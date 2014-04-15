Зеленое золото "Альянса"

Представляем финалиста Бизнес-Премии Приморского края-2013 в номинации "Социально-ответственный бизнес"

Фирменная расцветка нефтяной компании обязывает заботиться об экологии

В далеком советском прошлом традиционная весенняя уборка территории носила громкое название Всесоюзный Ленинский коммунистический субботник. Приближающаяся дата этого мероприятия заставила вспомнить о том, что Союза больше нет, к Ленину теперь можно попасть без очереди, а Россия давно уже не строит из себя коммунизм. И при всем при этом субботники не только остались ежегодным плановым событием, но и получили новый импульс в качестве реально действующего движения за сохранение окружающей среды в условиях олигархического капитализма.

Забота об экологии для нефтяной компании «Альянс» является очень важной составляющей социального направления деятельности. Еще в советское время расположение нефтебазы «Приморнефтепродукта» на берегу моря в устье Первой речки стало толчком к развитию у ее сотрудников чувства ответственности за сохранение гармонии между нуждами человека и природы. Сегодня эта ответственность стала одной из программных целей компании «Альянс».

«Проведение экологических субботников стало доброй традицией нашей компании, - отмечает заместитель генерального директора по коммерции ОАО «Приморнефтепродукт» Сергей МЕРКУЛОВ. - Мы сознаем ответственность бизнеса перед обществом и окружающей средой и стараемся быть в русле передовых тенденций. На Владивостокской нефтебазе осуществляется серьезная, дорогостоящая экологическая программа, а субботники ее дополняют. Каждый год сотрудники нашей компании несколько раз отрываются от привычной работы и выходят на улицу с метлами и лопатами, чтобы очистить и благоустроить территорию нефтебазы. Причем в субботниках принимают участие все подразделения предприятия - от бухгалтерии до департамента информационных технологий».

Результаты общественно полезного труда всегда радуют глаз вне зависимости от того, называть ли субботники коммунистическими или капиталистическими. Сотрудники нефтебазы «Приморнефтепродукт» обычно очищают не только территорию своего родного предприятия, но и прилегающие участки в районе железнодорожного переезда на станции Моргородок. Здесь после каждой зимы завершающие километры Транссибирской магистрали из окон поездов выглядят весьма печально, поскольку под снегом обычно накапливается много мусора. Субботники облагораживают не только территорию нефтебазы, практически скрытую от посторонних глаз, но и окружающую местность, за которую сотрудникам «Альянса» не стыдно ни перед жителями города, ни перед гостями, въезжающими в город по железной дороге.

«Санитарные субботники мы проводим обычно несколько раз в течение летнего периода, чтобы территория всегда имела опрятный вид, - подчеркивает Сергей Меркулов. - «И в этом году до ноября мы проведем еще ряд подобных мероприятий».

Базовый фундамент

В целом же, вопросам экологии и безопасности «Альянс» придает первоочередное значение. В компании прекрасно понимают, что нефтепродукты являются источником повышенной экологической опасности и поэтому не жалеют сил и средств на поддержание порядка и дисциплины. «Альянс» гордится, что с момента образования ОАО «Приморнефтепродукт» на объектах предприятия не произошло ни одного серьезного экологического инцидента.

За последние три года общие финансовые затраты на обеспечение экологической безопасности производства составили более 130 млн рублей. Владивостокская нефтебаза - крупнейший объект ОАО «Приморнефтепродукт», и поэтому именно сюда идут наибольшие инвестиции в экологическую безопасность производства.

За несколько лет проведена полная реконструкция резервуарного парка темных нефтепродуктов. Забетонированы площадки внутри обвалований, выполнены лотки для сбора ливневых и промышленных стоков, что предотвращает попадание загрязненной воды в грунт и ее вынос на акваторию Амурского залива в случае производственной аварии. Кроме того, за счет средств предприятия разрабатывается проект станции очистки промышленных стоков. Строительство этого объекта позволит существенно сократить сброс неочищенных сточных вод в Амурский залив. Решены вопросы защиты грунта от разливов на эстакаде слива темных нефтепродуктов во Владивостоке. Применение технологии закрытого слива существенно снизило выбросы вредных веществ. Построена насосная станция возврата конденсата от железнодорожной эстакады и резервуарного парка, ежегодно осуществляется работа по модернизации очистных сооружений с системами ливневой канализации на АЗС компании.

Особое внимание уделяется охране и рациональному использованию земель, экологическому аудиту и мониторингу. Все производственные отходы утилизируются по договорам со специализированными организациями, экологические службы контролируют состояние атмосферного воздуха, почв и сточных вод на территории объектов нефтяной компании.

Зеленые территории

При этом ОАО «Приморнефтепродукт» проводит экологические акции не только на своей территории, но и за пределами нефтебазы. Многие жители Владивостока помнят, как в 2010 году к 150-летию Владивостока сотрудники компании обновили Депутатскую аллею на Второй Речке. Тогда здесь появились 150 новых саженцев. А два года спустя, после того как они подросли, рядом с деревьями установили урны и лавочки. Теперь этот сквер стал еще одним зеленым островком Владивостока.

Несмотря на то что Депутатская аллея совершенно непохожа на Аллею Звезд в Голливуде, в социальных акциях компании «Приморнефтепродукт» присутствуют и кинематографические нотки. Так, НК «Альянс» не один год является официальным поставщиком кинофестиваля «Меридианы Тихого». Одной из своих задач компания ставит не только помощь в повышении экономического и культурного статуса краевого центра, но и в социальном развитии всего Приморья, поэтому поддержка кинофестиваля «Меридианы Тихого» также становится для НК «Альянс» доброй традицией.

В июле 2011 года работники «Альянса» по согласованию с городской администрацией провели озеленение сквера на Академгородке. Того самого, где во время строительства новой трассы была установлена фигура тигра, являющегося символом города Владивостока. Коллектив предприятия с удовольствием поддержал идею создания сквера вокруг новой городской достопримечательности - дружно и очень бережно работники высаживали деревья и кустарники. Для создания сквера использовали исключительно приморскую флору, и сегодня зеленые насаждения в пригороде Владивостока не только радуют глаз жителей и гостей города, но и заметно очищают воздух вблизи федеральной трассы.

Не были забыты и другие районы, которым не досталось столь трепетного внимания федеральных властей в период подготовки к саммиту АТЭС. Так, рядом с АЗС «Альянса» на Чуркине сотрудники предприятия сделали благоустроенный сквер, который сегодня освежает воздух для жителей этого знаменитого полуострова, а в Покровском парке по совету администрации г. Владивостока и МУП «Горзеленстрой» работники «Альянса» высадили 60 пихт. Как говорят специалисты «Горзеленстроя», в год эти деревья вырастают на 20-30 см, за несколько лет достигая 30 метров в высоту. Так что скоро в самом центре Владивостока благодаря усилиям работников компании будет самая настоящая пихтовая роща.

В «пихтовой» акции принимали участие представители всех подразделений компании, во главе с генеральным директором ОАО «Приморнефтепродукт». Как отметил Сергей Меркулов, сотрудники «Альянса» с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях, поскольку экологическое направление деятельности компании стало доброй традицией, которая объединяет коллектив на благо всех жителей Владивостока. И вполне возможно, что усилиями таких социально ответственных компаний, Владивосток уже в ближайшем будущем станет одним из самых зеленых городов России.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.