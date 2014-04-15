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На крупнейшем на Дальнем Востоке контейнерном терминале ВСК полностью отсутствует текучка кадров
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ООО «ВСК» входит в группу Global Port, осуществляет переработку контейнеров, навалочных, генеральных и грузов иной номенклатуры. Терминал размещается на территории Восточного порта (г. Находка, п. Врангель-1), на площади в 72 га: протяженность причалов составляет 1 284 метра, глубины у причалов 11-13,5 метра.
ВСК - единственный терминал в России, более 80% грузооборота которого проходит по железной дороге: собственный железнодорожный фронт компании позволяет производить единовременную обработку 266 условных вагонов, кроме того, железнодорожный фронт вместимостью 91 условный вагон для работ по перевалке угля. Пропускная способность ВСК составляет 550 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).
В рамках программы модернизации инфраструктуры терминала приобретены и запущены в работу три новых железнодорожных перегружателя KOCKS Krane, а также запущены в эксплуатацию два новых причальных перегружателя Post Panamax производства KOCKS Krane. В настоящее время на железнодорожном фронте 5-6 причалов идет монтаж двух новых железнодорожных перегружателей KOCKS Krane. Компания также инвестирует в обновление парка перегрузочной техники, приобретая новые АКВ, ричстакеры и тягачи. ВСК - единственная в России стивидорная компания, имеющая разрешение на прием на своих причалах судов класса Triple-E. Крупнейшие в мире контейнеровозы класса Triple-E компании Maersk обрабатываются у причалов терминала ООО «ВСК».
В августе 2014 года ООО «Восточная Стивидорная Компания» отметит десятилетие со дня основания компании. За эти годы терминал занял прочное место на рынке транспортных услуг России, вошел в число лидеров отрасли по объемам переработки и темпам роста производства. Сегодня среди клиентов и партнеров ООО «ВСК» крупнейшие морские перевозчики, железнодорожные, агентские и экспедиторские компании. Через мощности ВСК проходит значительная часть общероссийского оборота товаров, перевозимых в контейнерах: от минеральных удобрений до деталей для автомобильного производства, от товаров народного потребления до продуктов питания.
Однако ВСК - это не только крупное производство и надежный партнер, терминал - социально ответственное предприятие, обеспечивающее работой более 600 сотрудников, соблюдающее все нормы и требования трудового законодательства, предоставляющее все социальные и иные льготы. Сегодня на ВСК работать престижно, на терминале полностью отсутствует текучка кадров. Производство продолжает расти, учитывая тенденции рынка, запросы клиентов, исходя из интересов трудового коллектива.
Global Ports Investments PLC - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» в Санкт-Петербурге и Усть-Лужском портовом кластере, «Восточная Стивидорная Компания» в порту Восточном) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминал «Мулти-Линк Хельсинки» и терминал «Мулти-Линк Котка»). Группа Global Ports также владеет 75% в логистическом парке «Янино» и 100% в тыловом терминале «Логистика-Терминал», которые расположены под Санкт-Петербургом, и 50% в крупном нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S., расположенном в Эстонии. Основными акционерами Global Ports являются компания Transportation Investments Holding Limited (осуществляющая деятельность под брендом «Н-Транс»), одна из крупнейших частных транспортных и инфраструктурных групп в России (30,75%), и APM Terminals.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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