Архитекторы и программисты довольны профессией

Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru решил выяснить, представители каких профессий влюблены в свое дело, а какие, напротив, заняты им исключительно ради добывания средств к существованию.

Как оказалось, наиболее успешными в этом плане являются архитекторы. По словам 64% современных зодчих, однозначно довольных тем, чем они занимаются, больше всего в некогда выбранной профессии им импонируют возможность реализации творческого потенциала и достойный заработок.

Вторыми по уровню удовлетворенности своей профессией оказались программисты (61%), основными приоритетами которых также являются адекватная оплата труда и искренняя заинтересованность в работе.

Третье место нашего рейтинга разделили врачи и кадровые работники (по 57%). Стоит отметить, что у многих представителей данных профессий несколько иные причины для того, чтобы считать себя довольными выбранной профессией. Так, немало врачей называют свою деятельность не иначе как призванием и божьим промыслом. Кадровики же удовлетворены профессией, поскольку она позволяет им общаться с людьми, участвуя в обучении персонала и формировании микроклимата в рабочем коллективе