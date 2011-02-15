«Соллерс-ДВ» подсаживается на Toyota

Дальневосточный завод группы Sollers, похоже, определился с выбором нового партнера. Как пишет японская Nikkei, Toyota Motor планирует вместе с «Соллерсом» и Mitsui организовать производство автомобилей на Дальнем Востоке. Сейчас на заводе, запущенном в декабре 2009 года собираются исключительно южнокорейские внедорожники SsangYong.

С приходом Toyota мощности завода, которые сейчас составляют 25 тыс. автомобилей в год, предстоит расширить. Ожидается, что во Владивостоке будет собираться единственная модель Toyota, это будет внедорожник. Речь идет либо о Land Cruiser Prado, либо кроссовере RAV4. Объем производства - 30 тыс. машин ежегодно. Toyota будет поставлять автокомпоненты из Японии, а Mitsui организует перевозку автомобилей из Владивостока в другие регионы.

Ранее генеральный директор ООО «Соллерс - Дальний Восток» Александр КОРНЕЙЧУК сообщил, что компания в феврале сделает объявление о запуске новой модели. «Мы обещали партнерам не разглашать информацию до определенного момента. Одно могу сказать, это будет внедорожник. Это будет неожиданный проект, не связанный с SsangYong», - сказал Александр Корнейчук.

Mitsui в числе прочего занимается в России логистикой, в том числе СП с Sollers по доставке компонентов для сборки SsangYong. Решение по проекту компании-участники планируют принять в течение месяца, тогда же будут определены доли участия в нем. Инвестиции в строительство завода оцениваются в несколько десятков миллионов долларов, пишет Nikkei.

Партнеры станут производить автомобили в режиме крупноузловой сборки, но со временем должны будут перейти на производство полного цикла со сваркой и окраской кузовов, как этого требуют правила промсборки.

Интерес Toyota понятен. Пример Sollers показал – площадка во Владивостоке идеальна для логистики. Суда с узлами для внедорожников за несколько суток добираются из Кореи до причальной стенки, откуда до цеха сборки чуть более 200 метров. С другой стороны конвейера – железная дорога, выходящая на Транссиб. По словам владельца Sollers Вадима ШВЕЦОВА, его компания экономит на логистике минимум 5%.

Напомним, что о возможности создания автосборочного производства в Приморском крае задумались японская Mazda Motor Corp. и корпорация Renault-Nissan. Во время визита в Приморье старший вице-президент Renault Брюно АНСЕЛЛЕН сообщил, что Renault-Nissan рассматривает возможность использования уже существующих производственных зданий и инфраструктуры. Для этих целей администрация Приморья предлагает несколько площадок, в том числе - ОАО «322-й АРЗ», ОАО «Славянский СРЗ», ОАО «Приморский завод», ОАО «Ураган», ОАО «Уссурийский АРЗ», ОАО «25 ЦАРЗ» и ОАО «Аскольд». В то же время, по сведениям «ЗР», Renault-Nissan также смотрит варианты с Хабаровским краем. Преимущество Приморья - в удобной схеме логистики через местные порты (комплектующие предполагается поставлять с заводов Renault Samsung в Южной Корее и Nissan в Японии), Хабаровского края - в более продуманной стратегии работы с инвесторами.