www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

«Соллерс-ДВ» подсаживается на Toyota

15 Февраля 2011, 15:40 | Дальний Восток

Дальневосточный завод группы Sollers, похоже, определился с выбором нового партнера. Как пишет японская Nikkei, Toyota Motor планирует вместе с «Соллерсом» и Mitsui организовать производство автомобилей на Дальнем Востоке. Сейчас на заводе, запущенном в декабре 2009 года собираются исключительно южнокорейские внедорожники SsangYong.

С приходом Toyota мощности завода, которые сейчас составляют 25 тыс. автомобилей в год, предстоит расширить. Ожидается, что во Владивостоке будет собираться единственная модель Toyota, это будет внедорожник. Речь идет либо о Land Cruiser Prado, либо кроссовере RAV4. Объем производства - 30 тыс. машин ежегодно. Toyota будет поставлять автокомпоненты из Японии, а Mitsui организует перевозку автомобилей из Владивостока в другие регионы.

Ранее генеральный директор ООО «Соллерс - Дальний Восток» Александр КОРНЕЙЧУК сообщил, что компания в феврале сделает объявление о запуске новой модели. «Мы обещали партнерам не разглашать информацию до определенного момента. Одно могу сказать, это будет внедорожник. Это будет неожиданный проект, не связанный с SsangYong», - сказал Александр Корнейчук.

Mitsui в числе прочего занимается в России логистикой, в том числе СП с Sollers по доставке компонентов для сборки SsangYong. Решение по проекту компании-участники планируют принять в течение месяца, тогда же будут определены доли участия в нем. Инвестиции в строительство завода оцениваются в несколько десятков миллионов долларов, пишет Nikkei.

Партнеры станут производить автомобили в режиме крупноузловой сборки, но со временем должны будут перейти на производство полного цикла со сваркой и окраской кузовов, как этого требуют правила промсборки.

Интерес Toyota понятен. Пример Sollers показал – площадка во Владивостоке идеальна для логистики. Суда с узлами для внедорожников за несколько суток добираются из Кореи до причальной стенки, откуда до цеха сборки чуть более 200 метров. С другой стороны конвейера – железная дорога, выходящая на Транссиб. По словам владельца Sollers Вадима ШВЕЦОВА, его компания экономит на логистике минимум 5%.

Напомним, что о возможности создания автосборочного производства в Приморском крае задумались японская Mazda Motor Corp. и корпорация Renault-Nissan. Во время визита в Приморье старший вице-президент Renault Брюно АНСЕЛЛЕН сообщил, что Renault-Nissan рассматривает возможность использования уже существующих производственных зданий и инфраструктуры. Для этих целей администрация Приморья предлагает несколько площадок, в том числе - ОАО «322-й АРЗ», ОАО «Славянский СРЗ», ОАО «Приморский завод», ОАО «Ураган», ОАО «Уссурийский АРЗ», ОАО «25 ЦАРЗ» и ОАО «Аскольд». В то же время, по сведениям «ЗР», Renault-Nissan также смотрит варианты с Хабаровским краем. Преимущество Приморья - в удобной схеме логистики через местные порты (комплектующие предполагается поставлять с заводов Renault Samsung в Южной Корее и Nissan в Японии), Хабаровского края - в более продуманной стратегии работы с инвесторами.

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru