Находкинский МРП ищет подрядчика на работу с лесом

ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП) объявило конкурс на оказание стивидорских и экспедиторских услуг по перевалке и хранению лесных грузов мощностями порта.

Как пояснили «ЗР» в компании, среднемесячный объем предполагаемых услуг составляет 45 тыс. кубометров леса. В наличии порта имеются собственные подъездные пути, причалы, площади для размещения груза, погрузочно-разгрузочная техника.