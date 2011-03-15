Горнодобытчики пошли за серебром и цинком

Лидерами роста добычи в 2010 году в Приморье стали серебро, свинец, цинк и вольфрам.

По данным «Приморнедра» объемы добычи серебра, свинца и цинка выросли за счет разработки рудников ОАО ГМК «Дальполиметалл», в том числе богатых руд Майминовского месторождения, а также значительного роста добычи цинковых руд на Вознесенском месторождении, разрабатываемых ООО «Ярославская ГРК».

Прирост добычи вольфрама в крае обеспечили ОАО «Приморский ГОК» и компания «Примтеплоэнерго», возобновившая работы на Лермонтовском месторождении, где годовой объем добычи составил 2 788 тонн. Благодаря Приморскому ГОКу в крае подросла добыча коренного золота, получаемого из комплексных золото-медно-вольфрамовых руд месторождения Восток-2. В то же время добыча меди из того же месторождения несколько сократилась.

В прошлом году в крае продолжала устойчиво снижаться добыча горно-химического сырья - плавикового шпата и борной руды. Падение добычи плавикового шпата на Вознесенском и Пограничном месторождениях, разрабатываемых открытым способом ООО «Ярославская горнорудная компания», произошло из-за простоев, связанных с отключением предприятия от электроснабжения за долги. Причины снижения добычи датолитовой руды на Дальнегорском месторождении были связаны с систематическими задержками ООО «ГХК Бор» выплат заработной платы, износом оборудования и значительным (30% от плана) отставанием горно-подготовительных работ.