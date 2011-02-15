Лесная мозаика

Лесная промышленность в Приморском крае переживает не лучшие времена. Большинство лесопользователей занимаются только заготовками леса. А вот страны, куда в настоящее время вывозится российское сырье, переживают настоящий "лесной" бум. Например, в Китае количество лесоперерабатывающих заводов за последние 10 лет выросло в сотни раз.

Между тем внедрение технологий глубокой переработки позволяет значительно увеличить добавленную стоимость готовой продукции. К пониманию этого постепенно приходят и приморские компании. Показательный пример - успешно работающее предприятие ЗАО "Лес экспорт". Оно расположено в городе Дальнереченске, и его основная специализация - производство натурального паркета.

На осколках гиганта

ЗАО "Лес Экспорт" было основано в 1997 г. на территории бывшего лесоперерабатывающего комбината. В советские времена это был крупнейший завод по переработке древесины на всем Дальнем Востоке. Общая площадь его цехов и вспомогательных помещений составляла 400 тыс. кв. м., а специализировалось предприятие на производстве мебели и ДСП.

"Когда открывалось производство, то на месте бывшего гиганта были одни развалины. Мы выкупили землю с оставшимся от строений фундаментом. Поэтому на первом этапе пришлось все заново отстраивать. Изначально основными видами деятельности были заготовка и экспорт древесины ценных пород, - рассказывает заместитель генерального директора по стратегическому планированию "Лес Экспорт" Денис КОНДРАТЮК. - Однако нам не очень хотелось быть сырьевым придатком, и поэтому в 2000 г. руководство компании принимает решение о строительстве завода по глубокой переработке древесины".

Почти два года ушло на то, чтобы завезти и смонтировать оборудование. В качестве стратегического партнера была выбрана немецкая компания "Вайнинг", занимающаяся поставками и установкой деревообрабатывающих линий. Как рассказывают на заводе, с самого начала предполагалось, что предприятие должно быть высокотехнологичным. Это позволяло выпускать конкурентноспособную продукцию при минимальном количестве рабочих рук. Основная ставка делалась на паркетную линию.

Паркетный бум

Почему в качестве основного вида деятельности был выбран паркет, на заводе объясняют весьма просто. Производство паркета в нашей стране находится в зачаточном состоянии, в то время как в начале 2000 г. на потребительском рынке начался ажиотаж на этот вид продукции. Первыми на эту тенденцию отреагировали зарубежные производители. В их числе китайские заводы, работающие на нашем сырье.

"Производство натурального паркета - процесс долгий и высокотехнологический. Большинство продукции, которая сегодня реализуется в специализированных магазинах, - ламинат Синтерос, то есть прессованный картон. Встречается и трехслойный паркет. Это когда в два слоя идет низкосортная прессованная древесина, а твердая порода накладывается третьим слоем. Данная продукция уже не является ламинатом, да и стоит гораздо дороже, но при этом хорошим качеством похвастаться не может, - рассказывают технологи предприятия.

Во всем мире настоящий паркет производится исключительно из твердых пород дерева, таких как ясень, дуб, красное дерево. Приморский край обладает довольно приличными запасами первых двух пород, и отчасти это было еще одним аргументом за то, чтобы открыть паркетное производство. Конечно, продукт очень дорогой, но нужно учитывать, что для изготовления изделия требуется не менее 6 месяцев.

Первоначально распиленная доска высушивается в естественных условиях несколько месяцев. Она должна мягко "подвялиться", чтобы потом ее не порвало. Если этого не сделать или урезать сушку по времени, большая вероятность того, что партия пойдет в брак. Потом эта доска на 20 дней отправляется в сушильную камеру. Затем начинается непосредственная распиловка доски по размерам, одновременно с этим ведется выбраковка сучков. В хорошем паркете сучков быть не должно. А вот отдельная китайская продукция этим грешит. И только потом доска начинает выпиливаться под размеры".

Китай в шоке

По оценкам экспертов лесопереработка в 15 раз сложнее металлопереработки. Возможно, данный факт и отпугивает лесопользователей внедрять глубокую переработку. Однако руководство ЗАО "Лес экспорт" считает, что будущее за теми, кто сегодня рискнет вложить в отрасль деньги. "Инвестиции в лесную отрасль не идут, - сетует Денис Кондратюк. - Кто хочет вкладывать деньги? По большому счету всего несколько компаний в крае решили построить собственное производство. Все остальные предпочитают пилить и продавать. Зачастую лес реализуется непосредственно в тайге, его порой даже на специализированные площадки не вывозят. Потом лесодобытчики жалуются, что цена на лес с каждым годом снижается".

Хотя первым этапом деятельности "Лес экспорта" была торговля лесом, уже через два года компания начала производить продукт. В становлении бизнеса помогали партнерские отношения с китайскими бизнесменами. Еще несколько лет назад завод не выпускал конечную продукцию в связи с тем, что не была проведена окончательная модернизация. На предприятии отсутствовало необходимое технологическое оборудование. Приходилось отправлять полуфабрикат в окрестности Шанхая. Этот индустриальный центр Китая уже давно живет за счет российского леса. Одних только паркетных заводов в его пригороде более 20.

"Мы делали паркетную доску (фриз) и отправляли ее на китайские заводы, а они уже выпускали из нашей паркетной доски готовую продукцию. Естественно, что при таком раскладе экономика была не в нашу пользу, так как компания теряла на этом добавленную стоимость. Поэтому акционеры отказались от услуг китайской стороны и вложили значительные средства в закупку станков, позволяющих вырезать "геометрию". Последним штрихом стали приобретение и установка на заводе итальянской лакокрасочной линии. Аналогов такому оборудованию на Дальнем Востоке и в Сибири нет. Она обошлась предприятию в 2 млн евро. В конце марта ее запускаем, а значит, мы вышли на законченный цикл. Причем, когда руководство известило китайских партнеров о том, что завод больше не нуждается в их услугах, местные бизнесмены были шокированы. Они даже предлагали долю в своем бизнесе, лишь бы к ним и далее шел на обработку паркетный полуфабрикат", - рассказывают на предприятии.

Своего леса не хватает

Тем не менее сугубо паркетным производством на заводе не ограничиваются. Здесь понимают, что уровень жизни населения в нашей стране еще долго не позволит сделать этот продукт доступным и массовым. Дилерский клуб предприятия, а это более 10 компаний, реализует продукцию в Европе, Японии, Канаде и центральной части России. В то же время российский рынок нуждается в продукции строительного назначения - это половая доска, дверные коробки, погонажные изделия и т.д.

Отсюда и стратегические планы на развитие этого направления, вот только сырья не хватает. "После модернизации предприятие способно ежемесячно производить 1 200 куб. м паркетной доски, мебельного щита 350 куб. м, паркетного фриза 700 куб. м. Однако на эти показатели завод не выходит. Причина в том, что у нас небольшой объем собственного лесофонда. Получается, что мы обеспечены своим сырьем только на 10%, остальное приходится закупать, - утверждает Денис Кондратюк. - А это отвлечение из оборота очень больших средств. И с каждым годом проблема сырья становится все острее. Ведь основные покупатели леса - китайцы. А с ними конкурировать очень тяжело. После того как они переключили на себя рынок, они договариваются между собой и снижают цены. Но для нас цены не снижаются, так как китайские скупщики работают по новой схеме. Последние несколько лет они кредитуют небольшие предприятия: дают им лесозаготовительную технику и под нее заключают выгодные для себя контракты. Комбинат при всем желании себе такого позволить не может, у нас есть 650 работников, которым нужно выплачивать заработную плату, и налоги, которые необходимо исправно перечислять в бюджет. Наверно, было бы справедливо при проведении конкурсов на лесоучастки учитывать, занимается предприятие переработкой или нет. Тогда у нас в крае работали бы не только "ТернейЛес" или ЗАО "Лес экспорт", а еще множество других перерабатывающих предприятий. И они бы выпускали продукцию для российского рынка по меньшей себестоимости, а выиграли бы от этого конечные потребители".