетского центра, и создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий», - отметил тогда еще министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

Беспилотная авиация - это отрасль, которая, по версии Национальной технологической инициативы, станет основой мировой экономики до 2035 года. «На Дальнем Востоке - самый большой спрос на услуги АэроНета. Вовлекать инжиниринговые, IT-компании и других подрядчиков в такого рода проекты - вот важная задача, которую надо решать уже сегодня», - считает директор по развитию инновационной экосистемы Российской венчурной компании (РВК) Алексей ГУСЕВ.

КСТАТИ

Разработчикам беспилотников предлагают побороться за денежные призы

Активную молодежь Приморья приглашают принять участие в конкурсе молодежных проектов «Амур» в Хабаровском крае, где между участниками будут распределены 5 миллионов рублей. Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края, в Хабаровске 5 миллионов рублей будет распределено между участниками-победителями по 100, 200, 300 тысяч рублей.

Среди десятка тем для проектов организаторы мероприятия предлагают и такую: «Национальная технологическая инициатива: беспилотники, интеллектуальные транспортные системы, криптовалюты, системы персонального производства и т. д.».

На фото: Дрон МЧС - незаменимый помощник в борьбе с пожарами, в разведке затопленных участков при паводках, в поиске заблудившихся и многих других делах. А есть еще десятки других служб, сервисов и видов бизнеса, которые получат второе дыхание благодаря беспилотникам.

Фото из архива