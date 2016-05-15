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Магадан с материком соединила подводная ВОЛС

15 Мая 2016, 15:42 | Дальний Восток

«Ростелеком» завершил пуско-наладочные и строительно-монтажные работы по модернизации опорной сети в Магадане и подводной магистральной линии на участке «Сахалин-Магадан», собщает Деловая газета "Золотой Рог".

Глубоководный оптический кабель связал п.Ола Магаданской области и г.Оха Сахалинской области. Специализированное судно-кабелеукладчик Cable Innovator проложило по дну Охотского моря около 900 километров оптоволокна. Максимальная пропускная способность построенной ПВОЛС - 400 Гбит/с (с возможностью расширения до 8 Тбит/с).

«Мы решили важнейшую задачу по выводу Магаданской области на трансконтинентальные волоконно-оптические каналы связи. Для региона подводная магистраль имеет стратегическое значение, направленное на создание единого информационного пространства. Современные технологии открывают новые возможности, как для населения, так и для бизнеса - жителям Колымы будет доступен широкий спектр телекоммуникационных услуг с хорошим качеством и высокой скоростью», - говорит Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов.

 «Ростелеком» обеспечил техническую готовность подводной ВОЛС на участке «Сахалин-Магадан» в конце 2015 года.

«Со дня технической готовности линии «Ростелеком» провел три тестирования системы, все прошли успешно. Теперь, впервые в истории Магаданской области, мы готовы предоставить жителям Колымы возможность подключить настоящие скоростные безлимитные тарифы на доступ в интернет», – сообщил директор Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Власов.

В настоящее время «Ростелеком» продолжает работы по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры в Магадане и населенных пунктах области, заменяя технологически устаревшие медные кабели на современные оптические. Новые внутризоновые сети связи строятся по технологии MetroEthernet («оптика в дом»).

Клиенты «Ростелекома», перешедшие на MetroEthernet, смогут одними из первых воспользоваться преимуществами высокоскоростного безлимитного интернета.

Партнером «Ростелекома» для поставки оборудования и выполнения работ при строительстве подводной части ВОЛС выступила компания Huawei, для которой это первый проект по прокладке подводной кабельной системы в России.

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал "Сахателеком". ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

 

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Теги: Ростелеком  ВОЛС  связь 



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