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Модернизацию хлебобулочного комбината закончил резидент ТОР "Белогорск"
В Амурской области резидент территории опережающего развития «Белогорск» ООО «Белхлеб» в апреле запустил производство после капитального ремонта хлебобулочного цеха, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Общая стоимость проекта 18 млн рублей, на текущий момент инвестировано 13 млн. На эти средства произведен капитальный ремонт помещений комбината, а также приобретено современное оборудование, которое позволяет повысить качество конечной продукции и снизить потребление электроэнергии.
«В ближайшем будущем мы приобретем автоматическую мукосейку – это завершит процесс модернизации хлебобулочного комбината, – комментирует Мария Дерябина, генеральный директор ООО «Белхлеб». – Статус резидента ТОР позволяет ощутимо снизить налоговую нагрузку – на 20% – и быстрее вернуть вложенные средства. Это экономически выгодно для любого производства и дает уверенность в завтрашнем дне».
Кроме того, на предприятии создано 15 новых рабочих мест. Резидент имеет широкую продуктовую линейку: ржано-пшеничный, пшеничный и белорусский хлеба, батоны, пряники и др.
«Этот социально-ориентированный проект важен для жителей города Белогорска, так как конечная продукция окажется на столе у многих», - сказал Денис Тихонов, генеральный директор АО «Корпорации развития Дальнего Востока».
На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» по ТОРу «Белогорск» поступило три заявки на общую сумму инвестиций почти 1,5 млрд рублей.
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