Россия в списке Forbes

Обладатели состояния в $1 млрд и выше становятся в России все более заметной социальной прослойкой. По версии журнала Forbes, их уже больше ста. Вместе с членами семей - население небольшого рабочего поселка.

Москва – златые купола

Возвращать утраченные из-за кризиса позиции Россия начала еще в прошлом году, увеличив количество миллиардеров в рейтинге Forbes с 32 до 62. В новом рейтинге их уже 101, это даже больше, чем в золотые докризисные времена (максимум составлял 87). Каждый двенадцатый участник списка представляет Россию.

Впрочем, даже этот впечатляющий рывок не позволил России опередить в неофициальном командном зачете Китай. Под бдительным присмотром компартии китайские богачи приняли в свои ряды сразу 54 новых миллиардера, а всего их теперь 115 против 413 у бессменного лидера, США. Правда, скромность по-прежнему остается главным украшением бизнесменов из КНР - по среднему размеру состояния китайские миллиардеры значительно уступают и российским, и индийским.

Чего не смогла сделать страна, сделала Москва. Благодаря высокой концентрации капитала в столице, несвойственной, к примеру, США, Москва вырвалась на первое место по количеству миллиардеров в мире. Всего в российской столице Forbes насчитал 79 жителей с состоянием от $1 млрд. Так что до определенной степени Москва уже стала международным финансовым центром, а вот справедливо ли это звание приписывают Нью-Йорку (всего 58 человек) - большой вопрос.

Сто миллиардеров и одна девушка

Основной владелец НЛМК Владимир ЛИСИН прервал традицию последних лет, когда почетный вымпел главного российского богача постоянно переходил из рук в руки. Он сохранил звание самого состоятельного россиянина, поднявшись в мировом списке на 14-е с 32-го места с показателем $24 млрд.

Бенефициар «Северстали» Алексей МОРДАШОВ прорвался с 70-го места на 29-е, почти удвоив состояние - до $18,5 млрд c $9,9 млрд.

Владелец группы «Онэксим» Михаил ПРОХОРОВ с $18 млрд - на 32-м месте (было 39), его бывший партнер Владимир ПОТАНИН поднялся с 61-го на 34-е место, увеличив состояние до $17,8 млрд с $10,3 млрд.

Алишер УСМАНОВ взлетел до 35 места с 100, его состояние выросло до $17,7 млрд с $7,2 млрд. Это позволило бизнесмену сохранить субординацию, оставив позади руководителя одной из компаний, в которую он инвестировал. Речь о молодом предпринимателе из Калифорнии Марке ЦУКЕРБЕРГЕ - оценка его состояния, то есть доли в Facebook, выросла за год почти на $9 млрд, до $13,5 млрд. С таким потенциальным богатством основатель самой популярной социальной сети мира вполне может позволить себе при желании поменяться с Алишером Усмановым ролями, инвестировав, к примеру, в акции «Металлоинвеста».

Основной владелец «РусАла» Олег ДЕРИПАСКА поднялся до 36-го с 57-го места ($16,8 млрд против $10,7 млрд год назад). Крупнейший акционер «Альфа-групп» Михаил ФРИДМАН с $15,1 млрд занял 43-ю позицию, опустившись на одну строчку в мировой табели о рангах. Его состояние выросло «лишь» на $2,4 млрд, что отбросило Фридмана на 7-е место среди богатейших россиян, тогда как в прошлом году он замыкал тройку миллиардеров из РФ. Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит АЛЕКПЕРОВ поднялся на 50-е с 58-го места, разбогатев до $13,9 млрд с $10,6 млрд.

Таким образом, 8 россиян против 4 в прошлом году вошли в топ-50 мировых богачей.

Роман АБРАМОВИЧ переместился на 53-е место с 50-го, увеличив состояние до $13,4 млрд с $11,2 млрд. Владелец «Реновы» Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ стал 57-м в мире с состоянием в $13 млрд.

Всего в первой сотне Forbes - 15 россиян. Помимо перечисленных, это Виктор РАШНИКОВ ($11,2 млрд, 70-е место), Искандер МАХМУДОВ ($9,9 млрд, 88), Герман ХАН ($9,6 млрд, 92), Дмитрий РЫБОЛОВЛЕВ ($9,5 млрд, 93) и Леонид МИХЕЛЬСОН ($9,1 млрд, 99).

«Прописку» в клубе миллиардеров получили также (в порядке убывания размера состояния): Игорь ЗЮЗИН, Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО, Сергей ПОПОВ, Сулейман КЕРИМОВ, Владимир ЕВТУШЕНКОВ (магнату не помогли даже нефтяные активы - он провалился на 120-е место с 93-го, состояние выросло до $7,7 млрд с $7,5 млрд), Александр АБРАМОВ, Алексей КУЗЬМИЧЕВ, Леонид ФЕДУН, Борис ИВАНИШВИЛИ, Сергей ГАЛИЦКИЙ, Геннадий ТИМЧЕНКО, Николай ЦВЕТКОВ, Петр АВЕН, Андрей СКОЧ, Василий АНИСИМОВ, Филарет ГАЛЬЧЕВ, Владимир БОГДАНОВ, Александр ФРОЛОВ, Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, Андрей МОЛЧАНОВ. После совладельца группы ЛСР Молчанова идет первый дебютант списка за 2010 год - Вадим НОВИНСКИЙ. Он занимает 420 место в мире и 36 - в России. Новинский вместе с партнером Андреем КЛЯМКО (также новичок в этом списке, идет следом за Новинским) владеет украинской Smart Holding Group, которой принадлежит 25% в компании Рината АХМЕТОВА «Метинвест». Также у партнеров есть доля в Regal Petroleum и украинском ритейлере «Амстор».

Далее в списке - Михаил ГУЦЕРИЕВ, Александр НЕСИС, Александр МАМУТ, Михаил БАЛАКИН, Андрей ГУРИЕВ. Следующий новичок - совладелец «Сибуглемета» Анатолий СКУРОВ - занимает 512 место в мире с $2,3 млрд, потом в списке старые имена - Александр ЛЕБЕДЕВ и Александр ДЖАПАРИДЗЕ, затем вновь дебютанты: Зияд МОНАСИР («Стройгазконсалтинг») и Валерий КОГАН - совладелец «Домодедово» ($2 млрд).

Также прописку сохранили Рустам ТАРИКО, Алексей и Дмитрий АНАНЬЕВЫ, Анатолий СЕДЫХ, Лев КВЕТНОЙ, Игорь КЕСАЕВ. Далее в списке - Валентин БУХТОЯРОВ, Александр ЩУИН и Владимир МЕЛЬНИЧЕНКО (новички, «Сибуглемет»), Александр ПОНОМАРЕНКО, Александр СКОРОБОГАТЬКО, Давид ДАВИДОВИЧ (новичок, Millhouse), Вячеслав КАНТОР, Глеб ФЕТИСОВ, Мегдет РАХИМКУЛОВ, Вадим МОШКОВИЧ (новичок, «Русагро»), Андрей КОЗИЦЫН, Данил ХАЧАТУРОВ, Сергей и Николай САРКИСОВЫ, Арас АГАЛАРОВ, Юрий КОВАЛЬЧУК, Виктор ХАРИТОНИН (новичок, «Фармстандарт», Дмитрий МАЗЕПИН (новый в списке, «Уралхим»), Владимир ГРИДИН («Сибирский деловой союз), Самвел КАРАПЕТЯН («Ташир»), Геннадий КОЗОВОЙ и Александр ВАГИН (оба - «Распадская»).

Для богатейшей женщины России Елены БАТУРИНОЙ прошлый год вряд ли можно назвать удачным. К отставке ее мужа Юрия ЛУЖКОВА с поста мэра Москвы добавилось падение в рейтинге Forbes на 993-е с 342-го места - ее состояние уменьшилось до $1,2 с $2,9 млрд.

Список богатейших людей России замыкают Вадим ЯКУНИН («Протек»), Александр ГИРДА (экс-совладелец ритейлера «Карусель»), Дмитрий КОРЖЕВ и Дмитрий ТРОИЦКИЙ (розничная сеть «О'кей»).

Покинул список Forbes за минувший год только один россиянин - Урал РАХИМОВ, в 2009 году продавший АФК «Система» свои доли в компаниях башкирского ТЭКа.

Карлос Первый

Успехи Марка Цукерберга и его коллег по Facebook (а их в списке Forbes уже несколько) пока не должны сильно беспокоить лидера рейтинга, мексиканского магната Карлоса СЛИМА. 71-летний житель Мехико вновь признан самым богатым человеком планеты, причем его состояние за год подскочило на $20,5 млрд и теперь оценивается в $74 млрд. Он не изобретал социальных сетей и прочих велосипедов, зато грамотно распорядился возможностями, которые дает энергичным деловым людям приватизация государственных активов.

Главные конкуренты - Билл ГЕЙТС и Уоррен БАФФЕТ - остались далеко позади. Состояние основателя Microsoft Forbes оценил в $56 млрд, он остается самым богатым человеком в США. Шансов вернуть себе первую строчку рейтинга Гейтсу не оставляет его обширная благотворительная деятельность: вместе с супругой Мелиндой он уже перевел в фонд, названный в его честь, около $30 млрд.

Состояние владельца инвесткомпании Berkshire Hathaway и одного из самых успешных инвесторов мира Уоррена Баффета оценено в $50 млрд.

На четвертой строчке находится глава Louis Vuitton, Moгt&Chandon, Hennessy француз Бернар АРНО; у него $41 млрд. В прошлом году самый богатый европеец занимал 7-е место в рейтинге, а его состояние оценивалось в $27,5 млрд. Пятая позиция в списке оставлена за основателем Oracle Ларри ЭЛЛИСОНОМ - $39,5 млрд.

Вместе Арно и Эллисону удалось выбить из пятерки лидеров двух граждан Индии: владелец крупнейшего в мире производителя стали ArcelorMittal Лакшми МИТТАЛ с состоянием в $31,1 перешел на шестое место, а глава нефтегазового конгломерата Reliance Industries Мукеш АМБАНИ - на девятое.

В первую десятку, кроме того, попали владелец холдинга Inditex (бренд Zara) испанец Амансио ОРТЕГА с $31 млрд, бразильский нефтяной магнат Эйке БАТИСТА ($30 млрд) и самая богатая из наследников Wal-Mart Кристи УОЛТОН ($26,5 млрд).