Инжиниринговые компании: принципы работы и перспективы рынка

Технологии компании EKKER позволяют ускорить окупаемость затрат на инновации

Современные технологии строительства подразумевают наличие большого количества инженерных систем. Строящиеся жилые и административные комплексы, как правило, являются многофункциональными с точки зрения наличия в них жилых, офисных, торговых, развлекательных площадей, автостоянок и т. д. Это требует от производителей оборудования более инновационных и интеллектуальных видов систем для обеспечения комфортных, безопасных и энергоэффективных условий в жилых и общественных зданиях.

О том, каковы принципы работы инжиниринговых компаний, о проблемах и перспективах рынка, наш разговор с генеральным директором компании EKKER Артемом ШКУ-РО.

О моде и возврате инвестиций

- Артем Михайлович, расскажите о сложившейся ситуации на дальневосточном рынке инновационных инженерных систем, какие сегодня там видятся тренды и перспективы.

- До недавнего времени в России интеллектуальные инженерные системы были не более чем модным подражанием западным стандартам. Сконцентрированы такие системы были в центральной России. Но то ли кризис положительно сказался на цене производителей и желании заказчиков экономить на потреблении ресурсов, то ли эти производители открыли для себя Россию как перспективный рынок сбыта систем среднего ценового сегмента - спрос на инновационные инженерные решения в стране серьезно возрос. Сегодня он продолжает расти в среднем на 30% в год. Этот рост в значительной степени обусловлен стремлением производителей переориентировать свое оборудование на открытые технические решения для свободной интеграции его с оборудованием и программным обеспечением других инженерных систем и сторонних производителей. Хотя ажиотажный спрос на инновационные технологии наблюдается не во всех инженерных отраслях - в первую очередь я бы отметил серьезно возросший интерес к сфере информационных технологий и систем безопасности. Более того, рост интереса в данных сферах наблюдается как со стороны заказчиков, так и инженерных компаний. Эти две отрасли, ранее развивавшиеся отдельно друг от друга, сегодня практически полностью интегрированы между собой.

В сфере автоматизации и диспетчеризации инженерных систем жизнеобеспечения (вентиляция и кондиционирование, отопление, электрика, водоснабжение и пр.) наблюдается немного другая, но не менее интересная картина. В данной сфере проявляется ажиотаж среди инжиниринговых компаний, оказывающих данные услуги. Они стараются активно развивать это направление, всячески продвигая его на рынок. Однако заказчики не особо торопятся осваивать инновационные инженерные технологии. И не потому что эти системы для них сложные и очень дорогие - эти технологии за последние два-три года серьезно подешевели. Просто в России (тем более на Дальнем Востоке) пока не научились так далеко планировать возврат инвестиций, как это делается в западных странах. Для россиян срок окупаемости в 7-10 лет - запредельный: даже самыми инновационными перспективами они не интересуются на столь длительное время. Однако сегодня, с учетом стремительного развития и снижения стоимости технологий в данной сфере, стало возможным не только снизить инвестиции на внедрение данных систем, но также уменьшить их срок окупаемости до 2,5-3 лет.

Для EKKER это направление является одним из наиболее приоритетных. Дело в том, что все эти технологии с каждым годом становятся все более доступными и скоро придут на наш рынок, проникнув в нашу с вами повседневную жизнь. Девелоперы и собственники недвижимости будут активно внедрять их, потому как они сделают помещения более комфортными для пребывания и, следовательно, более востребованными.

К тому же я считаю, что развитие интеграции российского Дальнего Востока в мировое сообщество привлечет в наш регион не только представителей федерального, но и международного бизнеса. А им, как правило, избалованным высокими стандартами, понадобится соответствующая инфраструктура для комфортного пребывания. За ними постепенно потянется местный бизнес. В результате кто-то будет заниматься созданием данной инфраструктуры. Поэтому EKKER активно развивает это направление уже сегодня.

- Кстати, об интеграции в мировое сообщество. Как Вы считаете, как сказывается подготовка к cаммиту АТЭC-2012 на развитии местных компаний? И можно ли вообще сейчас заниматься бизнесом в данной отрасли?

- Я считаю, бизнесом можно заниматься всегда и везде, главное - знать и понимать, как это правильно делать. Думаю, что это большая удача для края - провести у себя мероприятие такого высокого уровня, как cаммит. Однако нескольких дней cаммита мало. Необходимо создать среду для того, чтобы всем гостям этого форума и их партнерам захотелось вернуться сюда и заняться здесь бизнесом. И EKKER как раз и выступает в качестве одного из инструментов формирования такой среды. Со своими партнерами-заказчиками мы стараемся разрабатывать наиболее эффективные технические решения, позволяющие создавать нашу среду более комфортной, безопасной, интеллектуальной, энергоэффективной и как результат - инновационной.

Что касается работы на объектах АТЭС, то не буду скрывать, что EKKER действительно работает на некоторых из них и в качестве субподрядчика у федеральных компаний. Но я не считаю эту схему взаимодействия неправильной. Ни одна из местных инжиниринговых компаний не смогла бы выступать на объектах саммита в качестве генподрядчика. Во-первых, у наших компаний нет опыта реализации таких огромных проектов в нереально сжатые сроки. Во-вторых, на некоторых проектах применены сложные инженерные решения, опыта внедрения которых у местных инжиниринговых компаний нет, и взять его негде, потому как до этого времени подобные объекты в нашем регионе попросту не строились. И, в-третьих, финансирование объектов саммита весьма нестабильное, поэтому не каждый подрядчик сможет обеспечить проведение таких масштабных работ за счет собственных средств. Я считаю, что, работая с такими крупными инжиниринговыми компаниями, мы получаем бесценный опыт управления крупными проектами, осваиваем новые технологии и инженерные решения. Например, для заключения нескольких контрактов по объектам cаммита АТЭС нам необходимо было пройти обучение у производителей в Москве с целью освоения новых инженерных технологий. Часть обучения мы уже прошли, вторую часть запланировали на конец апреля. Кроме того, после сдачи объектов в эксплуатацию кто-то же должен будет обслуживать все эти системы. Естественно, федеральные компании сами не будут этим заниматься, а передадут обслуживание систем тем, кто наиболее знаком с ними.

Кадровые и закадровые решения

- Как вы решаете кадровый вопрос, ведь в Приморье не хватает технических специалистов?

- Да, так и есть. Высококвалифицированных инженеров у нас в крае действительно не хватает. Та же ситуация на всем Дальнем Востоке. Несмотря на то что EKKER имеет сильную команду, наша компания постоянно растет и нуждается в новых специалистах. Мы пришли к выводу, что необходимо готовить специалистов со студенческой скамьи. В качестве варианта решения этой проблемы - сотрудничество с одним из приморских вузов. Сейчас мы готовим туда предложение о подготовке инженерных кадров. В этом же вузе мы хотим создать практическую лабораторию, в которой студенты смогут познакомиться с оборудованием, программным обеспечением и получат возможность ощутить себя инженером-программистом или инженером-пусконаладчиком. Там же будут проводиться обучающие семинары специалистами EKKER и представителями производителей оборудования. Лучшие студенты будут приниматься на оплачиваемую практику, а после окончания университета на работу в один из филиалов компании.

- Расскажите о компании EKKER, ее отличительных чертах и планах компании на будущее.

- EKKER - это высокотехнологичный инженерный подрядчик и технический оператор комплексных инженерных систем. В своем портфеле технических решений мы сосредоточили до 90% всех инженерных систем здания. Это и интегрированные системы безопасности, телекоммуникации и связи, автоматизации и диспетчеризации, вентиляции и кондициониро-вания, электроинжиниринга и промышленной автоматики, энергоэффективности и альтернативной энергетики. Один объект - один технический подрядчик - наш первый критерий успеха.

EKKER строит свои решения максимальным образом на инновациях. Любые инновационные разработки, появляющиеся на мировом рынке, которые могут улучшить наши системы и решения, незамедлительно тестируются нами и при положительном исходе принимаются на вооружение. Для поиска инноваций приходится очень много ездить по российским и зарубежным отраслевым выставкам, учебным семинарам, техническим конгрессам и пр. Первым получить доступ к новым технологиям, посмотреть на организацию за границей - значит иметь полное представление о рынке. Для этих целей мы в следующем году планируем организовать свое R&D подразделение (исследования и разработки). Это наш второй критерий успеха.

И третий критерий успеха заключается в том, что EKKER постоянно находится в движении вперед. Мы осваиваем новые технологии и направления, новые регионы. Сегодня мы ведем проекты в Якутии, Хабаровском крае и на Сахалине. EKKER имеет представительства в четырех дальневосточных регионах, и мы не собираемся на этом останавливаться. Во втором квартале этого года мы открываем представительство в Москве, которое будет представлять интересы компании на территории всего Центрального федерального округа России, и автоматически получим статус федеральной компании. И самым главным событием этого года является планируемое открытие зарубежных офисов в двух странах Юго-Восточной Азии, пока не буду говорить, в каких именно.

EKKER является высокотехнологичным региональным техническим оператором и системным интегратором. Компания осуществляет разработку и внедрение инновационных инженерных решений для безопасного, экономически и экологически эффективного управления проектами. EKKER предлагает современные услуги и решения для различных сфер экономики: энергетика, промышленность, транспорт, нефтегазовый комплекс, телекоммуникации, образование, строительство, ретейл и др. Решения компании составляют до 90% внутренних и внешних инженерных систем здания, включая системы безопасности, телекоммуникации и связи, автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем, вентиляцию и кондиционирование, промышленную автоматику, транспортные системы, энергообеспечение (в том числе энергоэффективность и альтернативную энергетику).

Сергей КУЗЬМИН.