Мостостроители Европы узнали секреты строительства моста на Русский

Группа компаний СК «Мост» представила проект строительства моста через Босфор Восточный на международной конференции «Мостостроение Евросоюза и России: проекты, тенденции развития», которая прошла в Праге, сообщили в пресс-службе компании.

Во второй день конференции, в рамках обсуждения российского опыта реализации крупнейших проектов, с докладом о ходе строительства вантового моста на остров Русский выступил председатель Совета директоров ОАО УСК «Мост» Борис КОНДРАТ.

Он подчеркнул, что эффективное проектное управление - это главный фактор успеха строительства уникального моста, который соединит материковую часть города Владивосток с островом Русский, где пройдут самые важные мероприятия саммита АТЭС-2012.

Борис Кондрат подробно остановился на методах высокоэффективной организации работ, позволяющих завершить реализацию этого масштабного проекта в рекордно короткие сроки - ко второму кварталу 2012 года, через 43 месяца после начала работ.

Также председатель Совета директоров поделился опытом воплощения в жизнь инженерных разработок, нашедших применение в строительствеодного из крупнейших вантовых мостов в мире.