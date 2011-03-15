Бывший гендиректор «Дальсвязи» вернулся в ее совет директоров

Реорганизация «Связьинвеста» путем присоединения к «Ростелекому» межрегиональных компаний (МРК), в том числе «Дальсвязи», близка к завершению. 1 апреля должна появиться единая компания, которая станет «национальным чемпионом» не только на рынке фиксированной телефонии, но и в быстрорастущих сегментах широкополосного (ШПД) интернет-доступа и мобильной связи.

Одним из крупнейших миноритариев объединенного «Ростелекома» станет экс-глава «Связьинвеста» Евгений ЮРЧЕНКО. В начале этого года он создал собственный инвестфонд - имени А.С.Попова (изобретатель радио - ИФ) - для реализации инвестпроектов в телекоммуникационной отрасли РФ. Учредителями фонда являются Юрченко, который занимает должность председателя фонда, бывший гендиректор ОАО «Ростелеком» и ОАО «Дальсвязь» Антон КОЛПАКОВ и бывший заместитель по корпоративному управлению и юридическим вопросам «Связьинвеста» Виктор САВЧЕНКО (оба являются сопредседателями фонда, владеют акциями компаний «Связьинвеста» и участвуют в опционной программе объединенного «Ростелекома»).

Цель фонда - консолидация разрозненных миноритарных пакетов объединенного «Ростелекома» с тем, чтобы миноритарии могли консолидированно участвовать в управлении компанией - выдвигать кандидатов в совет и в комитеты при совете. Кроме того, Юрченко хочет, чтобы этот фонд «обслуживал интересы акционеров отрасли связи», в частности, помогал сотрудникам «Связьинвеста», «Ростелекома» и других «дочек» холдинга воспользоваться опционами. В настоящее время доли фонда в «дочках» «Связьинвеста» (с учетом пакетов миноритариев, передавших свои акции в управление фонду) соответствуют 10% объединенного «Ростелекома», из них у Юрченко - более 2,5%.

До сих пор интересы миноритариев в советах директоров «дочек» «Связьинвеста» представляла некоммерческая Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ), членами которой являются многие инвестфонды.

Досье «ЗР»

«Связьинвесту» принадлежит в «Ростелекоме» и МРК по 38% уставного капитала ( 50,6% голосующих акций «Дальсвязи»). Привилегированные акции присоединяемых компаний будут конвертированы в обыкновенные акции «Ростелекома» с дисконтом - и доля «Связьинвеста» в объединенной компании составит около 43%. С учетом акций «Ростелекома», принадлежащих Внешэкономбанку (ВЭБу) и Агентству по страхованию вкладов (АСВ), доля государства в «Ростелекоме» составит 53,2%. Помимо 2,68% обыкновенных акций, выкупленных у несогласных миноритариев, «Ростелеком» будет владеть 34,8% собственных привилегированных акций. «Префы» «Ростелекома» не будут участвовать в конвертации, а их доля в уставном капитале объединенной компании составит около 7,6%.

В начале марта акционеры ОАО «Дальсвязь» на внеочередном собрании избрали совет директоров из 11 человек, в состав которого не вошел Евгений Юрченко, владеющий 1,98% (2,17% обыкновенных) акций «Дальсвязи», но вернулся бывший гендиректор Антон Колпаков. В совет директоров вошли шесть представителей ОАО «Связьинвест». Кроме того, в совет избраны гендиректор ОАО «Ростелеком» Александр ПРОВОТОРОВ, советник гендиректора ОАО «Арбат Капитал Менеджмент» по макроэкономическим вопросам Михаил КОБИЩАНОВ, президент ЗАО «Инвестиционная компания «Имбера» Вячеслав ГУРКИН, заместитель исполнительного директора АПИ Александр ШЕВЧУК.

Напомним, что в начале года «Связьинвест» обратился в арбитражные суды с понуждением провести внеочередные собрания акционеров в четырех МРК - «Южная телекоммуникационная компания, «Сибирьтелеком», ОАО «Центртелеком» и ОАО «Дальсвязь». В этих компаниях «Связьинвесту» не удалось провести решения о созыве собраний через советы директоров.

Требования о созыве внеочередных собраний акционеров «Связьинвест» направил МРК в середине октября в связи с кадровыми перестановками в холдинге. 1 октября акционеры «Связьинвеста» отправили в отставку его гендиректора Евгения ЮРЧЕНКО, назначив новым главой компании Вадима СЕМЕНОВА, вице-президента «Ростелекома».

Антон Колпаков пришел на должность гендиректора «Ростелекома» в июне 2009 года с поста генерального директора ОАО «Дальсвязь» (начал работать в «Дальсвязи» в 2005 году в должности директора по развитию бизнеса, возглавил компанию с мая 2007 года). С ним был заключен контракт на два года, однако 13 июля 2010 года совет директоров «Ростелекома» принял решение о его досрочном расторжении. Антон Колпаков согласился на должность первого зама гендиректора «Ростелекома», но потом покинул компанию.

«Предложение (возглавить «Ростелеком») было достаточно неожиданным, тем более что за месяц до этого со мной был продлен контракт в компании «Дальсвязь». В принципе, я с удовольствием продолжил бы работать там и дальше: всегда кажется, что еще не все сделано. Дальний Восток и Приморье в частности — это очень перспективный регион с высоким потенциалом развития», - рассказал в октябре прошлого года Антон Колпаков «Ведомостям». Теперь успешный менеджер, пусть на незначительный срок и формально, но вернулся к управлению «Дальсвязью».