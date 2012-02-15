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«РАО ЭС Востока» разместило 63,7% допэмиссии
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ (ФСФР) зарегистрировала итоги размещения допэмиссия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока»). Энергохолдинг разместил 63,7% (или 2 млрд 317 млн 68,93 тыс. акций номиналом 0,5 рубля на сумму около 1,2 млрд рублей) допэмиссии общим объемом 1,8 млрд рублей. Порядка 28,45% допэмиссии акционеры «РАО ЭС Востока» выкупили по преимущественному праву (цена размещения 1 бумаги соответствует номиналу).
Допвыпуск 3 млрд 636 млн 867 тыс. 919 обыкновенных акций «РАО ЭС Востока» номиналом 0,5 рубля был зарегистрирован в конце мая 2011 года. В результате допэмиссии капитал увеличился на 5,4%. На момент размещения уставный капитал «ЭС Востока» составлял 21 млрд 558 млн 451 тыс. 684 рублей, он был разделен на 2 млрд 75 млн 149 тыс. 384 привилегированные и 41 млрд 41 млн 753 тыс. 984 обыкновенные акции номиналом 0,5 рубля.
В результате допэмиссии были «размыты) доли двух крупных миноритариев дальневосточной компании - ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) и кипрской Energyo Solutions Сеппо РЕМЕСА. Доля ГЭХ снизилась с 10,5% до 9,95%, доля Energyo Solutions - с 5% до 4,75%.
«РАО ЭС Востока» планирует через размещение допэмиссий получать средства, предусмотренные в федеральном бюджете для внесения в капитал компании. Для этих целей акционеры компании ранее одобрили увеличение объявленных акций на 20 млрд штук.
В бюджете РФ на 2011-2013 годы в отношении «РАО ЭС Востока» предусмотрено финансирование в объеме 1 млрд рублей на 2011 год, 0,73 млрд – на 2012 год, 2,4 млрд рублей – на 2013 год.
Досье «ЗР»
ОАО «РАО «ЭС Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». Компания управляет энергетикой Дальнего Востока. Установленная мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав холдинга, составляет 8785 МВт. «РусГидро» в октябре консолидировала 69,316% «РАО ЭС Востока» на своем балансе в результате размещения допэмиссии. Большая часть этой доли ранее принадлежала государству - 52,6832%, еще 4,29% - «Интер РАО».
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".
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