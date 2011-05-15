Дата перехода Владивостока на семизначную нумерацию перенесена

Телефонная сеть г. Владивостока перейдет на семизначную нумерацию в ночь с 9 на 10 июля, а не со 2 на 3 июля, как планировалось ранее. Перенос даты на неделю позже связан с тем, что 2 июля столица Приморья празднует свой День рождения. Кратковременный перерыв связи, возможный в процессе перехода на новую нумерацию, во время праздничных гуляний нежелателен.

По просьбе администрации Владивостока, дата перевода была перенесена на неделю позже.

В остальном план перехода на семизначную нумерацию остается прежним. Начиная с 10 июля 2011 года, все городские телефоны станут семизначными.

Как уже сообщалось, ко всем шестизначным номерам спереди добавится цифра «2», которая уйдет из междугородного кода г. Владивостока. Сам код города станет трехзначным – 423. Короткие номера мобильных телефонов всех операторов связи также станут семизначными, получив дополнительную цифру «2».

Порядок набора изменится следующим образом: сейчас ХХ-ХХ-ХХ, будет — 2-ХХ-ХХ-ХХ. При дозвоне с других городов порядок набора не изменится.

Процедура переключения начнется в 00.00 часов 10 июля и займет около часа. В течение этого времени возможен перерыв связи. В экстренные службы города в период с 00.00 до 01.00 3 июля можно будет дозвониться с сотовых телефонов любых операторов связи по номерам 010, 020, 030, 040, которые соответствуют 01, 02, 03, 04.

Переход на 7-значную нумерацию не повлечет за собой изменений тарифов, а все ранее подключенные услуги автоматически перейдут на новые номера. О новом порядке набора абоненты будут заблаговременно проинформированы через средства массовой информации, а также посредством sms-сообщений на сотовые телефоны. В случае неправильного набора будет включаться автоинформирование.

Необходимость перевести Владивосток на семизначную нумерацию вызвана тем, что город исчерпал свою номерную емкость. Высокий уровень телефонизации диктует постоянное увеличение количества телефонных номеров.

Владивосток станет 13 российским городом с семизначными телефонными номерами.

В настоящее время такая нумерация используется в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде, Челябинске, Казани, Уфе, Краснодаре и Ростове-на-Дону

"Досье "ЗР"

Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком».

«Ростелеком – Дальний Восток» сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru) – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской телекоммуникационной компанией.

В своем нынешнем виде компания существует с апреля 2011 года, когда к национальному оператору дальней связи ОАО «Ростелеком» присоединились межрегиональные компании связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Южная телекоммуникационная компания», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ».

Объединенная компания продолжила свою деятельность под брэндом «Ростелеком» («Российские телекоммуникации»), который по данным исследовательского холдинга «РОМИР», (www.romir.ru) является одним из самых сильных национальных брэндов, и входит в Top-10 по уровню доверия населения России.

Сегодня «Ростелеком» владеет комплексом государственных лицензий, позволяющих оказывать широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах Российской Федерации. Компания располагает самой большой магистральной сетью связи суммарной протяженностью около 500 тыс. км и уникальной инфраструктурой доступа к 35 млн. российских домохозяйства.

В итоге различными услугами компании сегодня пользуются более 100 млн. жителей России.

Сегодня «Ростелеком» является не только традиционным лидером рынка услуг местной и дальней телефонной связи, но и безусловным лидером российского рынка Интернет–услуг. Суммарная емкость клиентских подключений «Ростелекома» превышает 1 Тб/с, что кратно больше аналогичного показателя любой другой российской компании. Кроме того, «Ростелеком» лидирует по показателю качества Интернет–услуг, на протяжении длительного времени занимая верхнюю строку в рейтинге международного агентства Renesys (наиболее авторитетный рейтинг в мировой телекоммуникационной отрасли).

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти всех уровней, государственных учреждений и организаций. Так по итогам прошедших открытых аукционов и тендеров «Ростелеком» заключил с государственным заказчиками контракты на оказание в 2011 году услуг на сумму более 6,4 млрд. руб.

Высокое качество и надежность услуг компании «Ростелеком» подтверждены сертификатами соответствия Системы «Связь-Качество» (Система добровольной сертификации услуг связи, средств связи и систем менеджмента качества организаций связи) и Системы качества «ИНТЕРЭКОМС».

Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует 53,4% обыкновенных акций компании.