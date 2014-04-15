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СП Tele2 Russia и ОАО "Ростелеком" хочет потеснить участников "большой тройки"
СП Tele2 Russia и ОАО «Ростелеком» рассчитывает к 2018 году занять третье место по абонентской базе в РФ. «В 2018 году мы должны стать третьими по абонентской базе в России», - сказал заместитель гендиректора Tele2 Джери КАЛМИС на презентации маркетинговой кампании объединенной компании, которая продолжит работать под брендом Tele2.
Tele2 и «Ростелеком» уже завершили первый этап создания объединенного оператора, в рамках которого госоператор передал в СП часть своих мобильных активов. Второй этап создания СП будет завершен к концу 2014 года с передачей в объединенную компанию сотовых активов «Ростелекома», в настоящее время интегрированных в структуру компании.
В настоящее время объем абонентской базы Tele2 Russia составляет 23,7 млн абонентов, с учетом клиентов «Ростелекома» - уже 38,4 млн. Текущая доля мобильного СП на рынке мобильной связи РФ по количеству абонентов, таким образом, составляет около 16%. У ближайшего конкурента - ОАО «ВымпелКом» - на конец прошлого года было 56,5 млн абонентов в России, или 23% рынка. Второе место по числу абонентов у ОАО «МегаФон» - 68,13 млн пользователей и 28% рынка. Лидером рынка является ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) с 75,3 млн пользователей и долей в 31%.
На рынке все спокойно
Конкуренты не ожидают, что создание четвертого оператора приведет к заметному изменению рынка связи.
«Появление нового игрока - это не возникновение нового конкурента в данном случае. «МегаФон» и так конкурирует и с «Ростелекомом», и с Теле2 на всех рынках, кроме Москвы», - отмечает Антонина ПРОНИНА, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон».
«ВымпелКом» обладает опытом успешной работы на рынках регионов, где уже сейчас более трех игроков. Безусловно, мы постоянно анализируем конкурентную ситуацию на рынке, учитывая ее в своих действиях, но при этом главный фокус для нас - это наши клиенты. Мы приступили к реализации концепции «Просто. Удобно. Для тебя», которая ориентирована на упрощение и повышение прозрачности услуг. Компания прикладывает значительные усилия для создания положительного опыта в таких точках, как качество связи, выгодные тарифы и услуги, удобный клиентский сервис, прозрачность списаний, защита от спама», - пояснил Константин СОЛОХИН, старший менеджер по внешним коммуникациям
Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом».
«Мы не ожидаем, что создание четвертого оператора приведет к заметному изменению рынка связи. МТС уже конкурирует как с Tele2, так и с «Ростелекомом» в разных регионах России, и объединение активов может привести только к снижению конкуренции. Кроме того, в регионах Tele2 и «Ростелекому» будет необходимо объединить сети, а это долгий и сложный процесс. Для быстрого развития сетей также необходима слаженная работа команды, а за короткое время сделать команду просто из собранных на рынке профессионалов - крайне сложная задача. Мы не ожидаем существенного демпинга: СП не может долго работать в убыток для акционеров и демонстрировать отрицательную операционную прибыль из-за того, что выручка не будет покрывать расходов на интерконнект», - заявляет Анна ЛЫСЕНКО, пресс-секретарь МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Вместо «Мафии» – «Честность»
Tele2 надеется, что росту абонентской базы компании будет способствовать ее новая маркетинговая стратегия. Оператор сменил концепцию «Мафия» на новую - «Честность». Основные ее принципы - честное ценообразование (например, Tele2 хочет отказаться от использования сносок мелким шрифтом, содержащих ограничения по использованию услуг), прозрачная и оперативная работа клиентского сервиса. Новый слоган оператора: «Честно - дешевле».
Tele2 представило и обновленную тарифную линейку. Оператор отказался от однообразных названий тарифов. Теперь тарифы называются по цветам: «Красный», «Оранжевый», «Желтый», «Синий». На упаковке каждого из них написано, для чего он предназначен - например, «для звонков на номера Tele2» или «для звонков на городские телефоны». Позже у оператора появятся пакетные тарифы, которые будут включать в себя услуги 3G и 4G. Они будут оформлены в похожем ключе. По такому же пути Tele2 пошло и в сегменте предложений для предпринимателей. Тарифы для бизнеса носят названия, соответствующие буквам греческого алфавита: «Альфа», «Бета», «Гамма».
Дальнего Востока стало больше
Tele2 также сообщило об изменении своей макрорегиональной структуры в рамках интеграции сотовых активов «Ростелекома». Макрорегион «Дальний Восток» дополнился 5 новыми регионами, и теперь в него входят 10 субъектов федерации. Ранее Tele2 имело возможность для предоставления услуг связи на территории Камчатского края, Сахалинской, Магаданской областей, Еврейской АО и Чукотского АО.
Новыми регионами, добавленными в географию Tele2 в ходе создания совместного предприятия, стали Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Амурская область и Республика Саха (Якутия). На первом этапе интеграции на Дальнем Востоке к Tele2 переходят три дочерние сотовые компании «Ростелекома»: ЗАО «АКОС» в Приморском крае, «СкайЛинк» в Хабаровском крае и БИТ в Сахалинской области. На втором этапе совместному предприятию будут переданы сотовые активы, интегрированные в бизнес «Ростелекома».
На данный момент на Сахалине сеть Tele2 работает от Южно-Сахалинска до Охи, включая все районы области. На Камчатке связь оператора доступна жителям Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого, Карагинского и Тигильского районов. В 2013 году компания запустила сеть во всех районах Еврейской автомной области. За 2013 год в регионах ДФО компания увеличила число базовых станций на 59% и покрыла сетью территории, на которых проживает более миллиона человек.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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