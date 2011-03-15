Амурский судостроительный завод обеспечен заказами на 100%

16 февраля на предприятии заложено гражданское судно-снабженец для работ с полупогружными плавучими буровыми установками. Ведется работа и над другими проектами.

Об этом на встрече с губернатором Хабаровского края Вячеславом ШПОРТОМ рассказал президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Роман ТРОЦЕНКО. «Сегодня мы имеем дело с перепрофилированием предприятия, которое занималось преимущественно военным и подводным судостроением, – на гражданские заказы. Есть определенные сложности, в основном связанные с нехваткой рабочей силы», - сказал Роман Троценко. Кроме того, он проинформировал главу региона, что ОСК нацелена на увеличение выпуска судов класса «река-море», работает над налаживанием в РФ производства «сложных» судов ледового класса, судов-снабженцев, плавучих буровых платформ для работы на шельфе.