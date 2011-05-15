Пассажиры "Аэрофлота" не смогут отказаться от полета по телефону

Авиакомпания "Аэрофлот" ввела новые правила оформления возврата билетов.

Перевозчик заявил, что больше не будет разрешать пассажирам уведомлять об отказе от полета по телефону. Это решение ставит в сложную ситуацию тех клиентов компании, кто находится вдали от офиса "Аэрофлота" и от агентства, где был куплен билет.

Теперь пассажир может отказаться от полета, только лично явившись в офис или собственную кассу "Аэрофлота" и оформив возврат билета. В случае если билет куплен не непосредственно у компании, то возврат денег можно произвести только у продавшего билет агента, сообщает Gudok.Ru со ссылкой на Travel.Ru.