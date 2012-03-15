Магазины Duty Free открывают на рельсах

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта, ZRPRESS. Пассажиры железнодорожного транспорта, пересекая границу, смогут закупиться в отделах беспошлинной торговли

Первый в России железнодорожный магазин беспошлинной торговли откроется на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге.

С Финляндского вокзала Санкт-Петербурга отправляются международные поезда Allegro, следующие до Хельсинки. До финской столицы они доезжают за 3 часа 46 минут благодаря ускоренному проведению пограничных формальностей. На пути в Хельсинки Allegro останавливается в Выборге и пяти финских городках. Магазин будет доступен только для тех, кто совершает переезд на скоростном поезде Allegro, который курсирует между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Двери вокзального Duty Free будут выходить на первую платформу. Именно на ней пассажиры садятся в экспресс до столицы Финляндии и высаживаются.

Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ предложило создать магазины беспошлинной торговли и на других вокзалах Санкт-Петербурга. Поскольку международные поезда прибывают еще на Московский, Ладожский и Витебский вокзалы, Duty Free могут появиться и здесь. Если опыт северной столицы окажется успешным, московские вокзалы тоже обзаведутся точками беспошлинной торговли.

С развитием железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией потребность в такого рода услугах назрела давно. К тому же, как известно, товарооборот напрямую зависит от туристического экспорта. В настоящий момент магазины Duty Free на железнодорожных пунктах пересечения границы есть только Гонконге. И Россия может стать второй страной в мире, где на вокзалах будут работать магазины Duty Free.

Начальник дирекции вокзалов РЖД Сергей Абрамов подтвердил, что магазин беспошлинной торговли будет открыт на Финляндском вокзале Северной столицы до конца 2012 года. По его словам, нужно внести изменения в действующее законодательство, чтобы открывать Duty Free на вокзалах. Всего, по словам топ-менеджера, может быть реализовано 30 таких проектов. Речь пока идёт только о тех станциях, откуда поезда следуют в международных направлениях. По его словам, проекты будут реализовываться на средства частных инвесторов, партнеров РЖД. «Предложений значительное количество. Будет конкурс», – добавил он.

Генеральный директор сети магазинов Duty Free «Аэротрейдсервис» Андрей Мартынюк считает, что открытие Duty Free на железнодорожных вокзалах снимет неравенство между железной дорогой и авиацией, которые все время конкурируют. И если пассажиры пользуются этой услугой в авиации, почему ею нельзя воспользоваться на железном транспорте?

Между тем, по мнению директора маркетингового агентства FDFgroup Сергея Гнедкова, открытие магазинов подобного формата на железнодорожных пунктах пропуска рискованно. «Вероятность того, что такие магазины будут представлять интерес для покупателей, достаточно низка. Пассажир, он же покупатель, будет ограничен по времени – 20–30 минут на железнодорожном вокзале против 30–90 минут в аэропортах. То есть время на шопинг в Duty Free на вокзале сокращается до минимума», - предположил эксперт.

Как отметил Сергей Гнедков, средний доход пассажиров поездов, вероятнее всего, ниже, чем средний доход пассажиров на международных авиарейсах. То есть в обороте магазинов Duty Free на железнодорожных пунктах пропуска основная доля в выручке будет приходиться на товары с низкой стоимостью.

При этом часть традиционного ассортимента магазинов Duty Free (алкоголь и прочие напитки) на железнодорожных вокзалах менее востребована. Пронести в самолёт напитки или спиртное «с улицы» достаточно сложно: они изымаются при личном досмотре. В поездах такой проблемы нет, так как личный досмотр пассажиров, багажа не проводится.

Система Duty Free предполагает освобождение покупателя от уплаты НДС при покупке какого-либо товара. В нашей стране он составляет 18%. Скандинавам и европейцам в этом отношении повезло гораздо меньше – НДС превышает 20%, а на некоторые виды товаров может достигать и всех 40%.

Предположения, что в магазинах Duty Free товары существенно дешевле, чем в обычных, сильно преувеличены. Это утверждают и британские эксперты портала Cheap Flights. По сравнению с обычными европейскими магазинами, в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли цены всего на 6% ниже. А туристы обычно рассчитывают на 20% скидки.

В настоящий момент в России работает более 25 крупных операторов беспошлинной торговли, лидеры — «Аэроферст», Heinemann и Dufry, они обеспечивают продукцией или управляют примерно 150 магазинами Duty Free. Специалисты оценивают их совокупный оборот примерно в 1 млрд долларов США, пишет Gudok.ru.