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На Дальнем Востоке "Ростелеком" провел благотворительную программу для воспитанников детских домов

15 Января 2015, 18:00 | Дальний Восток

«Ростелеком» в канун Нового года традиционного реализовал комплексную федеральную благотворительную программу для воспитанников детских домов и школ-интернатов регионов России. На Дальнем Востоке участниками программы стали 15 детских учреждений региона.

Основными направлениями благотворительной помощи стали -  приобретение мебели, спортивного и медицинского оборудования, в том числе оснащение современных компьютерных классов, ремонт помещений, установка окон и дверей, а также закупка предметов первой необходимости, сообщили ZRPRESS.Ru в Макрорегиональном филиале «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

Отдельный этап благотворительной программы «Ростелекома» - волонтерский проект «Стань Дедом Морозом». Он проводится традиционно в преддверии новогодних праздников. Офисы «Ростелекома» превратились в своеобразные площадки по сбору подарков для воспитанников детских домов. В Дальневосточном регионе на Новый год более 500 детей получили подарки «от Деда Мороза». Для этого ребята заранее написали письма о том, какие подарки мечтают получить, и каждый желающий работник компании мог выбрать -  кому и что подарить.

Всего участниками новогодней федеральной благотворительной программы стали около 140 подшефных детских домов и школ-интернатов страны.

Благотворительные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Ростелеком на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории России. Таким образом, компания не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.

Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Ростелеком  благотворительность 



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