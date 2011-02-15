Владивостокский филиал ПГК в январе увеличил перевозку грузов на 12%

Владивостокский филиал ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК, дочерняя компания ОАО «РЖД») в январе 2011 году увеличил перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 12% - до более 700 тыс. тонн, говорится в сообщении пресс-службы филиала. Рост по отношению к декабрю 2010 года составил 1,4%.

В том числе в вагонах ПГК в январе 2011 года перевезено по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) 204 тыс. тонн угля и14,6 тыс. тонн цемента. Объем перевозки строительных материалов вырос на 21% по сравнению с декабрем 2010 года - до 16,5 тыс. тонн. Более чем в 2 раза увеличились перевозки глинозема - до 46 тыс. тонн.