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На Камчатке сформирован штаб по улучшению инвестиционного климата в регионе
На Камчатке создан организационный штаб по улучшению инвестиционного климата в регионе. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации, сформированным по итогам Петербургского международного экономического форума в прошлом году, такие совещательные органы должны появиться во всех субъектах страны. Об этом сообщил министр экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев.
Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в состав организационного штаба включены руководители исполнительных органов государственной власти края, представители специализированных организаций, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, инвесторы и эксперты. Возглавляет штаб председатель – Губернатор Камчатского края.
«Организационный штаб несёт ответственность по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата, определяет приоритеты, по которым необходимо организовать работу в рамках внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, заслушивает отчёты по основным направлениям «дорожных карт», утверждает график работ по внедрению проектного управления в сфере улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае», - рассказал Коростелев.
«Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата включает в себя несколько направлений. Это строительство, энергетика, водоснабжение и водоотведение, инвестиции, предпринимательство, специализированные организации, трудовые и земельные ресурсы. Каждый блок включает в себя проекты, которые нацелены на достижение конкретных целевых показателей в Национальном рейтинге.
«Для того чтобы качественно распланировать проект, формируется его паспорт. Он включает в себя наименование проекта, данные о руководителе, координаторе и участниках, цель и задачи, результат и сроки реализации, план контрольных событий. В этом, на наш взгляд, и заключается проектное управление, когда реализация проекта разбита на этапы с конкретными исполнителями, указывается не какой-то неопределённый период выполнения событий, например, в течение года или постоянно, а точные даты, и отчёт руководителя проекта будет проходить согласно этим срокам», - пояснил он.
По итогам совещания руководителям направлений (блоков) и координаторам проектов было поручено направить паспорта проектов на согласование, после чего соответствующие изменения будут внесены в «дорожную карту» по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
«В Камчатском крае есть «дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата, и она достаточно эффективна. Напомню, что в прошлом году по итогам Национального рейтинга Камчатка заняла 32 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Сегодня важно эти показатели не просто сохранить, а улучшить, - сказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота. – Появляются новые лучшие практики, которые мы можем использовать в своей работе, изучив их, руководители органов власти по отраслям должны предложить те мероприятия, которые позволят улучшить инвестиционный климат и соответственно показатели края в Национальном рейтинге. В этом и есть смысл внесения изменений в «дорожную карту». Кроме того, мы переходим на другую организационную форму этого процесса - на проектное управление».
Напомним, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из опросов региональных предпринимателей. Методология рейтинга включает в себя 50 показателей по 4 направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства». По итогам пилотной апробации Национального рейтинга в 2014 году, которая прошла в 21 регионе страны, выявлены лучшие практики работы региональных органов власти с предпринимателями по оптимизации существующих регламентов и процедур предоставления государственных услуг, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Камчатского края.
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