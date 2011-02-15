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Экономический кризис не прибавил работы арбитражу

15 Февраля 2011, 15:12 | Дальний Восток

278 дел о банкротстве рассмотрел Арбитражный суд Приморского края в 2010 году. На начало 2011-го осталось еще 266 подобных дел. Эти данные обнародовал председатель суда Сергей ЧУМАКОВ.

- Мы думали, что кризис добавит нам дел о банкротстве, но ничего не произошло, - сказал Сергей Чумаков. – Видимо, активная фаза передела собственности закончена, дела о банкротствах идут в вялотекущей форме.

Не прибавила работы суду и подготовка к саммиту, по крайней мере, не столько, чтобы это стало заметным явлением. Зато таковым стало применение в практике арбитражных судов проведение процессов в режиме видеоконференц-связи. Это очень экономит деньги сторонам процесса, если истец или ответчик находится в разных городах страны, то им теперь не надо ехать к месту процесса лично, достаточно оговорить желание провести процесс в режиме интернет-связи. Надо только учитывать разницу во времени. Два процесса в приморском арбитраже уже прошли в таком режиме.

Можно и подать иск в суд электронным путем через сайт my.arbitr.ru в любой арбитражный суд. Технология несложная: для этого надо заполнить электронные формы с данными истца и ответчика, к иску можно приложить должным образом заверенные документы.

Сейчас в Арбитражном суде продолжается оснащение оборудованием, которое в принципе может позволить транслировать судебные разбирательства в Интернете или в формате прямого телевещания. Вопрос только в том, насколько это востребовано интернет-сообществом или телевизионными каналами.

Автор: Ольга Владимирова
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