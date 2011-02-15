Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
НК «Роснефть» отказалась от строительства Приморского НПЗ
После почти трехлетней борьбы за утверждение проекта строительства крупного нефтеперерабатывающего завода на мысе Елизарова в Партизанском районе Приморского края (побережье залива Восток) и экологической экспертизы «Роснефть» объявила об отказе от данного проекта. Одновременно компания заявила о намерении строить менее масштабный завод на территории городского округа Находка недалеко от порта Восточный.
Несмотря на то, что окончательный вариант проекта, подготовкой которого занимается ОАО «Ангарскнефтехимпроект», еще не утвержден, компания приступает к финансированию проектно-изыскательских работ. Предварительно утвержден и объем финансирования проекта на 2012 год, т. е. год начала непосредственно строительных работ, в следующем году предполагается освоить 56 млрд рублей. Генеральным подрядчиком будущей стройки, по предварительным данным, станет ООО «Корпорация Инжтрансстрой». Она известна в Приморье тем, что построила, а затем успешно сдала в эксплуатацию спецморнефтепорт в бухте Козьмино, а в настоящее время приступила к прокладке новой скоростной автотрассы «Владивосток - Находка - Порт Восточный».
Напомним, что проект строительства завода в Приморском крае «Роснефть» разрабатывает с 2007 года. Его мощность планировалась на уровне 20 млн тонн. Большую часть, около 15 млн, должна была занять нефтепереработка, на нефтехимическую составляющую - производство полипропилена и параксилола - приходилось 5 млн тонн. Предполагалось, что это будет высокотехнологичный НПЗ с глубиной переработки более 93%. Размер инвестиций в проект оценивался в сумме от $19 до $22 млрд. В 2008 году для его реализации «Роснефть» создала компанию «РН - Приморский НПЗ». Завершить строительство предполагалось в 2014 году.
Новый проект совет директоров «Роснефти» одобрил в ноябре прошлого года. По словам главы компании Эдуарда ХУДАЙНАТОВА, завод тоже будет состоять из двух очередей - нефтехимической и нефтеперерабатывающей, но упор теперь сделан на нефтехимию, которая будет запущена в первую очередь. Окончательного решения о строительстве второй очереди еще не принято, целесо-образность ее строительства может быть понятна в 2013-2014 годах.
Информация по проекту «Восточная нефтехимическая компания»: объем переработки - до 3,440 млн т/год углеводородного сырья (до 1,323 млн т/год по выпускаемому этилену). Первый этап - переработка нафты (прямогонного бензина) и сжиженного углеводородного газа (СУГ) с НПЗ компании); второй этап - переработка нафты и СУГ с НПЗ компании + 5 млн тонн нефти в год); третий этап - переработка нафты и СУГ с НПЗ компании + 5 млн тонн нефти в год + 1,5 млн тонн газового конденсата с проекта Сахалин-3. Период реализации первого этапа проекта - 56 месяцев, стоимость - $5,973 млрд.
Стоимость всего проекта завода оценивается в $10 млрд, а его реализацией займется вновь созданная «Восточная нефтехимическая компания». Для финансирования проекта «Роснефть» планирует привлечь партнера, скорее всего иностранного, опытного игрока на рынке нефтехимии, у которого есть возможности реализации продукции, - сообщил Эдуард Худайнатов. «Роснефть» рассматривает два основных направления экспорта продукции нового завода - в Японию и Китай. От выбранного направления будет зависеть и качество выпускаемой продукции. В 2009 году «Роснефть» уже предлагала партнерство китайской Sinopec по строительству «Приморского НПЗ», но последняя не заинтересовалась. В настоящее время «Роснефть» плотно работает с китайской CNPC, с которой они строят НПЗ в Тяньцзине. Возможно, CNPC и станет партнером в строительстве завода на территории Приморского края. Японским партнером «Роснефти» могла бы стать Mitsubishi или Sumitomo, считают эксперты.
Выбор площадки под новый проект завода пал на территорию общим размером 370 га близ порта Восточный. Рядом, в самом порту, планируется построить морской терминал площадью 49 га для отгрузки продукции завода. Здесь «Роснефть» уже имеет нефтеналивной терминал для экспорта нефтепродуктов, производимых на «Комсомольском НПЗ» - ЗАО «Восточный нефтеналивной терминал» (ВННТ), мощностью отгрузки около 7 млн т нефтепродуктов в год. Интересно, что еще в 2007 году, когда принималось решение о выборе площадки под Приморский НПЗ, его территория тоже рассматривалась в числе прочих, как место будущего завода.
Судьба ООО «Приморский НПЗ» пока не разглашается, известно только, что его генеральный директор Юрий КАСЮК в ноябре прошлого года назначен генеральным директором ЗАО «ВННТ» по совместительству. Есть мнение, что со временем недалеко от спецморнефтепорта «Козьмино» может быть построен еще один НПЗ. Кто выступит в качестве инвестора, вопрос дискуссионный, но не исключается участие «Роснефти». Сегодня компания заинтересовалась спецморнефтепортом «Козьмино», о чем в январе говорил президент «Транснефти», в собственности которой находится порт, Николай ТОКАРЕВ. Он не исключает обмена терминала «Козьмино» в Приморье на нефтепровод с Ванкорского месторождения нефти «Ванкор-Пурпе» компании «Роснефть». Такой обмен рассматривается как один из вариантов перехода ванкорского нефтепровода протяженностью 556 км в собственность «Транснефти». «Терминал заинтересовал «Роснефть» в качестве площадки для «Приморского НПЗ», - сказал Токарев. Вместе с тем, он указал, что пока «Роснефть» не завершила всех строительных работ на нефтепроводе «Ванкор-Пурпе», говорить о сделке преждевременно. «Мы предметно сегодня эту тему не обсуждаем, поскольку объект еще не готов и не принят на баланс «Роснефти», - отметил Токарев, не исключив, что обсуждения сделки юридически станут возможны уже в текущем году.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
Новости раздела
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
- На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Дальневосточный газ прорвал санкции
- Камчатка: быть началом России
- Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Кто встанет у станка завтра?
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Во Владивостоке поставлен рекорд посещаемости выставки в рамках ВЭФ