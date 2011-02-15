НК «Роснефть» отказалась от строительства Приморского НПЗ

После почти трехлетней борьбы за утверждение проекта строительства крупного нефтеперерабатывающего завода на мысе Елизарова в Партизанском районе Приморского края (побережье залива Восток) и экологической экспертизы «Роснефть» объявила об отказе от данного проекта. Одновременно компания заявила о намерении строить менее масштабный завод на территории городского округа Находка недалеко от порта Восточный.

Несмотря на то, что окончательный вариант проекта, подготовкой которого занимается ОАО «Ангарскнефтехимпроект», еще не утвержден, компания приступает к финансированию проектно-изыскательских работ. Предварительно утвержден и объем финансирования проекта на 2012 год, т. е. год начала непосредственно строительных работ, в следующем году предполагается освоить 56 млрд рублей. Генеральным подрядчиком будущей стройки, по предварительным данным, станет ООО «Корпорация Инжтрансстрой». Она известна в Приморье тем, что построила, а затем успешно сдала в эксплуатацию спецморнефтепорт в бухте Козьмино, а в настоящее время приступила к прокладке новой скоростной автотрассы «Владивосток - Находка - Порт Восточный».

Напомним, что проект строительства завода в Приморском крае «Роснефть» разрабатывает с 2007 года. Его мощность планировалась на уровне 20 млн тонн. Большую часть, около 15 млн, должна была занять нефтепереработка, на нефтехимическую составляющую - производство полипропилена и параксилола - приходилось 5 млн тонн. Предполагалось, что это будет высокотехнологичный НПЗ с глубиной переработки более 93%. Размер инвестиций в проект оценивался в сумме от $19 до $22 млрд. В 2008 году для его реализации «Роснефть» создала компанию «РН - Приморский НПЗ». Завершить строительство предполагалось в 2014 году.

Новый проект совет директоров «Роснефти» одобрил в ноябре прошлого года. По словам главы компании Эдуарда ХУДАЙНАТОВА, завод тоже будет состоять из двух очередей - нефтехимической и нефтеперерабатывающей, но упор теперь сделан на нефтехимию, которая будет запущена в первую очередь. Окончательного решения о строительстве второй очереди еще не принято, целесо-образность ее строительства может быть понятна в 2013-2014 годах.

Информация по проекту «Восточная нефтехимическая компания»: объем переработки - до 3,440 млн т/год углеводородного сырья (до 1,323 млн т/год по выпускаемому этилену). Первый этап - переработка нафты (прямогонного бензина) и сжиженного углеводородного газа (СУГ) с НПЗ компании); второй этап - переработка нафты и СУГ с НПЗ компании + 5 млн тонн нефти в год); третий этап - переработка нафты и СУГ с НПЗ компании + 5 млн тонн нефти в год + 1,5 млн тонн газового конденсата с проекта Сахалин-3. Период реализации первого этапа проекта - 56 месяцев, стоимость - $5,973 млрд.

Стоимость всего проекта завода оценивается в $10 млрд, а его реализацией займется вновь созданная «Восточная нефтехимическая компания». Для финансирования проекта «Роснефть» планирует привлечь партнера, скорее всего иностранного, опытного игрока на рынке нефтехимии, у которого есть возможности реализации продукции, - сообщил Эдуард Худайнатов. «Роснефть» рассматривает два основных направления экспорта продукции нового завода - в Японию и Китай. От выбранного направления будет зависеть и качество выпускаемой продукции. В 2009 году «Роснефть» уже предлагала партнерство китайской Sinopec по строительству «Приморского НПЗ», но последняя не заинтересовалась. В настоящее время «Роснефть» плотно работает с китайской CNPC, с которой они строят НПЗ в Тяньцзине. Возможно, CNPC и станет партнером в строительстве завода на территории Приморского края. Японским партнером «Роснефти» могла бы стать Mitsubishi или Sumitomo, считают эксперты.

Выбор площадки под новый проект завода пал на территорию общим размером 370 га близ порта Восточный. Рядом, в самом порту, планируется построить морской терминал площадью 49 га для отгрузки продукции завода. Здесь «Роснефть» уже имеет нефтеналивной терминал для экспорта нефтепродуктов, производимых на «Комсомольском НПЗ» - ЗАО «Восточный нефтеналивной терминал» (ВННТ), мощностью отгрузки около 7 млн т нефтепродуктов в год. Интересно, что еще в 2007 году, когда принималось решение о выборе площадки под Приморский НПЗ, его территория тоже рассматривалась в числе прочих, как место будущего завода.

Судьба ООО «Приморский НПЗ» пока не разглашается, известно только, что его генеральный директор Юрий КАСЮК в ноябре прошлого года назначен генеральным директором ЗАО «ВННТ» по совместительству. Есть мнение, что со временем недалеко от спецморнефтепорта «Козьмино» может быть построен еще один НПЗ. Кто выступит в качестве инвестора, вопрос дискуссионный, но не исключается участие «Роснефти». Сегодня компания заинтересовалась спецморнефтепортом «Козьмино», о чем в январе говорил президент «Транснефти», в собственности которой находится порт, Николай ТОКАРЕВ. Он не исключает обмена терминала «Козьмино» в Приморье на нефтепровод с Ванкорского месторождения нефти «Ванкор-Пурпе» компании «Роснефть». Такой обмен рассматривается как один из вариантов перехода ванкорского нефтепровода протяженностью 556 км в собственность «Транснефти». «Терминал заинтересовал «Роснефть» в качестве площадки для «Приморского НПЗ», - сказал Токарев. Вместе с тем, он указал, что пока «Роснефть» не завершила всех строительных работ на нефтепроводе «Ванкор-Пурпе», говорить о сделке преждевременно. «Мы предметно сегодня эту тему не обсуждаем, поскольку объект еще не готов и не принят на баланс «Роснефти», - отметил Токарев, не исключив, что обсуждения сделки юридически станут возможны уже в текущем году.