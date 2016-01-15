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На Сахалине готовятся к строительству первого завода листового металлопроката
Кровельные листы, уголки и трубы в ассортименте, профнастил. Из уст предпринимателя звучит как реклама. Скоро на острове. Любых размеров, в больших объемах, лучшего качества.
- Мы сами проектируем и создаем новые производства с нуля в конкретных условиях, - говорит Алексей Протопопов. – Конкурируем на мировых рынках, известны в России. Полностью самодостаточны - есть свой научно-прикладной центр, свои технологии и ноу-хау. Русский инжиниринг китайскими руками – алгоритм нашей работы.
На Сахалине компания рассматривает сразу несколько площадок под завод. Одна из основных – в Сосновке Долинского района. Недалеко от железной дороги, газопровода и подстанции. В стройку готовы вложиться и сам бизнесмен, и Корпорация развития Сахалина – для нее это первый стратегический проект, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Правительства Сахалинской области.
- Для нас это очень важное начинание. Главная задача – организовать собственное производство металлопроката, в том числе кровельного железа, уголков, труб для нужд Сахалинской области. Делать оцинковку, покраску металла, штамповку. Не зависеть от импорта. Добиться лучшего качества и более низких цен на продукцию – привозная из соседних государств сейчас одновременно и дорогая и неприемлемого качества. Чтобы, скажем, можно было давать гарантии на отремонтированные крыши не менее 25 лет. Проект очень нужен области – в этом году надо сделать все, чтобы завод заработал и начался выпуск металлопроката, - сказал губернатор Олег Кожемяко.
Он добавил, впоследствии на заводе можно будет выпускать и сэндвич-панели – сейчас их тоже завозят на остров. В целом, новое производство – а у него могут появиться отделения в других районах - даст региону целую серию выгод. Дешевле будет строить и жилье, и промышленные, спортивные объекты, даже теплицы для овощей. Появятся новые рабочие места и налоги. Не исключено, в дальнейшем излишки продукции у Сахалина будут закупать другие дальневосточные регионы – потребность области в металле – небольшая - всего 15 тысяч тонн.
Уже есть предварительные договоренности и с поставщиками сырья. Горячекатанные рулоны на остров доставит российский гигант «Мечел». Главное, в самые ближайшие дни определиться с площадкой под новый завод. Уточнить детали проекта, перейти к строительству.
- И не затягивайте с поставкой оборудования! – настоял в конце совещания губернатор.
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Рынок сбыта небольшой, сырье аж из Челябинска возить будут. Плюс конкуренция. Загадочный проект.