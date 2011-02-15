«Тернейлес» планирует присоединить дочерние компании «Мельничное» и «ТЭП-Нефть»

ОАО «Тернейлес» продолжает консолидировать активы. По сведениям «ЗР», 11 марта акционеры компании рассмотрят вопросы о присоединении к «Тернейлесу» 100% дочерних компаний ОАО «Мельничное» и ОАО «ТЭП-Нефть».

После присоединения уставный капитал «Тернейлеса» останется без изменения. Цена выкупа акций у акционеров, которые будут голосовать против принятия решения о реорганизации или не будут принимать участия в голосовании, определена в размере 1 180 рублей за одну обыкновенную акцию номиналом 250 рублей.

«Тернейлес» - крупнейшее лесозаготавливающее предприятие Дальнего Востока. Уставный капитал ОАО составляет 145 млн 592 тыс. рублей. Он разделен на 582 368 обыкновенных акций номиналом 250 рублей. Sumitomo Corporation принадлежит 45% акций, гендиректору Владимиру ЩЕРБАКОВУ - 30,35%.